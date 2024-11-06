https://ukraina.ru/20241106/1058655496.html

Экономика Украины и война: энергетическая стабильность, транзит газа и штраф за дрова

Экономика Украины и война: энергетическая стабильность, транзит газа и штраф за дрова - 06.11.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: энергетическая стабильность, транзит газа и штраф за дрова

Начало ноября стоит посвятить состоянию украинской энергетики, благо на Украине официально стартовал отопительный сезон. А это вернуло интерес со стороны журналистов к проблемам электроэнергетики и транзита газа, плюс поддали жару (только, к сожалению для этой темы словесного) депутаты, введя уголовную ответственность за незаконную заготовку дров.

2024-11-06T05:45

2024-11-06T05:45

2024-11-06T05:45

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Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Транзит газаBloomberg сообщает, что Венгрия и Словакия приближаются к соглашению с Азербайджаном по поставкам природного газа в Европу после завершения транзитного договора между Россией и Украиной.Схема похожа на ту, что уже работает для поставок нефти: точка покупки газа будет смещена с границы Украины и Словакии/Венгрии на фактическую границу Украины и России. В момент её пересечения газом по трубе он будет терять юридическую связь с Россией. Так нефть становится не российской, имея российское происхождение. А газ по бумагам будет азербайджанским, но так как у Баку нет возможности нарастить добычу на 12–14 млрд м3, то планируется заключить спотовое соглашение с Россией об обмене газом. Таким образом, Украина продолжит качать российский газ по тем же трубам, что и ранее, но Россия к происходящему как бы не будет иметь отношения.Лет 20 назад подобная схема никому не пришла бы в голову, однако теперь воспринимается как норма. ЕС, по сути, украинизировался, и взял на вооружение схемы энергетического реверса, которые после 2014 года изобрела Украина, где сперва придумали "Роттердам+" для угля из ЛНР и ДНР, а затем додумались виртуально превращать российский газ в европейский. Теперь в подобной деятельности упражняется европейская бюрократия.Штраф за дроваВерховная Рада 10 октября приняла законопроект, который предусматривает ответственность за хранение дров без документов. Предлагается штрафовать на сумму от 34 тыс. грн за хранение дров, если их стоимость оценивают до 30 тыс. грн, а также сажать на срок от 5 до 7 лет, если стоимость древесины более 30 тыс. грн.После принятия данного законопроекта (он пока не вступил в силу) в сети поднялся шквал критики и рассуждений о том, что теперь граждан, которые используют для обогрева незаконно заготовленные дрова, будут судить.Один из авторов законопроекта Максим Павлюк сообщил, что на простых граждан статья УК распространяться не будет, а законопроект направлен на борьбу с "чёрными лесорубами". Ответственность будет наступать лишь за хранение дров стоимостью свыше 30 тыс. гривен, что, по оценкам бюрократии, эквивалентно 30 м3 сосновых дров или 15 м3 дубовых дров.Так оно будет или нет — не ясно. Закон предусматривает штраф для граждан и за небольшие объемы древесины — от 1 куб. м, если они не имеют документов о подтверждении происхождения дров. А в сёлах именно на такие объёмы приходится львиная доля сделок на "чёрном рынке" древесины — её заготавливают в посадках и лесничествах и часто возят даже на старых советских мотоциклах. Кроме того, древесина из года в год дорожает, поэтому через год-два за 30 тыс. гривен можно будет купить уже явно не 30 м3 сосновых дров, а во многих областях Украины за куб и сейчас просят значительно выше.Но у этой истории есть и другое измерение. В 2014 году постмайданная власть погрузила Украину в состояние энергетической бедности, отрезав себя от угля из Донбасса, который активно использовался в негазифицированных сёлах в качестве печного топлива, а после 2022 года и вовсе ввергла страну в энергетическую нищету. Поэтому массовая вырубка древесины на дрова — закономерное следствие принятых ранее решений и никакие штрафы заготовку дров не остановят так как спрос рождает предложение. Да и "чёрных" промышленных лесорубов украинская бюрократия победить не только может, но и не хочет.Ещё один яркий пример того, куда приводят преступные и ошибочные управленческие решения — ситуация с мобилизацией. Украина войну с Россией проиграла сразу же после её начала, лишь тем, что превратила свою территорию в поле боя. К августу 2023 года поражение стало очевидным — тогда и западные военные, и западные финансисты осознали бесперспективность содержания Украины. Именно тогда ЕС срезал помесячное финансирование Украины с 1,5 млрд евро до 1 млрд.Но Киев продолжил воевать и теперь выгребает остатки мужчин, о существовании которых известно бюрократии, что делает поражение Украины катастрофическим. И тот факт, что злоупотребили бронированием не больше 10% от предприятий, которые генерируют 67% доходов госбюджета, а лишь у 12% есть статус критических, не остановит Зеленского. Украину превратят в Руину — планы по мобилизации разнятся от чиновника к чиновнику и колеблются в коридоре от 150 тыс. до 300 тыс. человек.ЭлектроэнергетикаУкраина в октябре импортировала 181 ГВт*ч электроэнергии. Несмотря на впечатляющую цифру эти объёмы — шестимесячный минимум, а в октябре по сравнению сентябрём объёмы импорта упали на 58%. В географии импорта перемен нет: первое место — Венгрия (32,8%), второе и третье — Словакия (25,4%) и Румыния (24,8%) соответственно. А вот импорт из Польши упал на 77% — перетоки из неё использовались для подстраховки.