За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины - 08.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241108/1058742688.html
За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины
За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины - 08.11.2024 Украина.ру
За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины
Экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба дал местному "24 каналу" развернутое интервью, в котором в том числе сделал громкое заявление о том, что Запад "похоронил" Киев еще за пару дней до начала СВО
2024-11-08T14:27
2024-11-08T14:28
новости
украина
запад
сша
джо байден
дмитрий кулеба
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058741379_0:63:647:427_1920x0_80_0_0_43ebac2ac5b5ee259095dd320125b0fa.jpg
Кулеба напомнил, что 22 февраля 2022 года он встречался с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете. Экс-министр Украины заявил, что увидел тогда на столе у американского лидера кое-что важное.Он также добавил, что второе, что он тогда понял - это то, что "Байден не просто про себя, но и сердцем очень волновался и переживал за Украину. Он сделает все, чтобы остаться с тем, что останется от Украины".В конце октября в эфире латвийского информационного агентства LETA Кулеба сделал другое, не менее громкое заявление, сказав, что у президента РФ Владимира Путина нет красных линий, он "решил провести свою жизнь в борьбе, поэтому Западу стоит бояться и бороться, иначе он (Запад. - Ред.) будет уничтожен".Он добавил, что Москва якобы планирует разорвать Европу на куски, чтобы "доказать себе и всем остальным, что мир свободы, демократии и процветания - несостоявшийся мир", а мир во главе с Россией - "это правильный путь в будущее".Кулеба резюмировал, что если на Западе "не слушали украинцев, когда это было необходимо" и не боролись с Россией, то "они будут уничтожены".В начале октября британский Financial Times со ссылкой на собственные неназванные источники сообщил, что "в странах Запада отмечают большую открытость со стороны украинских чиновников для обсуждения возможности согласования соглашения о прекращении огня, даже когда российские войска остаются на их территории".Также в материале отмечалось, что у Сибиги "более прагматичная позиция в отношении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность", чем была у его предшественника Дмитрия Кулебы, при котором даже дискуссия на эту тему была запрещена.Чуть позже сам Сибига опроверг эту информацию, заявив, что ни о каких уступках со стороны Киева и готовности к переговорам не слышал.Пока Киев думает, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта. В частности, совсем недавно американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Другие темы: Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко.
https://ukraina.ru/20241029/1058443759.html
https://ukraina.ru/20241001/1057817254.html
https://ukraina.ru/20241106/1058676145.html
украина
запад
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058741379_0:0:647:485_1920x0_80_0_0_a27a2aeb8dc5900d390d51c6b829a470.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, сша, джо байден, дмитрий кулеба, мид
Новости, Украина, Запад, США, Джо Байден, Дмитрий Кулеба, МИД

За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины

14:27 08.11.2024 (обновлено: 14:28 08.11.2024)
 
Читать в
Экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба дал местному "24 каналу" развернутое интервью, в котором в том числе сделал громкое заявление о том, что Запад "похоронил" Киев еще за пару дней до начала СВО
Кулеба напомнил, что 22 февраля 2022 года он встречался с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете. Экс-министр Украины заявил, что увидел тогда на столе у американского лидера кое-что важное.

"Еще в кабинете я понял 2 вещи. У него (Байдена. - Ред.) на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведки, военные, политические аналитики, ЦРУ все были единодушны - Украина погибнет", - заявил Кулеба.

Он также добавил, что второе, что он тогда понял - это то, что "Байден не просто про себя, но и сердцем очень волновался и переживал за Украину. Он сделает все, чтобы остаться с тем, что останется от Украины".
"Нам очень повезло, что на момент [начала СВО] президентом США был Джо Байден. Это единственный президент США с 1991 года, для которого Украина была не просто точкой на карте, а точкой в ​​его сердце. Так я и вышел - понял, что уже все, все выводы сделаны и поехал домой воевать за то, чтобы все аналитики США ошиблись в своих расчетах по Украине", - резюмировал Кулеба.
В конце октября в эфире латвийского информационного агентства LETA Кулеба сделал другое, не менее громкое заявление, сказав, что у президента РФ Владимира Путина нет красных линий, он "решил провести свою жизнь в борьбе, поэтому Западу стоит бояться и бороться, иначе он (Запад. - Ред.) будет уничтожен".
Он добавил, что Москва якобы планирует разорвать Европу на куски, чтобы "доказать себе и всем остальным, что мир свободы, демократии и процветания - несостоявшийся мир", а мир во главе с Россией - "это правильный путь в будущее".
Кулеба резюмировал, что если на Западе "не слушали украинцев, когда это было необходимо" и не боролись с Россией, то "они будут уничтожены".
Уходящий Кулеба
29 октября, 10:52
Не слушались Киев: Кулеба пообещал, что Москва уничтожит Запад, потому что "у Путина нет красных линий"У Владимира Путина нет красных линий, он решил провести свою жизнь в борьбе, поэтому Западу стоит бояться и бороться, иначе он будет уничтожен. Такое заявление в эфире латвийского информационного агентства LETA сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
В начале октября британский Financial Times со ссылкой на собственные неназванные источники сообщил, что "в странах Запада отмечают большую открытость со стороны украинских чиновников для обсуждения возможности согласования соглашения о прекращении огня, даже когда российские войска остаются на их территории".
Также в материале отмечалось, что у Сибиги "более прагматичная позиция в отношении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность", чем была у его предшественника Дмитрия Кулебы, при котором даже дискуссия на эту тему была запрещена.
Чуть позже сам Сибига опроверг эту информацию, заявив, что ни о каких уступках со стороны Киева и готовности к переговорам не слышал.
1 октября, 16:23
Украинский МИД обвинил Financial Times во вранье о готовности Киева на территориальные уступкиВ украинском МИД назвали враньем информацию британской газеты Financial Times, о том что министр иностранных дел Андрей Сибига в США обсуждал возможность прекращения войны по линии фронта
Пока Киев думает, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта. В частности, совсем недавно американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
6 ноября, 14:24
За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФРоссийские военные за октябрь взяли под контроль больше территорий, чем за весь 2024 год. К такому выводу пришел украинский сервис DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
Другие темы: Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко.
 
НовостиУкраинаЗападСШАДжо БайденДмитрий КулебаМИД
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала