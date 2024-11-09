Запад собрался учувствовать в победном марше на Украине, но его не предвидится — Сушенцов - 09.11.2024 Украина.ру
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Запад собрался учувствовать в победном марше на Украине, но его не предвидится — Сушенцов
Запад собрался учувствовать в победном марше на Украине, но его не предвидится — Сушенцов - 09.11.2024 Украина.ру
Запад собрался учувствовать в победном марше на Украине, но его не предвидится — Сушенцов
Невозможность непосредственного личного вмешательства в этот конфликт делает шансы Украины на победу отрицательными. И, конечно, истощение украинского инструмента очень сильно сейчас тревожит Запад. Но из-за наличия ядерного оружия у России Запад не может никак повлиять на ситуацию
2024-11-09T06:30
2024-11-09T06:30
новости
россия
украина
запад
ядерное оружие
ядерная безопасность
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, программный директор Клуба "Валдай" Андрей Сушенцов.Он считает, что ситуация взаимного сдерживания и взаимного гарантированного уничтожения останавливает Запад от прямого непосредственного столкновения с Россией на территории Украины.По его словам, США и их союзники внимательно следят за решимостью российского руководства подтвердить важность этих констант, сложившихся в годы холодной войны."Невозможность непосредственного личного вмешательства в этот конфликт делает шансы Украины на победу отрицательными. И, конечно, истощение украинского инструмента очень сильно сейчас тревожит Запад. Они осознают, что то, в чем они собирались участвовать — победный марш — на Украине вещь абсолютно недостижимая. А в поражении Украины они участвовать не готовы", — заключил Сушенцов.Ранее в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович ответил на вопрос, при каких условиях Россия будет вносить в ядерную доктрину положение об упреждающем или превентивном ударе.Эксперт дал понять, что вряд ли в доктрине появятся такие формулировки."Всю свою постсоветскую историю Россия оставляла за собой право первого ядерного удара в ответ на что-то. Этот перечень постоянно менялся в сторону повышения или понижения порога, с учетом адаптации к внешним раздражителям и состояния вооруженных сил. Но этот сценарий всегда был", — напомнил Стефанович.Он добавил, если Россия, например, увидит массированное развертывание американских ракет средней дальности и их союзников в непосредственной близости своих границ, в доктрине могут появиться более жесткие условия об упреждающем ударе."Пока же мы будем придерживаться концепции ответно-встречного удара", — считает Стефанович.Эксперт также упомянул, что если выборов в США опять начнутся рассуждения по поводу "разрешения Украине ракетных ударов по России", то Москва будет "махать ядерной дубинкой"."Президент четко сказал, что наши ядерные сигналы касаются в том числе этого сюжета. Если опять начнется этот балаган, то какие-то меры мы примем", — заключил Стефанович.Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужасаВ интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько высказал свою точку зрения по поводу возможного сценария с использованием ядерного потенциала России.“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — поделился рассуждениями Безпалько.Подробнее об этом — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с СШАПолный текст интервью — Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность
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новости, россия, украина, запад, ядерное оружие, ядерная безопасность, детали
Новости, Россия, Украина, Запад, Ядерное оружие, ядерная безопасность, детали

Запад собрался учувствовать в победном марше на Украине, но его не предвидится — Сушенцов

06:30 09.11.2024
 
© 56 отдельная мотопехотная бригада ВСУ фото 56 отдельная мотопехотная бригада ВСУ
фото 56 отдельная мотопехотная бригада ВСУ
© 56 отдельная мотопехотная бригада ВСУ
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Невозможность непосредственного личного вмешательства в этот конфликт делает шансы Украины на победу отрицательными. И, конечно, истощение украинского инструмента очень сильно сейчас тревожит Запад. Но из-за наличия ядерного оружия у России Запад не может никак повлиять на ситуацию
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, программный директор Клуба "Валдай" Андрей Сушенцов.
Он считает, что ситуация взаимного сдерживания и взаимного гарантированного уничтожения останавливает Запад от прямого непосредственного столкновения с Россией на территории Украины.
"Мы по этой причине, по причине наличия у России ядерного оружия, не видим немецких, французских, американских дивизий. Они готовы снабжать Украину оружием и даже разведданными, но лично, непосредственно, прямо в этом конфликте участвовать не готовы. И необходимо осознавать, что единственной причиной является то обстоятельство, что они понимают, как будет выглядеть лестница эскалации в случае нашего прямого столкновения", — поделился своими рассуждениями Сушенцов.
По его словам, США и их союзники внимательно следят за решимостью российского руководства подтвердить важность этих констант, сложившихся в годы холодной войны.
"Невозможность непосредственного личного вмешательства в этот конфликт делает шансы Украины на победу отрицательными. И, конечно, истощение украинского инструмента очень сильно сейчас тревожит Запад. Они осознают, что то, в чем они собирались участвовать — победный марш — на Украине вещь абсолютно недостижимая. А в поражении Украины они участвовать не готовы", — заключил Сушенцов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович ответил на вопрос, при каких условиях Россия будет вносить в ядерную доктрину положение об упреждающем или превентивном ударе.
Эксперт дал понять, что вряд ли в доктрине появятся такие формулировки.
"Всю свою постсоветскую историю Россия оставляла за собой право первого ядерного удара в ответ на что-то. Этот перечень постоянно менялся в сторону повышения или понижения порога, с учетом адаптации к внешним раздражителям и состояния вооруженных сил. Но этот сценарий всегда был", — напомнил Стефанович.
Он добавил, если Россия, например, увидит массированное развертывание американских ракет средней дальности и их союзников в непосредственной близости своих границ, в доктрине могут появиться более жесткие условия об упреждающем ударе.
"Пока же мы будем придерживаться концепции ответно-встречного удара", — считает Стефанович.
Эксперт также упомянул, что если выборов в США опять начнутся рассуждения по поводу "разрешения Украине ракетных ударов по России", то Москва будет "махать ядерной дубинкой".
"Президент четко сказал, что наши ядерные сигналы касаются в том числе этого сюжета. Если опять начнется этот балаган, то какие-то меры мы примем", — заключил Стефанович.
Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса
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В интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько высказал свою точку зрения по поводу возможного сценария с использованием ядерного потенциала России.
“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — поделился рассуждениями Безпалько.
Подробнее об этом — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
Полный текст интервью — Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность
 
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