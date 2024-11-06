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Шмыгаль попросил у Трампа "справедливого мира"
Шмыгаль попросил у Трампа "справедливого мира" - 06.11.2024 Украина.ру
Шмыгаль попросил у Трампа "справедливого мира"
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 6 ноября в соцсети Х прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США
2024-11-06T15:16
2024-11-06T15:16
2024-11-06T15:16
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"Приветствую Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Мы ожидаем эпохи сильных США при вашем лидерстве. Рассчитываем на усиление нашего стратегического партнерства и приближение справедливого мира, на дальнейшую неизменную поддержку и реализацию новых двусторонних проектов", - написал Шмыгаль.Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах.После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков сообщил, что победа Трампа может привести к прекращению финансирования Украины.Сам Трамп намекал, что прекратит военную помощь Киеву и остановит конфликт в течение 24 часов после избрания. Как он собирается это сделать, политик не уточнял.Подробнее о победе Трампа - в материале Виктории Титовой Трамп, отводи войска! на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, дональд трамп, вашингтон, денис шмыгаль
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Вашингтон, Денис Шмыгаль
Шмыгаль попросил у Трампа "справедливого мира"
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 6 ноября в соцсети Х прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США
"Приветствую Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Мы ожидаем эпохи сильных США при вашем лидерстве. Рассчитываем на усиление нашего стратегического партнерства и приближение справедливого мира, на дальнейшую неизменную поддержку и реализацию новых двусторонних проектов", - написал Шмыгаль.
Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона
(10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах.
После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
Американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков сообщил, что победа Трампа может привести к прекращению финансирования Украины.
Сам Трамп намекал, что прекратит военную помощь Киеву
и остановит конфликт в течение 24 часов после избрания. Как он собирается это сделать, политик не уточнял.
Подробнее о победе Трампа - в материале Виктории Титовой Трамп, отводи войска! на сайте Украина.ру.