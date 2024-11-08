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Россия готова к переговорам, но не базе "хотелок" - Путин
Россия готова к переговорам, но не базе "хотелок" - Путин - 08.11.2024 Украина.ру
Россия готова к переговорам, но не базе "хотелок" - Путин
Россия готова к переговорам, но не базе каких-то хотелок, а на базе реалий, которые складываются, договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай"
2024-11-08T09:02
2024-11-08T09:02
2024-11-08T09:26
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"Только речь не должна идти о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы снарядов им подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые являются братскими", - сказал глава государства.Он подчеркнул, что Россия стремится к восстановлению мира и спокойствия между соседними государствами на длительную перспективу.Также Путин отметил, что Россия настроена на то, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Подробнее о позиции РФ - в материале Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир путин, россия, стамбул, украина, валдай
Россия готова к переговорам, но не базе "хотелок" - Путин
09:02 08.11.2024 (обновлено: 09:26 08.11.2024)
Россия готова к переговорам, но не базе каких-то хотелок, а на базе реалий, которые складываются, договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай"
"Только речь не должна идти о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы снарядов им подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые являются братскими", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Россия стремится к восстановлению мира и спокойствия между соседними государствами на длительную перспективу.
Также Путин отметил, что Россия настроена на то, чтобы Украина
была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Подробнее о позиции РФ - в материале Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.