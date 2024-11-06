https://ukraina.ru/20241106/1058649239.html

Гаспарян: Запад проклинает Зеленского за Курскую область, потому что Украина потеряла статус "жертвы"

Гаспарян: Запад проклинает Зеленского за Курскую область, потому что Украина потеряла статус "жертвы" - 06.11.2024 Украина.ру

Гаспарян: Запад проклинает Зеленского за Курскую область, потому что Украина потеряла статус "жертвы"

Запад и проклинает Зеленского за Курскую область. До этого все было очень просто. Но из-за вторжения на территорию другого государства Украина по нормативам ООН потеряла статус жертвы агрессии. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян

2024-11-06T06:15

2024-11-06T06:15

2024-11-06T06:15

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владимир зеленский

вторжение

оон

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Западные СМИ пишут о том, что якобы численность северокорейской группировки составляет от 6 до 12 тысяч человек. Причем эта цифра каждый день либо становится больше, либо наоборот уменьшается, сообщил историк.Потому Запад и проклинает Зеленского за Курскую область. До этого все было очень просто. Но из-за вторжения на территорию другого государства Украина по нормативам ООН потеряла статус жертвы агрессии, подчеркнул обозреватель.Именно поэтому Зеленскому сейчас не особенно хотят помогать – воевать никто не хочет всерьёз. Воевать хотят только прибалты, "потому что у лимитрофов судьба такая". А все остальные не хотят. И эта ситуация всех напугала, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.руО том, что останавливает Запад от прямого столкновения с Россией на территории Украины — в интервью Андрея Сушенцова: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241105/1058641599.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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