Почему ВСУ и Зеленского уже не спасут ни поставки Запада, ни 100 тысяч резервистов – Анпилогов - 08.11.2024 Украина.ру
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Почему ВСУ и Зеленского уже не спасут ни поставки Запада, ни 100 тысяч резервистов – Анпилогов
Почему ВСУ и Зеленского уже не спасут ни поставки Запада, ни 100 тысяч резервистов – Анпилогов - 08.11.2024 Украина.ру
Почему ВСУ и Зеленского уже не спасут ни поставки Запада, ни 100 тысяч резервистов – Анпилогов
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру рассказал о вариантах влияния нового президента США на глобальное противостояния в мире
2024-11-08T13:41
2024-11-08T13:41
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китай
запад
алексей анпилогов
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вооруженные силы украины
ес
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А также о развитии украинского конфликта и о потенциальных конфликтах в Азиатско-Тихоокеанском регионе:00:26 – О влиянии Трампа на глобальное противостояние.08:38 – Украина и время до инаугурации Трампа.16:51 – Противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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видео, сша, китай, запад, алексей анпилогов, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, александр сырский, сво, отступление, кнр (китай), курск, россия, мир, война, видео
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Почему ВСУ и Зеленского уже не спасут ни поставки Запада, ни 100 тысяч резервистов – Анпилогов

13:41 08.11.2024
 
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Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру рассказал о вариантах влияния нового президента США на глобальное противостояния в мире
А также о развитии украинского конфликта и о потенциальных конфликтах в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
00:26 – О влиянии Трампа на глобальное противостояние.
08:38 – Украина и время до инаугурации Трампа.
16:51 – Противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 
ВидеоСШАКитайЗападАлексей АнпилоговДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕСАлександр СырскийСВОотступлениеКНР (Китай)КурскРоссиямирвойна
 
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