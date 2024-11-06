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Завершить украинский конфликт за ночь нельзя - Песков о победе Трампа

Завершить украинский конфликт за ночь нельзя - Песков о победе Трампа - 06.11.2024 Украина.ру

Завершить украинский конфликт за ночь нельзя - Песков о победе Трампа

Завершить украинский конфликт за одну ночь нельзя, однако США могут поспособствовать ускорению, заявил 6 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-11-06T14:20

2024-11-06T14:20

2024-11-06T14:20

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"Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь", - сказал он.Песков подчеркнул, что тем не менее, поскольку именно США являются государством, которое "разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт и принимает в этом участие, то да, США способны траекторию этой внешней политики изменить".Дональд Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Ранее он неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования украинского конфликта всего за 24 часа. Песков заверял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Подробнее о победе Трампа - в материале Виктории Титовой Трамп, отводи войска! на сайте Украина.ру.

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новости, дональд трамп, дмитрий песков, россия, кремль, сша