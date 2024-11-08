За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины
14:27 08.11.2024 (обновлено: 14:28 08.11.2024)
Экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба дал местному "24 каналу" развернутое интервью, в котором в том числе сделал громкое заявление о том, что Запад "похоронил" Киев еще за пару дней до начала СВО
Кулеба напомнил, что 22 февраля 2022 года он встречался с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете. Экс-министр Украины заявил, что увидел тогда на столе у американского лидера кое-что важное.
"Еще в кабинете я понял 2 вещи. У него (Байдена. - Ред.) на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведки, военные, политические аналитики, ЦРУ все были единодушны - Украина погибнет", - заявил Кулеба.
Он также добавил, что второе, что он тогда понял - это то, что "Байден не просто про себя, но и сердцем очень волновался и переживал за Украину. Он сделает все, чтобы остаться с тем, что останется от Украины".
"Нам очень повезло, что на момент [начала СВО] президентом США был Джо Байден. Это единственный президент США с 1991 года, для которого Украина была не просто точкой на карте, а точкой в его сердце. Так я и вышел - понял, что уже все, все выводы сделаны и поехал домой воевать за то, чтобы все аналитики США ошиблись в своих расчетах по Украине", - резюмировал Кулеба.
В конце октября в эфире латвийского информационного агентства LETA Кулеба сделал другое, не менее громкое заявление, сказав, что у президента РФ Владимира Путина нет красных линий, он "решил провести свою жизнь в борьбе, поэтому Западу стоит бояться и бороться, иначе он (Запад. - Ред.) будет уничтожен".
Кулеба резюмировал, что если на Западе "не слушали украинцев, когда это было необходимо" и не боролись с Россией, то "они будут уничтожены".
29 октября, 10:52Не слушались Киев: Кулеба пообещал, что Москва уничтожит Запад, потому что "у Путина нет красных линий"У Владимира Путина нет красных линий, он решил провести свою жизнь в борьбе, поэтому Западу стоит бояться и бороться, иначе он будет уничтожен. Такое заявление в эфире латвийского информационного агентства LETA сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
В начале октября британский Financial Times со ссылкой на собственные неназванные источники сообщил, что "в странах Запада отмечают большую открытость со стороны украинских чиновников для обсуждения возможности согласования соглашения о прекращении огня, даже когда российские войска остаются на их территории".
Также в материале отмечалось, что у Сибиги "более прагматичная позиция в отношении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность", чем была у его предшественника Дмитрия Кулебы, при котором даже дискуссия на эту тему была запрещена.
Чуть позже сам Сибига опроверг эту информацию, заявив, что ни о каких уступках со стороны Киева и готовности к переговорам не слышал.
Пока Киев думает, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта. В частности, совсем недавно американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.