Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек
16:01 08.11.2024 (обновлено: 16:03 08.11.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас ЧмутТарас Чмут
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Чмут
Намерение Киева за ближайшие три месяца призвать в ВСУ как минимум 160 тысяч человек оторвано от реальности. Такое заявление в интервью немецкому изданию Deutsche Welle** сделал глава украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут
Он отметил, что в настоящее время бригады ВСУ нередко укомплектованы на 50%, а в некоторых вообще по 15-25 человек. Это значит, уверен Чмут, что призывать надо раза в три больше от намеченной цифры.
"По бумагам у вас вроде людей много. У вас комплектованный штаб, тыл, связь, операторы БпЛА, снайперы, разведчики. Немного в артиллерии минометчики и так далее, но пехоты нет. И мы не говорим о качестве, мы уже давно не говорим о качестве. Мы говорим о каких-то людях. И эти цифры - они просто цифры. Они очень оторваны от реальности. 500 тысяч - это адекватная цифра", - подчеркнул Чмут.
Он уверен, что проблемы с мобилизационным процессом - результат проваленной коммуникации между властью и обществом. Чмут также добавил, что коррупция внутри страны злит общество. А те, кто хочет пойти на фронт во благо государства, нередко сталкивается с конкуренцией и "выживанием".
Не так давно Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней.
Ранее сам главарь киевского режима обещал, что на фронт призовут еще 500 тысяч украинцев. Однако в конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что за следующие три месяца планируется призвать порядка 160 тысяч человек.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что аудит списка критически важных предприятий должен быть проведен до 15 ноября, а после начнется массовый призыв тех, кто не занят на производстве.
Вчера, 17:19Шмыгаль дал уклонистам-тунеядцам неделю, чтобы сбежать от мобилизацииК 15 ноября на Украине должен быть проведен аудит списка критически важных предприятий. До этого времени компании еще могут успеть "забронировать" ключевых специалистов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
При этом ни сам Зеленский, ни в ВСУ не скрывают, что сейчас у украинских войск огромные кадровые дыры. В частности, на днях об этом сказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов. Он отметил, что в ВСУ есть целые роты с мертвыми душами.
Он уточнил, что в батальоне было 120 человек, в роте - восемь, но ее состав искусственно раздували, параллельно списывая оружие под последующую реализацию. При этом пропавших без вести, которых было много, не признавали таковыми, чтобы была возможность манипулировать документацией.
31 октября, 09:27Второй том мертвых душ "написали" в ВСУ: пленный рассказал об украинских ротах-призракахВ рядах Вооруженных сил Украины есть роты с мертвыми душами. Причина тому - большие потери и коррупция. Об этом изданию РИА Новости 31 октября рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
Погорелов выразил уверенность в том, что причина такого положения - в больших потерях и коррупции. Пример последнего в пятницу, 8 ноября, продемонстрировал Одесский ТЦК (военкомат) подтвердивший информацию о том, что украинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко нарушил правила воинского учета.
Нацист не явился по повестке, но спокойно оплатил штраф, заявив, что воевать пока не собирается, так как больше нужен стране в качестве блогера и "волонтера".
11:47Призыв не для всех: радикала Стерненко оштрафовали за неявку по повесткеОдесский ТЦК (военкомат) подтвердил информацию о том, что украинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко нарушил правила воинского учета, за что он уже оштрафован и направлен на медкомиссию. Об этом 8 ноября сообщило украинское издание "Страна.ua"
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
**иноагент