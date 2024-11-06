https://ukraina.ru/20241106/1058670543.html

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине - 06.11.2024 Украина.ру

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине

Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады

2024-11-06T11:58

2024-11-06T11:58

2024-11-06T11:58

новости

украина

владимир зеленский

верховная рада

мобилизация

военное положение

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Владимир Зеленский продлил сроки действия всеобщей мобилизации и военного положения. Под обоими законопроектами на сайте украинского парламента появилась пометка "возвращен с подписью от президента".Режим военного положения на Украине был введен в феврале 2022 года, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Украинские СМИ все чаще сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации.Подробнее об ужесточении мобилизации - в материале Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, мобилизация, военное положение