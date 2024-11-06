Депутат Рады предложил украинцам "сделать Америку снова великой". Но уже не ценой хвоста - 06.11.2024 Украина.ру
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Депутат Рады предложил украинцам "сделать Америку снова великой". Но уже не ценой хвоста
Депутат Рады предложил украинцам "сделать Америку снова великой". Но уже не ценой хвоста - 06.11.2024 Украина.ру
Депутат Рады предложил украинцам "сделать Америку снова великой". Но уже не ценой хвоста
Украине пора взрослеть, чтобы понять, что виноватых в ее проблемах нет, а возможности стоит не только использовать по максимуму, но и создавать их самим. Так на известие о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США отреагировал депутат Верховной Рады Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин
2024-11-06T16:10
2024-11-06T16:10
новости
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президентские выборы
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Он отметил, что этот факт нужно принять и "научиться жить с ним", и даже найти в этой ситуации свои плюсы. По мнению Юрчишина, победа Трампа как минимум означает, что не будет затягивания объявления результатов, которое бы российская Армия могла бы использовать для своего усиления.Депутат подчеркнул, что Киеву пора осознать, что никто не будет помогать ему по умолчанию, это значит, что Украина должна сама "стать решением как "сделать Америку снова великой" за меньшие деньги".По предварительным данным, Трамп побеждает на президентских выборах в США-2024. Владимир Зеленский уже поздравил его с этим, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".Последнее время представители киевского режима открыто выступали за Харрис, отмечая, что только в случае ее победы, Киев продолжит получать военную помощь от США.В конце сентября мировые СМИ обратили внимание на то, что Зеленский сжег последний мост с республиканцами. На заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании он не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа. Трамп ответил, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".В связи с этим Трамп пообещал сменить риторику относительно Украины и Зеленского в частности.Еще по теме: Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу.*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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новости, украина, дональд трамп, америка, сша, выборы, президентские выборы, верховная рада, депутат
Новости, Украина, Дональд Трамп, Америка, США, выборы, президентские выборы, Верховная Рада, депутат

Депутат Рады предложил украинцам "сделать Америку снова великой". Но уже не ценой хвоста

16:10 06.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / Олег Вдов'якЯрослав Юрчишин
Ярослав Юрчишин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© commons.wikimedia.org / Олег Вдов'як
Читать в
Украине пора взрослеть, чтобы понять, что виноватых в ее проблемах нет, а возможности стоит не только использовать по максимуму, но и создавать их самим. Так на известие о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США отреагировал депутат Верховной Рады Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин
Он отметил, что этот факт нужно принять и "научиться жить с ним", и даже найти в этой ситуации свои плюсы. По мнению Юрчишина, победа Трампа как минимум означает, что не будет затягивания объявления результатов, которое бы российская Армия могла бы использовать для своего усиления.
Депутат подчеркнул, что Киеву пора осознать, что никто не будет помогать ему по умолчанию, это значит, что Украина должна сама "стать решением как "сделать Америку снова великой" за меньшие деньги".

"Страна, которая купилась на "пришла весна - будем сажать" не должна переживать за "мир за 24 часа". Мы точно знаем, что популистские лозунги работают до выборов на кандидата и после выборов против него. Поэтому мы должны предложить как приблизить эти 24 часа. Придет администрация, привыкшая рубить, а не резать хвосты маленькими частями, чтобы коту было не так больно. Так что для нас важно не подставлять свой хвост", - написал Юрчишин.

По предварительным данным, Трамп побеждает на президентских выборах в США-2024. Владимир Зеленский уже поздравил его с этим, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".
Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".
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12:10
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Последнее время представители киевского режима открыто выступали за Харрис, отмечая, что только в случае ее победы, Киев продолжит получать военную помощь от США.
В конце сентября мировые СМИ обратили внимание на то, что Зеленский сжег последний мост с республиканцами. На заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании он не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.
Трамп ответил, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".
В связи с этим Трамп пообещал сменить риторику относительно Украины и Зеленского в частности.
Еще по теме: Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампАмерикаСШАвыборыпрезидентские выборыВерховная Рададепутат
 
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