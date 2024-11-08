https://ukraina.ru/20241108/1058740843.html

Почему ВСУ и Зеленского уже не спасут ни поставки Запада, ни 100 тысяч резервистов – Анпилогов

Почему ВСУ и Зеленского уже не спасут ни поставки Запада, ни 100 тысяч резервистов – Анпилогов - 08.11.2024 Украина.ру

Почему ВСУ и Зеленского уже не спасут ни поставки Запада, ни 100 тысяч резервистов – Анпилогов

Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру рассказал о вариантах влияния нового президента США на глобальное противостояния в мире

2024-11-08T13:41

2024-11-08T13:41

2024-11-08T13:41

видео

сша

китай

запад

алексей анпилогов

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ес

александр сырский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058740720_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_309ec3bc6c5a971f0797aef527988e20.jpg

А также о развитии украинского конфликта и о потенциальных конфликтах в Азиатско-Тихоокеанском регионе:00:26 – О влиянии Трампа на глобальное противостояние.08:38 – Украина и время до инаугурации Трампа.16:51 – Противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

сша

китай

запад

кнр (китай)

курск

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, китай, запад, алексей анпилогов, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, александр сырский, сво, отступление, кнр (китай), курск, россия, мир, война, видео