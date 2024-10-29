https://ukraina.ru/20241029/1058436324.html

Хроника энергетической войны: Последние события

Хроника энергетической войны: Последние события - 29.10.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Последние события

"Сланцевая революция" превратила США в нетто-экспортера природного газа, но в последние годы она сбавила темпы. Объёмы добычи существующих скважин оказываются ниже ожидаемого, новые дают ещё меньше газа.

2024-10-29T07:00

2024-10-29T07:00

2024-10-29T07:00

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Украина сама закрывает транзит российского газа по своей ГТСРоссия не отказывается от продолжения транзита газа через Украину после 2024 года, однако, судя по всему, Украина не планирует продлевать контракт. Об этом 25 октября заявил президент РФ Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Владимир Путин подчеркнул, что существует несколько маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу, однако они не используются в полной мере во многом в результате политических решений со стороны ЕС. Он также напомнил, что существует два маршрута через территорию Украины. "Один из них – это ГИС "Сохрановка", он был закрыт достаточно давно украинской стороной. Сейчас по второй нитке, через ГИС "Суджа", до сих пор поставки идут", – сказал Владимир Путин.Российский лидер отметил, что действующий транзитный контракт заканчивается в декабре, чтобы поставки продолжались, нужно подписать новый. "Мы никогда не отказываемся от поставок, в том числе по украинскому маршруту, но, судя по всему, Украина этого делать не собирается. Украинская сторона официально, публично заявила, что не намерена продолжать этот транзит, и не будет продлевать контракт или подписывать новый контракт", – сказал он."Ещё в июле было нужно начать бронирование мощностей, чтобы их кто-то использовал. Есть определенные правила энергетического рынка ЕС, Украина взяла на себя обязательства и присоединилась к этим европейским законам, а по этим правилам нужно было заранее бронировать мощности для прокачки. Это большая работа – тоже забронировать эти мощности, потом нужно работать там с теми, которые находятся на территории европейских стран и так далее, целая цепочка. Срок для бронирования по этому маршруту – июль 2024 года – пропущен, и до сих пор, насколько мне известно, никаких усилий по продолжению этой работы украинская сторона не предпринимает. Это значит, они закрывают этот маршрут", – резюмировал Владимир Путин.Бронирование мощностей украинской ГТС осуществляется в системе бронирования Regional Booking Platform (RBP). Аукцион на прокачку газа по ГТС Украины через ГИС "Суджа" на 2024/2025 газовый год (отсчитывается с октября) был назначен на 1 июля 2024 года, но был отменен, аналогично сложилась ситуация и с запланированным на 15 июля аукционом на 2025/2026 газовый год.Но бронирование возможно не только на годовых, но и квартальных, месячных, суточных и внутридневных аукционах, просто такое бронирование обходится дороже годового. Квартальные аукционы обычно проходят за 1,5 месяца до начала поставок, а месячные – за 15 дней, поэтому полностью вариант с бронированием мощностей ГТС Украины для российского газа не исключается.Вопрос в том, кто будет другой стороной транзитного контракта (ею может стать оператор словацкой ГТС Eustream), и будет ли транспортируемый через Украину газ российским не только в реальности, но и на бумаге (Киев и Брюссель готовы допустить в трубу лишь формально азербайджанский газ). Румыния обещает поделиться запасами газа с Молдовой грядущей зимойРумыния готова при необходимости поделиться с Молдавией своими запасами природного газа в зимний период. Об этом 28 октября заявил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа в эфире телеканала Moldova 1.По словам чиновника, Румыния располагает резервами газа, которые могут быть использованы, поскольку этого объема хватит на длительный срок, даже зимой. "Кроме текущих запасов, Румыния может направить в Молдавию объемы газа, находящиеся в хранилищах, а также те, которые будут получены зимой", – сказал Бурдужа.Глава молдавской компании Energocom Виктор Бынзарь ранее говорил, что в Румынии хранится около 50 млн кубометров закупленного Молдавией газа. Эти запасы были сделаны из-за неопределенной ситуации на Украине. В свою очередь, госсекретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан заверил, что страна располагает запасами газа в объеме около 100 млн кубометров. Этого достаточно для обеспечения Молдавии примерно на 20 дней.Ранее правительство Молдавии решило, что запасы газа должны составлять 15% от годового потребления, то есть примерно 150 млн кубометров, при этом 47 млн кубометров должны быть запасены на случай чрезвычайных ситуаций. Этого объема должно хватить минимум на 10 дней.Собственных подземных хранилищ газа (ПХГ) на территории Молдавии нет, газ для прохождения осенне-зимнего периода хранится в ПХГ Украины и Румынии. Правительство Молдавии объявляло, что планирует сохранить 50% необходимых запасов газа для обеспечения безопасности страны в Румынии. В мае 2023 года сообщалось, что запасы газа, накопленные госкомпанией Energocom в ПХГ Румынии и Украины, составляют 150 млн кубометров. Актуальной информации по этому поводу в открытом доступе нет.