Гаспарян: Запад проклинает Зеленского за Курскую область, потому что Украина потеряла статус "жертвы" - 06.11.2024 Украина.ру
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Гаспарян: Запад проклинает Зеленского за Курскую область, потому что Украина потеряла статус "жертвы"
Гаспарян: Запад проклинает Зеленского за Курскую область, потому что Украина потеряла статус "жертвы" - 06.11.2024 Украина.ру
Гаспарян: Запад проклинает Зеленского за Курскую область, потому что Украина потеряла статус "жертвы"
Запад и проклинает Зеленского за Курскую область. До этого все было очень просто. Но из-за вторжения на территорию другого государства Украина по нормативам ООН потеряла статус жертвы агрессии. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян
2024-11-06T06:15
2024-11-06T06:15
новости
кндр
запад
курская область
армен гаспарян
курск
всу
владимир зеленский
вторжение
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Западные СМИ пишут о том, что якобы численность северокорейской группировки составляет от 6 до 12 тысяч человек. Причем эта цифра каждый день либо становится больше, либо наоборот уменьшается, сообщил историк.Потому Запад и проклинает Зеленского за Курскую область. До этого все было очень просто. Но из-за вторжения на территорию другого государства Украина по нормативам ООН потеряла статус жертвы агрессии, подчеркнул обозреватель.Именно поэтому Зеленскому сейчас не особенно хотят помогать – воевать никто не хочет всерьёз. Воевать хотят только прибалты, "потому что у лимитрофов судьба такая". А все остальные не хотят. И эта ситуация всех напугала, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.руО том, что останавливает Запад от прямого столкновения с Россией на территории Украины — в интервью Андрея Сушенцова: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность на сайте Украина.ру
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новости, кндр, запад, курская область, армен гаспарян, курск, всу, владимир зеленский, вторжение, оон, статус, украина, детали, сво, спецоперация
Новости, КНДР, Запад, Курская область, Армен Гаспарян, Курск, ВСУ, Владимир Зеленский, вторжение, ООН, статус, Украина, детали, СВО, Спецоперация

Гаспарян: Запад проклинает Зеленского за Курскую область, потому что Украина потеряла статус "жертвы"

06:15 06.11.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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Запад и проклинает Зеленского за Курскую область. До этого все было очень просто. Но из-за вторжения на территорию другого государства Украина по нормативам ООН потеряла статус жертвы агрессии. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян
Западные СМИ пишут о том, что якобы численность северокорейской группировки составляет от 6 до 12 тысяч человек. Причем эта цифра каждый день либо становится больше, либо наоборот уменьшается, сообщил историк.
"Допустим, их 6 тысяч. Много это или мало? А вы посчитайте, какой мобилизационный ресурс в целом есть у КНДР? Звучала цифра, что там чуть ли не 1,5 миллиона человек сразу же в бой готовы вступить. Это же не баран чихнул", — отметил Гаспарян.
Потому Запад и проклинает Зеленского за Курскую область. До этого все было очень просто. Но из-за вторжения на территорию другого государства Украина по нормативам ООН потеряла статус жертвы агрессии, подчеркнул обозреватель.
Именно поэтому Зеленскому сейчас не особенно хотят помогать – воевать никто не хочет всерьёз. Воевать хотят только прибалты, "потому что у лимитрофов судьба такая". А все остальные не хотят. И эта ситуация всех напугала, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
О том, что останавливает Запад от прямого столкновения с Россией на территории Украины — в интервью Андрея Сушенцова: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вчера, 17:49Репрессии на Украине
Народ Украины против репрессий. Почему Киев тянет с поправками в закон "О коллаборационизме"Проведенные на деньги USAID* опросы показывают, что жители Украины в целом лояльно относятся к жителям новых регионов РФ и вовсе не желают тотальных политических преследований тех, кто сотрудничает с Россией. Также оказалось, что Киев не может юридически преследовать людей за коллаборационизм с врагом без официального объявления войны.
 
НовостиКНДРЗападКурская областьАрмен ГаспарянКурскВСУВладимир ЗеленскийвторжениеООНстатусУкраинадеталиСВОСпецоперация
 
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