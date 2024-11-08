Призыв не для всех: радикала Стерненко оштрафовали за неявку по повестке
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Георгий Бариленкосергей стерненко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Георгий Бариленко
Одесский ТЦК (военкомат) подтвердил информацию о том, что украинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко нарушил правила воинского учета, за что он уже оштрафован и направлен на медкомиссию. Об этом 8 ноября сообщило украинское издание "Страна.ua"
"Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, значительно изменяющих понимание ситуации. В частности, он уже посетил Приморский РТЦК и СП, где: оплатил административный штраф за нарушение правил военного учета; направлен военно-врачебную комиссию (ВЛК)", - говорится в комментарии военкомата, где также опровергли заявление нациста, что ему таким образом мстят за критику военных структур.
В среду, 6 ноября, Приморский ТЦК Одессы объявил Стерненко в розыск по факту нарушения правил воинского учета, а именно - неявку по повестке.
"Стерненко, который ранее возглавлял одесский "Правый сектор"*, сейчас известный блогер и волонтер. На фронте он при этом не воюет, заявляя, что "более эффективен" в тылу. При этом, по данным "Страны", Стерненко оформил себе инвалидность на основании плохого зрения. Сейчас он регулярно появляется в очках", - прокомментировала ситуацию "Страна", припомнив, что радикал в 2023 году называл вновь избранного президента США Дональда Трампа "мразью".
Сергей Стерненко - один из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но всё ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.
В частности, в 2018 году Стерненко убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По его словам, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому.
В декабре прошлого года Приморский суд Одессы закрыл соответствующее дело Стерненко. Сам нацист объяснил это решение тем, что сторона обвинения не смогла доказать его вину, ведь "в моих действиях не было умысла на умышленное убийство".
Также Стерненко заявил, что путь к свободе ему преграждали якобы "российские агенты" в лице Арсена Авакова, погибшего "в рамках спецоперации СБУ" Ильи Кивы, Нестора Шуфрича и других.
Подробнее о том, кто такой Стерненко можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