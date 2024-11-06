Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады
Владимир Зеленский продлил сроки действия всеобщей мобилизации и военного положения. Под обоими законопроектами на сайте украинского парламента появилась пометка "возвращен с подписью от президента".
"Это был 13-й раз, когда подписан закон о военном положении", - написал в своем телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк.
Режим военного положения на Украине был введен в феврале 2022 года, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Украинские СМИ все чаще сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации.
Подробнее об ужесточении мобилизации - в материале Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре на сайте Украина.ру.