Гаспарян: Запад проклинает Зеленского за Курскую область, потому что Украина потеряла статус "жертвы"
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Запад и проклинает Зеленского за Курскую область. До этого все было очень просто. Но из-за вторжения на территорию другого государства Украина по нормативам ООН потеряла статус жертвы агрессии. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян
Западные СМИ пишут о том, что якобы численность северокорейской группировки составляет от 6 до 12 тысяч человек. Причем эта цифра каждый день либо становится больше, либо наоборот уменьшается, сообщил историк.
"Допустим, их 6 тысяч. Много это или мало? А вы посчитайте, какой мобилизационный ресурс в целом есть у КНДР? Звучала цифра, что там чуть ли не 1,5 миллиона человек сразу же в бой готовы вступить. Это же не баран чихнул", — отметил Гаспарян.
Потому Запад и проклинает Зеленского за Курскую область. До этого все было очень просто. Но из-за вторжения на территорию другого государства Украина по нормативам ООН потеряла статус жертвы агрессии, подчеркнул обозреватель.
Именно поэтому Зеленскому сейчас не особенно хотят помогать – воевать никто не хочет всерьёз. Воевать хотят только прибалты, "потому что у лимитрофов судьба такая". А все остальные не хотят. И эта ситуация всех напугала, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
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