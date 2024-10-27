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Путин подписал закон о расчёте пенсии силовикам

Путин подписал закон о расчёте пенсии силовикам - 27.10.2024 Украина.ру

Путин подписал закон о расчёте пенсии силовикам

Пенсии военнослужащих и других сотрудников силовых госструктур сохранится на уровне 89,83% от размера денежного довольствия. Об этом говорится в законе, подписанном 26 октября президентом России.

2024-10-27T10:55

2024-10-27T10:55

2024-10-27T10:55

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Владимир Путин подписал закон "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей".Согласно опубликованному документу, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия при расчёте пенсии российским силовикам будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. Под действие закона попадают проходившие службу в Минобороны, МВД, службе судебных приставов и других силовых структурах.Тем временем Армия России завершает освобождение Селидово

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новости, россия, владимир путин, минобороны, мвд, пенсии, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство, социальные расходы, силовики