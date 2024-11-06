https://ukraina.ru/20241106/1058670672.html

Трамп, отводи войска!

Трамп, отводи войска! - 06.11.2024 Украина.ру

Трамп, отводи войска!

"Больше никаких войн, во время моей каденции. Я собираюсь остановить войны", — так Дональд Трамп объявил себя 47 президентом США.

2024-11-06T12:31

2024-11-06T12:31

2024-11-06T12:31

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Еще не окончен подсчет голосов, но по текущих данных перевес в пользу Трампа насчитывает около 5 млн американцев. Многие лидеры поздравили Трампа с победой – среди них главы Сербии, Австрии, Израиля и даже Украины. Украинские политики уже стали открыто писать об окончании войны и подготовке к переговорам. Первые итоги ночи голосования в США эксперты проанализировали на своих страницах в соцсетях.Политолог Владимир АватковПобеда Трампа даёт Штатам шанс на сохранение и перерождение в рамках нового полицентризма. Евросоюз такого шанса лишён, и будет и дальше использоваться по назначению. Но их дела - это их. Для нас перерождение США будет иметь как плюсы, так и минусы. Мировая война откладывается - вместе с апокалипсисом. Появляются надежды, которые традиционно в нашей истории сопряжены с ошибками доверия и верой в договоренности. Главное не оступиться. А они - пусть хоть перерождаются, хоть тонут.Народный депутат Украины Евгений ШевченкоВойну пора останавливать! Необходимо в парламенте создать группу из депутатов для переговоров об окончании войны.Украинский экономист Алексей КущНе послушались меня демократы... Помните как летом я писал в своих постах: после схода с дистанции Байдена демократам нужно сконцентрироваться на выборах в Сенат и Палату представителей. Чтобы хотя бы сохранить за собой большинство в Сенате или даже замахнуться на новое большинство в Палате представителей. Но погнались за тремя зайцами и не поймали ни одного. Хотя если анализировать политику демократов, то данный итог более чем закономерен.Общественный деятель Татьяна МонтянПосле того, как республиканцы взяли Сенат, было бы очень неплохо, чтобы они взяли ещё и Палату Представителей. Штатам было бы крайне полезно пережить четыре года тотального Трампа, и как ни парадоксально — в первую очередь это будет очень полезно именно для Демпартии. Демократам поневоле придётся переосмыслить роль соросят и неоконов, и хоть как-то привести в чувство этот хвост, вовсю виляющий собакой. При этом Харрис и те, кто за ней стоит — как раз и есть олицетворение соросячьего перехода Демпартии. Сама она и стоящая за ней группировка — это ещё умеренные соросята, но её победа открыла бы дверь для радикальных и полностью оторванных соросячьих отродий. Нынешнее же поражение должно привести в чувство спонсоров Бемпартии — и задвинуть радикалов куда подальше. У демократов вполне достаточно вменяемой "молодой крови" — и если они не хотят судьбы Консервативной партии Британии, то самое время дать дорогу молодым. Крайне интересно - сильно ли будут мстить республиканцы? Ибо есть настолько за что, что от демократов, по идее, камня на камне не должно остаться. Думаю, что здесь все зависит от итогового количества голосов Трампа. Хотелось бы, конечно, чтобы Трамп в первую очередь направил острие своей мсти на главных идейных кукловодов всего этого соросячьего беспредела, и прежде всего - на Викусю Нуланд и её тусовку. Но пришло ли время соросячье-неоконовской швали ответить за суетное и самоуверенное развязывание кровопролитнейшей войны, поставившей человечество на грань апокалипсиса?Политолог Вадим ТрухачевВ победе Трампа для России есть один небольшой положительный момент – увеличение дрязг между США и Евросоюзом. В период предыдущего президентства Трамп уже продавил европейцев на увеличение военных расходов. Теперь он ещё больше будет нагибать их по этому поводу. Причём так, чтобы европейцы взяли на себя основное бремя финансирования Украины. У США и ЕС отличаются взгляды на Китай, Иран и Израиль с Палестиной. Отношения с ними - ключевой момент для Трампа, который постарается "нагнуть" европейцев им в ущерб. При Байдене по этой части их так не нагибали. Помимо прочего, Трамп будет ещё основательнее подсаживать Европу на дорогой американский СПГ. Это может добить и без того тяжело дышащий европейский автопром и химпром. Потому европейцы будут с Трампом бодаться. Именно потому они боялись его победы. Кроме того, их пугает его непредсказуемость - а этого они бояться больше всего. Они от всех требуют полной прозрачности и предсказуемости.Споры между США и ЕС могут вести к затягиванию решений по помощи Украине. И Россия должна это использовать и в диалоге с Не-Западом, и на поле боя. А исподтишка – и для вбития большего клина между США и ЕС.Политолог Георгий БовтУпрямство дедушки Джо, который не хотел сниматься с выборов до последнего, дорого обошлось демократам. И не Камалу надо было выдвигать, конечно. Потому как если ты играешь в преемники, то их надо готовить и выбирать заранее, а не "на флажке". К тому же, сами начитались американских либеральных газет: мол, электорат Демпартии схавает любого. Однако, как известно, любая пропаганда хороша, но только важно самим в нее не поверить.Российский бизнесмен Олег ДерипаскаТрампа начали поздравлять... Доброе утро, новый мир… Нефть к $50 к маю, мир будет, похоже, везде… Жалко американских woke… Времена для них пришли такие, что будут ещё завидовать квадроберам.Ещё на эту тему: "Не тратится на прихлебателей и приживалок": Медведев объяснил, почему Киеву не повезло с Трампом

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эксклюзив, сша, дональд трамп, украина, израиль, евгений шевченко, джо байден, ес, эксперты, соцсети