"Время действовать": депутат из партии Тимошенко призвал украинцев дружить со всеми ради выгоды Киева - 06.11.2024 Украина.ру
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"Время действовать": депутат из партии Тимошенко призвал украинцев дружить со всеми ради выгоды Киева
"Время действовать": депутат из партии Тимошенко призвал украинцев дружить со всеми ради выгоды Киева - 06.11.2024 Украина.ру
"Время действовать": депутат из партии Тимошенко призвал украинцев дружить со всеми ради выгоды Киева
Взаимоотношения Украины и США после победы на президентских выборах Дональда Трампа, а в Сенате и Конгрессе - его сторонников-республиканцев, будут зависеть от действий Украины. Это значит, что киевскому режиму нужно налаживать связи со всеми, кто имеет отношение к принятию решения о выделении средств на военную помощь Украине
2024-11-06T17:02
2024-11-06T17:02
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сенат
батькивщина
верховная рада
выборы
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Такое мнение после публикации информации о победе на президентских выборах в США высказал депутат Верховной Рады Украины из партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", секретарь комитета Верховной Рады по евроинтеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко.Наливайченко подчеркнул, что украинская позиция нового правительства США будет зависеть от "нашей проактивной позиции", и Киев должен "договариваться со всеми ветвями власти США: и исполнительной, и президентской, и парламентской", тем более, что "для Украины сейчас - время действовать".Депутат добавил, что команда Трампа - это решительные люди с огромными связями в новейших отраслях экономики и оборонной промышленности США, а также с лидерами Китая, Саудовской Аравии, "где у Украины огромные интересы".В то же время, резюмировал Наливайченко, до 20 января 2025 года президентом США остается Джо Байден, и Киеву следует "работать над тем, чтобы выполнялись все оборонные пакеты помощи, которые предоставлялись и предоставляются Украине".Ранее депутат Верховной Рады Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин также заявил, что Украине нужно принять новую реальность, и осознать, что никто не будет помогать киевскому режиму по умолчанию, Украина должна сама "стать решением как "сделать Америку снова великой" за меньшие деньги".По предварительным данным, Трамп побеждает на президентских выборах в США-2024. Зеленский уже поздравил его с этим, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".Еще по теме: Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу.*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, валентин наливайченко, сенат, батькивщина, верховная рада, выборы, президентские выборы
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Валентин Наливайченко, сенат, Батькивщина, Верховная Рада, выборы, президентские выборы

"Время действовать": депутат из партии Тимошенко призвал украинцев дружить со всеми ради выгоды Киева

17:02 06.11.2024
 
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Взаимоотношения Украины и США после победы на президентских выборах Дональда Трампа, а в Сенате и Конгрессе - его сторонников-республиканцев, будут зависеть от действий Украины. Это значит, что киевскому режиму нужно налаживать связи со всеми, кто имеет отношение к принятию решения о выделении средств на военную помощь Украине
Такое мнение после публикации информации о победе на президентских выборах в США высказал депутат Верховной Рады Украины из партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", секретарь комитета Верховной Рады по евроинтеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко.
"Первая базовая и главная позиция. Республиканцы, судя по результатам выборов, берут большинство в Сенате и, скорее всего, будут иметь большинство и в Палате представителей - нижней палате Конгресса. Поэтому Украине и дальше нужно работать и с республиканцами, и с демократами. А это сотни сенаторов и сотни конгрессменов, утверждающих бюджет. И от обеих партий зависит и помощь Вооруженным силам Украины", - сказал он.
Наливайченко подчеркнул, что украинская позиция нового правительства США будет зависеть от "нашей проактивной позиции", и Киев должен "договариваться со всеми ветвями власти США: и исполнительной, и президентской, и парламентской", тем более, что "для Украины сейчас - время действовать".
Депутат добавил, что команда Трампа - это решительные люди с огромными связями в новейших отраслях экономики и оборонной промышленности США, а также с лидерами Китая, Саудовской Аравии, "где у Украины огромные интересы".
В то же время, резюмировал Наливайченко, до 20 января 2025 года президентом США остается Джо Байден, и Киеву следует "работать над тем, чтобы выполнялись все оборонные пакеты помощи, которые предоставлялись и предоставляются Украине".
Ранее депутат Верховной Рады Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин также заявил, что Украине нужно принять новую реальность, и осознать, что никто не будет помогать киевскому режиму по умолчанию, Украина должна сама "стать решением как "сделать Америку снова великой" за меньшие деньги".
Ярослав Юрчишин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
16:10
Депутат Рады предложил украинцам "сделать Америку снова великой". Но уже не ценой хвостаУкраине пора взрослеть, чтобы понять, что виноватых в ее проблемах нет, а возможности стоит не только использовать по максимуму, но и создавать их самим. Так на известие о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США отреагировал депутат Верховной Рады Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин
По предварительным данным, Трамп побеждает на президентских выборах в США-2024. Зеленский уже поздравил его с этим, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".
Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".
Зеленский и Трамп
12:10
Зеленский поздравил Трампа, а тот - "решительного парня" ВэнсаВладимир Зеленский поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента США-2024
Еще по теме: Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
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