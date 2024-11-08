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Призыв не для всех: радикала Стерненко оштрафовали за неявку по повестке

Призыв не для всех: радикала Стерненко оштрафовали за неявку по повестке - 08.11.2024 Украина.ру

Призыв не для всех: радикала Стерненко оштрафовали за неявку по повестке

Одесский ТЦК (военкомат) подтвердил информацию о том, что украинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко нарушил правила воинского учета, за что он уже оштрафован и направлен на медкомиссию. Об этом 8 ноября сообщило украинское издание "Страна.ua"

2024-11-08T11:47

2024-11-08T11:47

2024-11-08T11:47

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В среду, 6 ноября, Приморский ТЦК Одессы объявил Стерненко в розыск по факту нарушения правил воинского учета, а именно - неявку по повестке.Жизни украинцев дешевле нефти: Стерненко обматерил Салливана, но так ничего и не понялСергей Стерненко - один из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но всё ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.В частности, в 2018 году Стерненко убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По его словам, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому.В декабре прошлого года Приморский суд Одессы закрыл соответствующее дело Стерненко. Сам нацист объяснил это решение тем, что сторона обвинения не смогла доказать его вину, ведь "в моих действиях не было умысла на умышленное убийство".Также Стерненко заявил, что путь к свободе ему преграждали якобы "российские агенты" в лице Арсена Авакова, погибшего "в рамках спецоперации СБУ" Ильи Кивы, Нестора Шуфрича и других.Подробнее о том, кто такой Стерненко можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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новости, одесса, сша, россия, стерненко, дональд трамп, правый сектор, сбу, украина.ру, призыв, повестка