https://ukraina.ru/20241108/1058753396.html

Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек

Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек - 08.11.2024 Украина.ру

Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек

Намерение Киева за ближайшие три месяца призвать в ВСУ как минимум 160 тысяч человек оторвано от реальности. Такое заявление в интервью немецкому изданию Deutsche Welle** сделал глава украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут

2024-11-08T16:01

2024-11-08T16:01

2024-11-08T16:03

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Он отметил, что в настоящее время бригады ВСУ нередко укомплектованы на 50%, а в некоторых вообще по 15-25 человек. Это значит, уверен Чмут, что призывать надо раза в три больше от намеченной цифры.Он уверен, что проблемы с мобилизационным процессом - результат проваленной коммуникации между властью и обществом. Чмут также добавил, что коррупция внутри страны злит общество. А те, кто хочет пойти на фронт во благо государства, нередко сталкивается с конкуренцией и "выживанием".Не так давно Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней.Ранее сам главарь киевского режима обещал, что на фронт призовут еще 500 тысяч украинцев. Однако в конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что за следующие три месяца планируется призвать порядка 160 тысяч человек.Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что аудит списка критически важных предприятий должен быть проведен до 15 ноября, а после начнется массовый призыв тех, кто не занят на производстве.При этом ни сам Зеленский, ни в ВСУ не скрывают, что сейчас у украинских войск огромные кадровые дыры. В частности, на днях об этом сказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов. Он отметил, что в ВСУ есть целые роты с мертвыми душами.Он уточнил, что в батальоне было 120 человек, в роте - восемь, но ее состав искусственно раздували, параллельно списывая оружие под последующую реализацию. При этом пропавших без вести, которых было много, не признавали таковыми, чтобы была возможность манипулировать документацией.Погорелов выразил уверенность в том, что причина такого положения - в больших потерях и коррупции. Пример последнего в пятницу, 8 ноября, продемонстрировал Одесский ТЦК (военкомат) подтвердивший информацию о том, что украинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко нарушил правила воинского учета.Нацист не явился по повестке, но спокойно оплатил штраф, заявив, что воевать пока не собирается, так как больше нужен стране в качестве блогера и "волонтера".Другие темы: За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины.*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**иноагент

https://ukraina.ru/20241107/1058715717.html

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, призыв, мобилизация