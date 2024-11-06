https://ukraina.ru/20241106/1058684602.html

"Время действовать": депутат из партии Тимошенко призвал украинцев дружить со всеми ради выгоды Киева

"Время действовать": депутат из партии Тимошенко призвал украинцев дружить со всеми ради выгоды Киева - 06.11.2024 Украина.ру

"Время действовать": депутат из партии Тимошенко призвал украинцев дружить со всеми ради выгоды Киева

Взаимоотношения Украины и США после победы на президентских выборах Дональда Трампа, а в Сенате и Конгрессе - его сторонников-республиканцев, будут зависеть от действий Украины. Это значит, что киевскому режиму нужно налаживать связи со всеми, кто имеет отношение к принятию решения о выделении средств на военную помощь Украине

2024-11-06T17:02

2024-11-06T17:02

2024-11-06T17:02

новости

украина

сша

киев

дональд трамп

валентин наливайченко

сенат

батькивщина

верховная рада

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058681812_0:163:3067:1888_1920x0_80_0_0_1d1be307eeb8d859f19d78405f9a84d8.jpg

Такое мнение после публикации информации о победе на президентских выборах в США высказал депутат Верховной Рады Украины из партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", секретарь комитета Верховной Рады по евроинтеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко.Наливайченко подчеркнул, что украинская позиция нового правительства США будет зависеть от "нашей проактивной позиции", и Киев должен "договариваться со всеми ветвями власти США: и исполнительной, и президентской, и парламентской", тем более, что "для Украины сейчас - время действовать".Депутат добавил, что команда Трампа - это решительные люди с огромными связями в новейших отраслях экономики и оборонной промышленности США, а также с лидерами Китая, Саудовской Аравии, "где у Украины огромные интересы".В то же время, резюмировал Наливайченко, до 20 января 2025 года президентом США остается Джо Байден, и Киеву следует "работать над тем, чтобы выполнялись все оборонные пакеты помощи, которые предоставлялись и предоставляются Украине".Ранее депутат Верховной Рады Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин также заявил, что Украине нужно принять новую реальность, и осознать, что никто не будет помогать киевскому режиму по умолчанию, Украина должна сама "стать решением как "сделать Америку снова великой" за меньшие деньги".По предварительным данным, Трамп побеждает на президентских выборах в США-2024. Зеленский уже поздравил его с этим, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".Еще по теме: Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу.*Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20241106/1058681159.html

https://ukraina.ru/20241106/1058670976.html

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, дональд трамп, валентин наливайченко, сенат, батькивщина, верховная рада, выборы, президентские выборы