https://ukraina.ru/20241108/1058725358.html

Россия готова к переговорам, но не базе "хотелок" - Путин

Россия готова к переговорам, но не базе "хотелок" - Путин - 08.11.2024 Украина.ру

Россия готова к переговорам, но не базе "хотелок" - Путин

Россия готова к переговорам, но не базе каких-то хотелок, а на базе реалий, которые складываются, договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай"

2024-11-08T09:02

2024-11-08T09:02

2024-11-08T09:26

новости

владимир путин

россия

стамбул

украина

валдай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058725798_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_b053a4cb9c3fe98197e7a112758864d7.jpg

"Только речь не должна идти о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы снарядов им подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые являются братскими", - сказал глава государства.Он подчеркнул, что Россия стремится к восстановлению мира и спокойствия между соседними государствами на длительную перспективу.Также Путин отметил, что Россия настроена на то, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Подробнее о позиции РФ - в материале Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.

россия

стамбул

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, россия, стамбул, украина, валдай