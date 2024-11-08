https://ukraina.ru/20241108/1058723192.html
Трампу придется первым сделать предложение РФ о переговорах по Украине -Time
Трампу придется первым сделать предложение РФ о переговорах по Украине -Time - 08.11.2024 Украина.ру
Трампу придется первым сделать предложение РФ о переговорах по Украине -Time
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет должен сделать первый шаг в сторону российского лидера Владимира Путина по вопросу урегулирования конфликта на Украине, считает американский журнал Time
2024-11-08T07:16
2024-11-08T07:16
2024-11-08T07:31
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"Учитывая разнообразие взглядов в окружении Трампа и отсутствие стратегии прекращения войны на Украине, русские, скорее всего, подождут и посмотрят, к чему приведет решение администрации по этому вопросу... Именно Трамп должен будет сделать первый шаг в сторону Путина", - говорится в материале.Как заявил журналу неназванный бывший высокопоставленный американский чиновник, "русские будут заинтересованы", если Трамп решит, что хочет заключить сделку.Ранее Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с российским лидером состоятся. В интервью телеканалу NBC News он заявил: "Я думаю, мы поговорим".Накануне Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Трампом, так и с главами других западных стран.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, владимир путин, россия, сша
Новости, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США
Трампу придется первым сделать предложение РФ о переговорах по Украине -Time
07:16 08.11.2024 (обновлено: 07:31 08.11.2024)
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет должен сделать первый шаг в сторону российского лидера Владимира Путина по вопросу урегулирования конфликта на Украине, считает американский журнал Time
"Учитывая разнообразие взглядов в окружении Трампа и отсутствие стратегии прекращения войны на Украине, русские, скорее всего, подождут и посмотрят, к чему приведет решение администрации по этому вопросу... Именно Трамп должен будет сделать первый шаг в сторону Путина", - говорится в материале.
Как заявил журналу неназванный бывший высокопоставленный американский чиновник, "русские будут заинтересованы", если Трамп решит, что хочет заключить сделку.
Ранее Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с российским лидером состоятся. В интервью телеканалу NBC News он заявил: "Я думаю, мы поговорим".
Накануне Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай
" отметил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Трампом, так и с главами других западных стран.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?"
на сайте Украина.ру.