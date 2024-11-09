Эксперт: концепции ядерного сдерживания уже устарели, пора подключать в игру новых участников - 09.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: концепции ядерного сдерживания уже устарели, пора подключать в игру новых участников
Эксперт: концепции ядерного сдерживания уже устарели, пора подключать в игру новых участников - 09.11.2024 Украина.ру
Эксперт: концепции ядерного сдерживания уже устарели, пора подключать в игру новых участников
Россия уже обсуждала эти проблемы с ее китайскими друзьями, скоро будет обсуждать с индийскими друзьями, с пакистанскими, а потом возможно будет обсуждать эти проблемы в рамках тройки Индия, Китай и Россия
2024-11-09T06:20
2024-11-09T06:20
новости
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брикс
ядерное оружие
ядерная безопасность
ядерная доктрина
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.По его словам, сейчас мир находится на пороге нового витка строительства ядерных сил во многих странах, в том числе в Индии, Китае и Пакистане. Эксперт предположил, что скоро станет ядерным и Иран, тем более после тех атак, которые он перетерпел. Далее он обратил внимание на концепции ядерного сдерживания и контроля над вооружением, которые являются наследниками прошлого.Он считает, что главная функция ядерного оружия — это предотвращение не только ядерной войны, но вообще любых войн между большими державами."Так вот надо начинать координировать свои политики в этой области. И мы уже начали это делать.Мы уже обсуждали эти проблемы с нашими китайскими друзьями, скоро будем обсуждать с индийскими друзьями, с пакистанскими, а потом, я надеюсь, что мы будем обсуждать эти проблемы в рамках тройки Индия, Китай и Россия", — заключил Караганов.Ранее в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович ответил на вопрос, при каких условиях Россия будет вносить в ядерную доктрину положение об упреждающем или превентивном ударе.Эксперт дал понять, что вряд ли в доктрине появятся такие формулировки."Всю свою постсоветскую историю Россия оставляла за собой право первого ядерного удара в ответ на что-то. Этот перечень постоянно менялся в сторону повышения или понижения порога, с учетом адаптации к внешним раздражителям и состояния вооруженных сил. Но этот сценарий всегда был", — напомнил Стефанович.Он добавил, если Россия, например, увидит массированное развертывание американских ракет средней дальности и их союзников в непосредственной близости своих границ, в доктрине могут появиться более жесткие условия об упреждающем ударе."Пока же мы будем придерживаться концепции ответно-встречного удара", — считает Стефанович.Эксперт также упомянул, что если выборов в США опять начнутся рассуждения по поводу "разрешения Украине ракетных ударов по России", то Москва будет "махать ядерной дубинкой"."Президент четко сказал, что наши ядерные сигналы касаются в том числе этого сюжета. Если опять начнется этот балаган, то какие-то меры мы примем", — заключил Стефанович.Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужасаВ интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько высказал свою точку зрения по поводу возможного сценария с использованием ядерного потенциала России.“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — поделился рассуждениями Безпалько.Подробнее об этом — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с СШАПолный текст интервью — Сергей Караганов: ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+
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новости, россия, индия, китай, оон, брикс, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная доктрина, детали
Новости, Россия, Индия, Китай, ООН, БРИКС, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная доктрина, детали

Эксперт: концепции ядерного сдерживания уже устарели, пора подключать в игру новых участников

06:20 09.11.2024
 
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Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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Россия уже обсуждала эти проблемы с ее китайскими друзьями, скоро будет обсуждать с индийскими друзьями, с пакистанскими, а потом возможно будет обсуждать эти проблемы в рамках тройки Индия, Китай и Россия
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
По его словам, сейчас мир находится на пороге нового витка строительства ядерных сил во многих странах, в том числе в Индии, Китае и Пакистане. Эксперт предположил, что скоро станет ядерным и Иран, тем более после тех атак, которые он перетерпел. Далее он обратил внимание на концепции ядерного сдерживания и контроля над вооружением, которые являются наследниками прошлого.
"Они все устарели. Давным-давно были приняты в основном на Западе, и они все застряли в 60-70-80-х годах. То есть они сейчас неадекватны. Таким странам, как Индия, Китай и Россия нужно начинать серьезный диалог по вопросам ядерного оружия, в том числе координируя свои политики в этой области, чтобы исключить рост подозрений и создать более эффективную систему сдерживания и предотвращения войны", — поделился своими рассуждениями Караганов.
Он считает, что главная функция ядерного оружия — это предотвращение не только ядерной войны, но вообще любых войн между большими державами.
"Так вот надо начинать координировать свои политики в этой области. И мы уже начали это делать.
Мы уже обсуждали эти проблемы с нашими китайскими друзьями, скоро будем обсуждать с индийскими друзьями, с пакистанскими, а потом, я надеюсь, что мы будем обсуждать эти проблемы в рамках тройки Индия, Китай и Россия", — заключил Караганов.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович ответил на вопрос, при каких условиях Россия будет вносить в ядерную доктрину положение об упреждающем или превентивном ударе.
Эксперт дал понять, что вряд ли в доктрине появятся такие формулировки.
"Всю свою постсоветскую историю Россия оставляла за собой право первого ядерного удара в ответ на что-то. Этот перечень постоянно менялся в сторону повышения или понижения порога, с учетом адаптации к внешним раздражителям и состояния вооруженных сил. Но этот сценарий всегда был", — напомнил Стефанович.
Он добавил, если Россия, например, увидит массированное развертывание американских ракет средней дальности и их союзников в непосредственной близости своих границ, в доктрине могут появиться более жесткие условия об упреждающем ударе.
"Пока же мы будем придерживаться концепции ответно-встречного удара", — считает Стефанович.
Эксперт также упомянул, что если выборов в США опять начнутся рассуждения по поводу "разрешения Украине ракетных ударов по России", то Москва будет "махать ядерной дубинкой".
"Президент четко сказал, что наши ядерные сигналы касаются в том числе этого сюжета. Если опять начнется этот балаган, то какие-то меры мы примем", — заключил Стефанович.
Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса
В интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько высказал свою точку зрения по поводу возможного сценария с использованием ядерного потенциала России.
“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — поделился рассуждениями Безпалько.
Подробнее об этом — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
Полный текст интервью — Сергей Караганов: ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+
 
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