https://ukraina.ru/20241106/1058665548.html

Намек? Не думаю! Депутат Рады связал победу Трампа и освобождение Киева

Намек? Не думаю! Депутат Рады связал победу Трампа и освобождение Киева - 06.11.2024 Украина.ру

Намек? Не думаю! Депутат Рады связал победу Трампа и освобождение Киева

День победы Дональда Трампа на президентских выборах в США как-то символично совпал с Днем освобождения Киева от нацистов. Об этом в среду, 6 ноября, депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский написал в своем телеграм-канале

2024-11-06T10:38

2024-11-06T10:38

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Город Киев был полностью освобожден от немецко-фашистских оккупантов 6 ноября 1943 года.По предварительным данным, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одерживает победу на президентских выборах-2024. Он набрал 277 голосов коллегии выборщиков, а для победы нужно не менее 270 из 538 голосов.Букмекеры Polymarket оценили шансы на победу Трампа в 98%. Эксперты отмечают, что решающим на выборах президента США-2024 будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Ранее американское информационное агентство Вloomberg отметило, что ноябрьские выборы в США станут переломным моментом в истории Украины, а Киев уже почувствовал ослабление западной поддержки.Издание добавило, что чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к "болезненному урегулированию" конфликта на Украине, ведь суровая реальность такова, что истощенные ВСУ зависят от помощи Вашингтона больше, чем многим кажется.Параллельно британские издание ВВС также констатировало, что американских выборов на Украине ждут, как манны небесной, поскольку понимают, что именно там решается их судьба.Между тем, оговорились американские журналисты, несмотря на очевидную поддержку Киева со стороны вице-президента-демократа Камалы Харрис, военная помощь Украине в случае ее победы может быть ограничена Конгрессом, управляемым республиканцами-сторонниками Дональда Трампа. А вот его второй срок вполне предсказуемо сведет на ноль американскую поддержку Киева, констатирует ВВС.В то же время британское издание ВВС отметило, что "Камала Харрис, несомненно, рассматривается как предпочтительный кандидат от Украины, однако на юге и востоке Украины мы видим растущее число людей, которые хотят немедленного прекращения войны и рассматривают президентство Дональда Трампа как наилучший шанс принести передышку".Подробнее о том, что украинцы ждут от американских выборов можно прочитать в материале "Будущее их страны в руках американцев": ВВС о том, как сильно украинцы ждут выборы в США.

https://ukraina.ru/20241106/1058661551.html

https://ukraina.ru/20241101/1058564454.html

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новости, киев, украина, сша, дональд трамп, камала харрис, максим бужанский, ввс, верховная рада, рада, выборы, нацисты, фашисты