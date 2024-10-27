Путин подписал закон о расчёте пенсии силовикам - 27.10.2024 Украина.ру
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Путин подписал закон о расчёте пенсии силовикам
Путин подписал закон о расчёте пенсии силовикам - 27.10.2024 Украина.ру
Путин подписал закон о расчёте пенсии силовикам
Пенсии военнослужащих и других сотрудников силовых госструктур сохранится на уровне 89,83% от размера денежного довольствия. Об этом говорится в законе, подписанном 26 октября президентом России.
2024-10-27T10:55
2024-10-27T10:55
новости
россия
владимир путин
минобороны
мвд
пенсии
социальная политика
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социальное государство
социальные расходы
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Владимир Путин подписал закон "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей".Согласно опубликованному документу, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия при расчёте пенсии российским силовикам будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. Под действие закона попадают проходившие службу в Минобороны, МВД, службе судебных приставов и других силовых структурах.Тем временем Армия России завершает освобождение Селидово
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новости, россия, владимир путин, минобороны, мвд, пенсии, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство, социальные расходы, силовики
Новости, Россия, Владимир Путин, Минобороны, МВД, пенсии, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство, социальные расходы, силовики

Путин подписал закон о расчёте пенсии силовикам

10:55 27.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
Президент Владимир Путин провел совещание О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов
© POOL
Перейти в фотобанк
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Пенсии военнослужащих и других сотрудников силовых госструктур сохранится на уровне 89,83% от размера денежного довольствия. Об этом говорится в законе, подписанном 26 октября президентом России.
Владимир Путин подписал закон "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей".
Согласно опубликованному документу, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия при расчёте пенсии российским силовикам будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. Под действие закона попадают проходившие службу в Минобороны, МВД, службе судебных приставов и других силовых структурах.
Тем временем Армия России завершает освобождение Селидово
 
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