Напомним, в октябре 2021 года "Газпром" и "Молдовагаз" подписали контракт на поставку 3,3 млрд кубометров газа в год, который должен был распределяться между правым и левым берегами Днестра, срок действия контракта истекает в 2026 году. После начала СВО украинская сторона заблокировала одну из точек входа её ГТС – газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка".С начала декабря 2022 года "Молдовагаз" закупает природный газ из двух источников: у компании Enegrocom – 3,5 млн кубометров газа в сутки, который поступает из Румынии и с юга Европы из Трансбалканского газопровода. Этот газ используется для поставок потребителям правого берега реки Днестр.Объёмы газа, который поступает в страну от "Газпрома", с октября 2022 года снижены до 5,7 млн кубометров в сутки, что компания объяснила односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС "Сохрановка". Этот объем с декабря 2022 года "Молдовагаз" передаёт в Приднестровье "Тираспольтрансгазу" с целью выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС для нужд потребителей обоих берегов Днестра.Эксперты прогнозируют удвоение спроса на газ в ИндииК 2040 году спрос на газ в Индии увеличится почти в два раза в сравнении с 2023-м. Такой прогноз обнародовали на прошлой неделе эксперты Rystad Energy.Если в 2023 году спрос на газ в Индии был на уровне 65 млрд кубометров, к 2040-му этот показатель может достигнуть 113,7 млрд кубометров. Этот рост будет поддерживаться внутренним увеличением добычи газа в стране, которая к 2025 году должна достичь 36,7 млрд кубометров (+51% к уровню 2020-го). Однако увеличение добычи внутри страны не сможет удовлетворить растущий спрос, что заставит Индию остаться в статусе крупного импортера природного газа.Чтобы обеспечить себя поставками газа в будущем, Индия активно заключает долгосрочные контракты, гарантирующие непрерывность поставок газа не только до 2030 года, но и в более далеком будущем. Сейчас Индия активно принимает, в том числе, сжиженный природный газ по контрактам "Газпрома".Формально в Индию поставляется СПГ из Камеруна, но это происходит в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading (после конфискации Германией компания сменила название на SEFE), тогда как газ с проекта "Ямал СПГ" направляется другим потребителям.За первые 7 месяцев 2024 года Индия увеличила импорт СПГ на 34%, до 16,541 миллиона тонн. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024-м Индия нарастит импорт СПГ на 17%. В долгосрочной перспективе с Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии связаны ожидания повышения мирового рынка СПГ.На сегодня в Индии работает семь приемных СПГ-терминалов общей мощностью 50 млн т (65 млрд кубометров) в год. Восьмой СПГ-терминал на 7 млрд кубометров, как ожидается, будет запущен до конца 2024 года."Сланцевая революция" в США сбавляет темпыЗа январь-сентябрь 2024 года добыча сланцевого газа в США сократилась по сравнению с тем же периодом год назад. Об этом 25 октября сообщило Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA).Так, суммарная добыча сланцевого газа в США за три квартала 2024 года составила 81,2 млрд кубических футов в сутки, что примерно на 1% ниже показателя за январь-сентябрь 2023 года. Если до конца текущего года такая тенденция сохранится, это может стать первым годовым снижением добычи сланцевого газа в стране с 2000 года, то есть с начала сбора данных.Предполагается, что сокращение добычи сланцевого газа в США связано со снижением добычи на месторождениях Хейнсвилль и Ютика. За 9 месяцев 2024 года добыча упала в Хейнсвилле на 12% (1,8 млрд куб. футов в сутки), в Ютике – на 10% (0,6 млрд куб. футов в сутки). В то же время добыча в Пермианском бассейне, располагающемся на западе Техаса и юго-востоке Нью-Мексико, выросла на 10%.Процесс внедрения в промышленное использование эффективных технологий добычи газа и нефти из сланцевых пород получил название "сланцевой революции". Речь об увеличении добычи газа и нефти из сланцевых и малопроницаемых пластов в США, для чего используются технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта (ГРП). Рост добычи газа в США начался в 2006 году в основном за счет метана из сланцевых месторождений, в 2010 году в США было добыто 611 млрд кубометров газа."Сланцевая революция" превратила США в нетто-экспортера природного газа, но в последние годы она сбавила темпы. Объёмы добычи оказываются ниже ожидаемых значений из-за слишком близкого расположения скважин друг к другу. Добыча же на ранее пробуренных скважинах сокращается по мере их старения, а новые дают меньше нефти и газа, чем их предшественники.При этом поддержку сектору оказывают крупные нефтедобывающие компании. Росту добычи может способствовать увеличение площадей участков недр в сланцевых бассейнах, разрабатываемых такими гигантами как ExxonMobil и Chevron. В рамках реализации этого плана, в частности, происходят слияния крупных компаний.Так, в мае 2024 года ExxonMobil завершила покупку Pioneer Natural Resources за 60 млрд долларов. В результате объединения площадей для бурения совокупные запасы ExxonMobil в Пермианском бассейне составили 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента. А в августе 2024 года акционеры Marathon Oil одобрили слияние с ConocoPhillips, что увеличит существующий портфель ConocoPhillips более чем на 2 млрд баррелей.О ситуации в энергетике Украины - в статье ""Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов"

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Олег Хавич

украина, индия, румыния, владимир путин, газпром, ес, гтс, эксклюзив, владимир зеленский