Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек - 08.11.2024 Украина.ру
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Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек
Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек - 08.11.2024 Украина.ру
Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек
Намерение Киева за ближайшие три месяца призвать в ВСУ как минимум 160 тысяч человек оторвано от реальности. Такое заявление в интервью немецкому изданию Deutsche Welle** сделал глава украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут
2024-11-08T16:01
2024-11-08T16:03
новости
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
призыв
мобилизация
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Он отметил, что в настоящее время бригады ВСУ нередко укомплектованы на 50%, а в некоторых вообще по 15-25 человек. Это значит, уверен Чмут, что призывать надо раза в три больше от намеченной цифры.Он уверен, что проблемы с мобилизационным процессом - результат проваленной коммуникации между властью и обществом. Чмут также добавил, что коррупция внутри страны злит общество. А те, кто хочет пойти на фронт во благо государства, нередко сталкивается с конкуренцией и "выживанием".Не так давно Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней.Ранее сам главарь киевского режима обещал, что на фронт призовут еще 500 тысяч украинцев. Однако в конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что за следующие три месяца планируется призвать порядка 160 тысяч человек.Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что аудит списка критически важных предприятий должен быть проведен до 15 ноября, а после начнется массовый призыв тех, кто не занят на производстве.При этом ни сам Зеленский, ни в ВСУ не скрывают, что сейчас у украинских войск огромные кадровые дыры. В частности, на днях об этом сказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов. Он отметил, что в ВСУ есть целые роты с мертвыми душами.Он уточнил, что в батальоне было 120 человек, в роте - восемь, но ее состав искусственно раздували, параллельно списывая оружие под последующую реализацию. При этом пропавших без вести, которых было много, не признавали таковыми, чтобы была возможность манипулировать документацией.Погорелов выразил уверенность в том, что причина такого положения - в больших потерях и коррупции. Пример последнего в пятницу, 8 ноября, продемонстрировал Одесский ТЦК (военкомат) подтвердивший информацию о том, что украинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко нарушил правила воинского учета.Нацист не явился по повестке, но спокойно оплатил штраф, заявив, что воевать пока не собирается, так как больше нужен стране в качестве блогера и "волонтера".Другие темы: За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины.*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**иноагент
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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, призыв, мобилизация
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, призыв, мобилизация

Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек

16:01 08.11.2024 (обновлено: 16:03 08.11.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас ЧмутТарас Чмут
Тарас Чмут - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Чмут
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Намерение Киева за ближайшие три месяца призвать в ВСУ как минимум 160 тысяч человек оторвано от реальности. Такое заявление в интервью немецкому изданию Deutsche Welle** сделал глава украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут
Он отметил, что в настоящее время бригады ВСУ нередко укомплектованы на 50%, а в некоторых вообще по 15-25 человек. Это значит, уверен Чмут, что призывать надо раза в три больше от намеченной цифры.
о бумагам у вас вроде людей много. У вас комплектованный штаб, тыл, связь, операторы БпЛА, снайперы, разведчики. Немного в артиллерии минометчики и так далее, но пехоты нет. И мы не говорим о качестве, мы уже давно не говорим о качестве. Мы говорим о каких-то людях. И эти цифры - они просто цифры. Они очень оторваны от реальности. 500 тысяч - это адекватная цифра", - подчеркнул Чмут.
Он уверен, что проблемы с мобилизационным процессом - результат проваленной коммуникации между властью и обществом. Чмут также добавил, что коррупция внутри страны злит общество. А те, кто хочет пойти на фронт во благо государства, нередко сталкивается с конкуренцией и "выживанием".
Не так давно Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней.
Ранее сам главарь киевского режима обещал, что на фронт призовут еще 500 тысяч украинцев. Однако в конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что за следующие три месяца планируется призвать порядка 160 тысяч человек.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что аудит списка критически важных предприятий должен быть проведен до 15 ноября, а после начнется массовый призыв тех, кто не занят на производстве.
Зеленский Шмыгаль
Вчера, 17:19
Шмыгаль дал уклонистам-тунеядцам неделю, чтобы сбежать от мобилизацииК 15 ноября на Украине должен быть проведен аудит списка критически важных предприятий. До этого времени компании еще могут успеть "забронировать" ключевых специалистов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
При этом ни сам Зеленский, ни в ВСУ не скрывают, что сейчас у украинских войск огромные кадровые дыры. В частности, на днях об этом сказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов. Он отметил, что в ВСУ есть целые роты с мертвыми душами.
Он уточнил, что в батальоне было 120 человек, в роте - восемь, но ее состав искусственно раздували, параллельно списывая оружие под последующую реализацию. При этом пропавших без вести, которых было много, не признавали таковыми, чтобы была возможность манипулировать документацией.
Экс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
31 октября, 09:27
Второй том мертвых душ "написали" в ВСУ: пленный рассказал об украинских ротах-призракахВ рядах Вооруженных сил Украины есть роты с мертвыми душами. Причина тому - большие потери и коррупция. Об этом изданию РИА Новости 31 октября рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
Погорелов выразил уверенность в том, что причина такого положения - в больших потерях и коррупции. Пример последнего в пятницу, 8 ноября, продемонстрировал Одесский ТЦК (военкомат) подтвердивший информацию о том, что украинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко нарушил правила воинского учета.
Нацист не явился по повестке, но спокойно оплатил штраф, заявив, что воевать пока не собирается, так как больше нужен стране в качестве блогера и "волонтера".
сергей стерненко - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
11:47
Призыв не для всех: радикала Стерненко оштрафовали за неявку по повесткеОдесский ТЦК (военкомат) подтвердил информацию о том, что украинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко нарушил правила воинского учета, за что он уже оштрафован и направлен на медкомиссию. Об этом 8 ноября сообщило украинское издание "Страна.ua"
Другие темы: За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
**иноагент
 
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