https://ukraina.ru/20241106/1058679985.html

Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться

Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться - 06.11.2024 Украина.ру

Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться

А поутру они проснулись. Даже те, кто бодрствовал всю ночь, ожидая данных из разных штатов, а теперь бросились поздравлять друг друга -- "Трамп наш! Трамп наш!". А в это время с треском захлопнулась дверь последнего избирательного участка.

2024-11-06T15:47

2024-11-06T15:47

2024-11-06T15:50

сша

россия

китай

дональд трамп

камала харрис

владимир зеленский

игил

брикс

совет федерации

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058677455_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_31eb883f28f07020e8dad8230556beed.jpg.webp

Наш Владимир Высоцкий по похожему случаю как-то спел:…Началися его подвиги напрасные,С баб-ягами никчемушная борьба, -Тоже ведь она по-своему несчастная -Эта самая лесная голытьба...И даже конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая, как известно, "трампее, чем сам Трамп", и в поздравлениях расстаралась одной из первых, это тоже поняла. Она уже заявила, что победа Трампа станет только началом."…На самом деле это значит, что пришло время приступить к работе. Если он выиграет сегодня, то начнется самое опасное время в нашей истории. Мы думали, что опасное время было последние четыре года. Это не так. Если президент Трамп вернется в Белый дом, то, по моему мнению, будет что-то, через что мы еще никогда не проходили", -- сказала Марджори. А тут, как известно из "Места встречи изменить нельзя", бабу не проведешь, она сердцем видит…Сам предварительно-новоявленный победитель Трамп в ночь на 6 ноября, выступая в Мар-а-Лаго, где расположено его имение, тоже уже заявил, что в отличие от других американских лидеров не развяжет ни одной войны, а наоборот, завершит все ранее начатые. "На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ*. Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить", - сказал он.Однако есть несколько "но", от которых не удастся ни отвертеться, ни проигнорировать. Потому что направления шире и вернее любых конкретных дорог и путей, а главные всеобразующие и жизнеутверждающие принципы тверже и постояннее любых сиюминутных или конъюнктурных программ и даже доктрин.Последние лет сто США жили, как под благоприобретенным навязчивым и направляющим наркоориентиром, который провозглашал, что США – главная страна в мире. Да даже с самого начала своего существования США исходили из того, что они – главные по ту сторону Атлантики. Их доктрина Монро даже как бы запрещала всем остальным на планете шарится в двух Америках – Северной и Южной, которые США отвели себе в управление, разграбление и дерибан.С началом ХХ века, когда США обросли мышцами и мощью, они зажили по принципу изничтожения любого, кто даже чисто потенциально мог стать таким могущественным, что мог бы – тоже потенциально – угрожать могуществу США. Любому. США верность этому принципу утвердили участием в двух мировых войнах и в последующей холодной, которая местами кровянила и дробила чужие кости и государства, как настоящая горячая и даже похлеще.И что вы думаете, что со сменой президента в Вашингтоне США откажутся от своего принципа, что они – единственный гегемон на планете? Нет, нет и еще раз нет! Это главный направляющий консенсус, который существует в США. Двухпалатный, двухпартийный, если хотите, одобренный всеми частями так называемого "глубинного государства".И той частью "дип стейт", которая отстаивает изоляционизм и отдает приоритетное значение внутреннему развитию. Типа Трампа, который снова хочет сделать Америку великой и начинать хочет с внутреннего восстановления мощи американского государства.И так называемым либеральным и прочим глобалистам, которые хотят перестроить весь мир на американский манер. Эти тоже нужны "потужные" (то есть мощные) США, что ими, как кистенем и дубинкой, принуждать всех жить по-американски в рамках "Pax Americana". А кто не согласен -- тех по башке с авианосца. А чтобы авианосцы всегда были на ходу, нужны сильные США. То есть гегемон, лидер свободного мира, град на холме, пример для подражания и прочая пропагандистски-увлекательная словесная лабудень, коей пичкают наивных и безропотных.Безапелляционно и беспредельно гегемонствующие США, которым никто ничего не может противопоставить, а потому молча подчиняется, -- вот первейший и главный консенсус, к которому, похоже, раз и навсегда пришли американские элиты и дальше пребывают под его влиянием. "Америка превыше всего!" -- вот альфа и омега американской политик и политиков, вне зависимости от партийности, цвета кожи, расы и того, что было отрезано или пришито в погоне за толерантностью, ЛГБТ-верностью человеческим ценностям и политической корректностью извращенцев всех мастей.И это определяет еще три консенсуса, которые, увы, непосредственно связаны с первым и непосредственно влияют на обещания Трампа не вести войны и искать не врагов, а как бы друзей. Ну, не друзей, так партнеров, деловых и политических.