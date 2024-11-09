https://ukraina.ru/20241109/1058669158.html

“Постоянность Пхеньяна — это его кредо”. Эксперт рассказал, почему Россия предпочла договариваться с КНДР

“Постоянность Пхеньяна — это его кредо”. Эксперт рассказал, почему Россия предпочла договариваться с КНДР - 09.11.2024 Украина.ру

“Постоянность Пхеньяна — это его кредо”. Эксперт рассказал, почему Россия предпочла договариваться с КНДР

России сложно выбрать людей в Южной Кореи, с которыми можно контактировать постоянно. Многие из них выращены США и не будут разговаривать с Россией даже по вопросам национальной безопасности

2024-11-09T07:20

2024-11-09T07:20

2024-11-09T07:20

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южная корея

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель главного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый.По его словам, Южная Корея всегда выступала против сотрудничества своих соседей с КНДР. А у России, отметил эксперт, в этом вопросе руки развязаны, потому что Сеул поставляет технику и снаряды на Украину.Он добавил, что отчасти Россия сейчас копирует позицию некоторых западных союзников в начале СВО: "Мы не передаем Украине наступательных вооружений. Мы оказываем Киеву только гуманитарную и финансовую помощь".Эксперт также заметил, что России сложно выбрать людей в Южной Кореи, с которыми можно контактировать постоянно. Многие из них выращены США и не будут разговаривать с Россией даже по вопросам национальной безопасности, считает Скоробогатый.Он пришел к выводу, что именно по этой причине Россия сделала ставку на союз с КНДР.“Постоянность Пхеньяна — это его кредо”, — резюмировал Скоробогатый.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков тоже высказал свою точку зрения по поводу, так называемых, серых схем Южной Кореи.“Южная Корея очень хорошо зарабатывает на крови наших соотечественников, опосредованно передавая на Украину технику и артиллерийские снаряды (Сеул дает свое оружие США, а США отдают Киеву свою оружие). Но подписание военного договора между Россией и КНДР серьезно меняет расклад сил на Дальнем Востоке и делает уязвимой позицию самой Южной Кореи. Потому что Северная Корея в лице Москвы получает не просто доброжелателя, но и крепкий тыл”, — подробно описал сложившуюся ситуацию Кочетков.По его словам, раньше Южная Корея была уверена, что может победить КНДР военным путем. Эксперт предположил, как рассуждал Сеул:"Нас поддержат США, а Пхеньян останется один, потому что Китай не захочет рисковать своими триллионами, которые он зарабатывает на внешней торговле".Он также упомянул, что поскольку по новому соглашению Россия будет обязана подставить КНДР братское военное плечо в случае нападения на нее, то со стороны Южной Кореи было бы крайне неразумно дразнить Москву поставками своего оружия не только на Украину, но и Польше.“И если Сеул пытается дернуть русского медведя за нос, он должен понимать, что медведь может рассвирепеть. Мы, конечно, можем сдерживать своего младшего партнера из КНДР. Но до поры до времени. Отсюда и возникают слухи о северокорейских добровольцев, которые якобы приехали уже в Приморский край, откуда скоро попадут в зону СВО”, — заключил Кочетков.Более подробно об этом — Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин напомнил, что с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками.“Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — поделился мыслями Рожин.Подробнее об этом — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны ФранцииПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ

https://ukraina.ru/20241104/1058536168.html

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новости, россия, кндр, южная корея, вооруженные силы украины, впк, детали