При этом ЕС увеличил лимиты на перетоки э/э из энергосистемы ENTSO-E на Украину с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт. Впрочем, это предельные значения — летом, на пике энергокризиса, перетоки часто были меньше 1,7 ГВт.В связи с этими данными хочется заметить следующее.Во-первых, украинская энергосистема вновь проявляет чудеса адаптации — сказываются избыточные мощности, а также общее и продолжающееся сокращения объёмов потребления. Кроме того, в работе все блоки АЭС, также проведены ремонты на ряде пострадавших объектов генерации.Во-вторых, часть объектов генерации — АЭС и электроподстанции, на которые с них выдаётся электроэнергия — не подвергались в этом году прицельным ударам со стороны России. А именно АЭС являются базисом украинской энергосистемы, который в дополнение к мерам физической защиты прикрывают наблюдатели от МАГАТЭ — их пребывание на объектах оплачивает ЕС. Будут ли наноситься со стороны ВКС РФ удары по критически важным для работы АЭС электроподстанциям — не ясно, однако в превентивных мерах киевская и западная пресса пишут о подобной угрозе уже больше месяца, также сообщается о переговорах между Москвой и Киевом через Катар об отказе от взаимных ударов по объектам промышленности и энергетики. Впрочем, Россия факт таких переговоров опровергает, да и успех их — даже если они ведутся — не гарантирован: весной Зеленский отказался от заключения подобных соглашений. В общем, если России потребуется и будет принято соответствующее политические решение, ВКС смогут обрушить украинскую энергосистему. Вопрос лишь в том зачем, как надолго и сколько жизней гражданских оборвутся из-за последствий тотального блекаута. Отдельный вопрос — Приднестровье с Молдавской ГРЭС, работа которой является фактором, сдерживающим Киев от военных авантюр в отношении ПМР (Приднестровской Молдавской Республики).В-третьих, киевская власть явно преувеличивает масштабы разрушений после ударов ВКС РФ, пытаясь обмануть инструменты объективного контроля и предотвратить повторные удары.Кроме того, необходимо учитывать поставки энергооборудования из ЕС, особенно небольших электростанций, которых за лето было передано порядочно, однако их общая мощность — как и способность быстро ввести в строй — адекватно оценить сложно.Таким образом, пока украинская энергосистема балансирует, но сезон холодов на Украине только начался, серьёзных морозов не было — во многих городах даже отопительный сезон толком не начался. Впрочем, в Запорожье есть проблемы с подачей тепла в треть домов — сети не готовы.Следовательно, к апокалиптическим прогнозам от западной прессы о тяжелейшем отопительном сезоне следует относиться со скепсисом. А значит удары в какой-то момент (возможно, весной) будут продолжены.Прочие новостиЛишь 1,5% украинских коррупционеров приговорили к лишению свободы.Директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко вновь сообщил о критическом состоянии дунайских портов и пароходства — они оказались не нужны в условиях, когда работают порты "Большой Одессы", которых достаточно для экспорта сельскохозяйственной продукции. Впрочем, это очередное заявление в пустоту и никакой реакции на него не будет.Киевская власть подписала соглашение со Всемирным банком и до 2027 года получит 1 млрд долларов для поддержки малого и среднего бизнеса. 600 млн долларов из этой суммы поступят уже в ближайшее время.В январе-сентябре 2024 года аудиторы налоговой службы доначислили налогоплательщикам 110,9 млрд гривен налогов, а в госбюджет поступили 3 млрд гривен от приватизации гостиницы "Украина". Это не первый случай, когда киевская власть продаёт какую-то Украину, так что ей в этом плане не привыкать. Заодно за 107 млн гривен продан единый имущественный комплекс ГП "Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий" в Киеве общей площадью 5 тыс. м2 — подобные институты в этом году уходят с торгов особенно активно. А вот Белгород-Днестровский порт вновь никто не купил, хотя цену на него снизили в два раза: порт не работает (мост в Затоке перестал подниматься после ударов ВКС) а само предприятие накопило солидные долги, которые придётся гасить новому собственнику.Энергогенерирующая компания Рината Ахметова "ДТЭК ВИЭ" отчиталась о своих потерях в возобновляемой генерации общей мощностью 498 МВт. Впрочем, компании Vindkraft, Emergy и EuroCape потеряли ещё больше мощностей — 682 МВт. Все эти объекты оказались на освобождённой Россией территории либо были уничтожены. На этом проблемы у ДТЭК не закончились: "ДТЭК Востокэнерго" признана банкротом — соответствующее решение принял Хозяйственный суд Донецкой области 28 октября. Компания потеряла все своих активы: Зуевская ТЭС с 2014 года в ДНР, Луганская ТЭС потеряна весной 2022 года, а Кураховская ТЭС уничтожена и вскоре её руины окажутся под контролем России. Таким образом, "ДТЭК" просто списал уже неконтролируемые или уничтоженные объекты, сняв их через суд и бухгалтерские процедуры с баланса.О том, как Россия восстанавливает разрушенные в результате военных действий города и села - в статье Ивана Лизана "Народное единство - не фантастика. Как Россия через свои стандарты объединяет русских и украинцев"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

украина, россия, киев, владимир зеленский, ринат ахметов, ес, вкс, дтэк, эксклюзив