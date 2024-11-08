https://ukraina.ru/20241108/1058731275.html

"Да, я проголосовал": американцы поверили, что Трампа выбрали русские на Госуслугах

"Да, я проголосовал": американцы поверили, что Трампа выбрали русские на Госуслугах - 08.11.2024 Украина.ру

"Да, я проголосовал": американцы поверили, что Трампа выбрали русские на Госуслугах

Часть пользователей Сети из США поверили, что россияне действительно голосовали на выборах американского президента с помощью российского сервиса Госуслуги. Соответствующие комментарии появились в соцсетях, что только еще больше посмешило граждан РФ

2024-11-08T10:31

2024-11-08T10:31

2024-11-08T10:31

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"Я хочу верить, что они просто шутят и вмешиваться таким образом в выборы США невозможно, но мошеннические расходы России на избирательную кампанию 2016 года вызывают у меня подозрение", "Путин теперь является президентом двух стран", "Я даже не думаю, что сайт на самом деле дает голоса на американских выборах, но кто знает", "О, черт, нет!", "Русские снова вмешиваются в выборы???", - написали американцы."То что вы, ребята, не понимаете шутку, глубоко тревожит", "Да, я проголосовал сегодня вечером", - ответили им россияне.Примерно неделю назад на российском сайте "Пикабу" один из пользователей выложил шутливый пост о том, что россияне смогут проголосовать за президента США на Госуслугах. И даже приложил "скриншоты" с главного портала страны."К 5 ноября, наконец, выкатили новый интерфейс электронного голосования. Раньше надо было заблаговременно подтверждаться. Теперь кнопка висит прямо на главной, никаких дополнительных действий. Но опять: ПОЧЕМУ К РОССИЙСКИМ ВЫБОРАМ ТАКОГО ПОНЯТНОГО ИНТЕРФЕЙСА СДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ?" - прокомментировал свою шутку пользователь.Россию каждый раз обвиняют во вмешательстве в выборы в самых разных странах, в том числе в 2016 году в США, когда победил Трамп. И происходит это каждый раз, когда результаты голосования не устраивают Запад и их пособников.Другие темы: Агент певца Shaman предложил политикам самим петь на днях города. В Госдуме согласились.

https://ukraina.ru/20241028/1058428168.html

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