Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине - 06.11.2024 Украина.ру
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Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине
Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине - 06.11.2024 Украина.ру
Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине
Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады
2024-11-06T11:58
2024-11-06T11:58
новости
украина
владимир зеленский
верховная рада
мобилизация
военное положение
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Владимир Зеленский продлил сроки действия всеобщей мобилизации и военного положения. Под обоими законопроектами на сайте украинского парламента появилась пометка "возвращен с подписью от президента".Режим военного положения на Украине был введен в феврале 2022 года, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Украинские СМИ все чаще сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации.Подробнее об ужесточении мобилизации - в материале Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, мобилизация, военное положение
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, мобилизация, военное положение

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине

11:58 06.11.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады
Владимир Зеленский продлил сроки действия всеобщей мобилизации и военного положения. Под обоими законопроектами на сайте украинского парламента появилась пометка "возвращен с подписью от президента".

"Это был 13-й раз, когда подписан закон о военном положении", - написал в своем телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

Режим военного положения на Украине был введен в феврале 2022 года, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Украинские СМИ все чаще сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации.
Подробнее об ужесточении мобилизации - в материале Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Радамобилизациявоенное положение
 
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