Это консенсусы касаются главного вопроса – войны и мира. И тоже достигнуты политиками в двух главных и противоборствующих элитных лагерях. И между собой они различаются разве что очередностью – что за чем или перед чем делать. Другими словами, кого первого нагибать за нежелание подчиняться США или пытаться составлять им конкуренцию в борьбе за мировой господство.Кто бы и когда не победил в президентской гонке – Трамп, или Харрис сейчас, вице-президент и скорее всего, будущий президент-республиканец Джей Ди Вэнс или новый претендент демократов на роль хозяина Белого дома через четыре года – они одинаково будут придерживаться этих консенсусов. И на них опираться, избирая врагов Америки, которых им нужно кончить.И первый такой консенсус, увы, касается России. Она уже провозглашена среди первых врагов Америки и потому должна быть уничтожена. По-любому. Сейчас или через время. В мирной конкурентной войне или на поле боя ей должно быть нанесено "стратегическое поражение". И потому, что она обладает сравнимым с американским ядерным потенциалом. И потому, что она – кладовая мира, в которой полно нужного США сырья и природных ископаемых. И – это главное! – она сегодня возглавила борьбу против монополярного мира с американским гегемонизмом во главе за многополярный мир.Такая страна не должна путать планы США. Все, точка, которую ставят все американские политики.Консенсус №2 – это борьба на уничтожение Китая. Потому что он – мастерская мира, который может уже с потрохами купить США, составляет им главную экономическую и финансовую конкуренцию, а скоро подберется и с военной стороны. Да что там! Китай в союзе и партнерстве с Россией уже мощнее США по всем параметрам, включая ядерную составляющую.Плюс вдвоем с Москвой Пекин замутил БРИКС как прообраз не только нового мироустройства, но и новых принципов планетарного сожительства, где нет места одному гегемону. Значит, такая страна должна быть утоплена в кока-коле или затоптана копытами ковбоев со все тех же авианосцев. Желательно вместе с Россией. Или по очереди, а очередность установят время и способности с учетом возможностей США.И, наконец, третий консенсус – Иран на Ближнем Востоке, где у США есть приоритетный партнер и тоже консенсусно договоренный "друг и брат" Израиль. Израилю – все плюс полная безнаказанность за любые действия. И Ирану – смерть и "стратегическое поражение" за то, что мешает американским планам в регионе и даже своим примером подбивает на непокорность и фронду другие местные страны.А там – кладовая энергоносителей, которыми США хотя владеть желательно безраздельно. Или хотя бы под своим контролем.Но не получается: Иран бузит, Саудовская Аравия, а за ней другие страны Персидского залива демонстрируют излишнюю самостоятельность, а какие-то йеменские хуситы в сандалиях вообще готовы потопить авианосцы США и срывают всю западную торговлю в регионе.Вот так вот: гегемонизм США -- прежде всего и враги в лице России, Китая и Ирана – это четыре главных консенсуса, которые, повторяю и настаиваю на этом, и будут определять политику США в ближайшие годы. Кто бы ни пришел в Белый дом, он вынужден будет плясать от этих печек, как говорится.И именно это обстоятельство слегка обесценивает и подтачивает обещания Трампа. В том числе, и обещания о мире немедленно. Равно как точно так же было бы и с Камалой Харрис, которая, правда, в силу собственного мусорного ай-кью могла бы и не понять происходящего. Но даже это не важно.Это же обстоятельство продиктовало и поведение руководителя украинских неонацистов Владимира Зеленского, избранных США в качестве главной ударной силы против России.Зеленскому, который все время топил против Трампа и за Харрис, понятно, что он может быть нужен и Трампу. Для войны.И хотя украинские ТГ-каналы сообщают, что на Банковой стоит "гробовая тишина", а сам Зеленский "не спал всю ночь и находится в ужасном настроении", он ничтоже сумняшеся уже спешит поздравить Трампа. "Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Я вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство Украины и США и план победы", -- написал он так, как будто ничего и не произошло.Он уверен, что по-любому и Трампа консенсусы в США заставят давать ему оружие. Если он сохранится, конечно. Поэтому его главная задача, сохраниться. В седле или возле толчка, но президентского. Это главное.И в России к победе Трампа подошли фундаментально. Совет Федерации ратифицировал договор с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. То есть документ, который закладывает фундамент партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения.А рядом и Китай, он, если что, тоже подтянется. Потому что, как говорят во многих странах БРИКС, доверять доверяй, но верблюда привязывай. И порох держи сухим...От чего еще зависит политика президента США - в статье Выборы президента – полдела. Почему так важно, кто получит контроль над Конгрессом США

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

сша

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

сша, россия, китай, дональд трамп, камала харрис, владимир зеленский, игил, брикс, совет федерации, мнения