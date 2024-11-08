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За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины

За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины - 08.11.2024 Украина.ру

За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины

Экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба дал местному "24 каналу" развернутое интервью, в котором в том числе сделал громкое заявление о том, что Запад "похоронил" Киев еще за пару дней до начала СВО

2024-11-08T14:27

2024-11-08T14:27

2024-11-08T14:28

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Кулеба напомнил, что 22 февраля 2022 года он встречался с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете. Экс-министр Украины заявил, что увидел тогда на столе у американского лидера кое-что важное.Он также добавил, что второе, что он тогда понял - это то, что "Байден не просто про себя, но и сердцем очень волновался и переживал за Украину. Он сделает все, чтобы остаться с тем, что останется от Украины".В конце октября в эфире латвийского информационного агентства LETA Кулеба сделал другое, не менее громкое заявление, сказав, что у президента РФ Владимира Путина нет красных линий, он "решил провести свою жизнь в борьбе, поэтому Западу стоит бояться и бороться, иначе он (Запад. - Ред.) будет уничтожен".Он добавил, что Москва якобы планирует разорвать Европу на куски, чтобы "доказать себе и всем остальным, что мир свободы, демократии и процветания - несостоявшийся мир", а мир во главе с Россией - "это правильный путь в будущее".Кулеба резюмировал, что если на Западе "не слушали украинцев, когда это было необходимо" и не боролись с Россией, то "они будут уничтожены".В начале октября британский Financial Times со ссылкой на собственные неназванные источники сообщил, что "в странах Запада отмечают большую открытость со стороны украинских чиновников для обсуждения возможности согласования соглашения о прекращении огня, даже когда российские войска остаются на их территории".Также в материале отмечалось, что у Сибиги "более прагматичная позиция в отношении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность", чем была у его предшественника Дмитрия Кулебы, при котором даже дискуссия на эту тему была запрещена.Чуть позже сам Сибига опроверг эту информацию, заявив, что ни о каких уступках со стороны Киева и готовности к переговорам не слышал.Пока Киев думает, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта. В частности, совсем недавно американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Другие темы: Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко.

https://ukraina.ru/20241029/1058443759.html

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