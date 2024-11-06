"Время действовать": депутат из партии Тимошенко призвал украинцев дружить со всеми ради выгоды Киева
Взаимоотношения Украины и США после победы на президентских выборах Дональда Трампа, а в Сенате и Конгрессе - его сторонников-республиканцев, будут зависеть от действий Украины. Это значит, что киевскому режиму нужно налаживать связи со всеми, кто имеет отношение к принятию решения о выделении средств на военную помощь Украине
Такое мнение после публикации информации о победе на президентских выборах в США высказал депутат Верховной Рады Украины из партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", секретарь комитета Верховной Рады по евроинтеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко.
"Первая базовая и главная позиция. Республиканцы, судя по результатам выборов, берут большинство в Сенате и, скорее всего, будут иметь большинство и в Палате представителей - нижней палате Конгресса. Поэтому Украине и дальше нужно работать и с республиканцами, и с демократами. А это сотни сенаторов и сотни конгрессменов, утверждающих бюджет. И от обеих партий зависит и помощь Вооруженным силам Украины", - сказал он.
Наливайченко подчеркнул, что украинская позиция нового правительства США будет зависеть от "нашей проактивной позиции", и Киев должен "договариваться со всеми ветвями власти США: и исполнительной, и президентской, и парламентской", тем более, что "для Украины сейчас - время действовать".
Депутат добавил, что команда Трампа - это решительные люди с огромными связями в новейших отраслях экономики и оборонной промышленности США, а также с лидерами Китая, Саудовской Аравии, "где у Украины огромные интересы".
В то же время, резюмировал Наливайченко, до 20 января 2025 года президентом США остается Джо Байден, и Киеву следует "работать над тем, чтобы выполнялись все оборонные пакеты помощи, которые предоставлялись и предоставляются Украине".
Ранее депутат Верховной Рады Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин также заявил, что Украине нужно принять новую реальность, и осознать, что никто не будет помогать киевскому режиму по умолчанию, Украина должна сама "стать решением как "сделать Америку снова великой" за меньшие деньги".
16:10Депутат Рады предложил украинцам "сделать Америку снова великой". Но уже не ценой хвостаУкраине пора взрослеть, чтобы понять, что виноватых в ее проблемах нет, а возможности стоит не только использовать по максимуму, но и создавать их самим. Так на известие о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США отреагировал депутат Верховной Рады Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин
По предварительным данным, Трамп побеждает на президентских выборах в США-2024. Зеленский уже поздравил его с этим, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".
Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".
*Признан в РФ террористом и экстремистом.