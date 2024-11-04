https://ukraina.ru/20241104/1058494352.html

Американский журналист: Сейчас в США почти все перестали верить в сказки, что Россия напала на Украину

Американский журналист: Сейчас в США почти все перестали верить в сказки, что Россия напала на Украину - 04.11.2024 Украина.ру

Американский журналист: Сейчас в США почти все перестали верить в сказки, что Россия напала на Украину

Два года назад все говорили, что Россия напала на Украину. Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом

2024-11-04T05:50

2024-11-04T05:50

2024-11-04T05:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.Он считает ошибкой для мира то, что сегодня США и Россия не работают вместе как две крупные державы.Затрагивая тему украинского конфликта, журналист объяснил, что в США в отношении Украины есть разные точки зрения."Помню, два года назад все говорили, что Россия напала на Украину, но я знал, что это не факт. Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом.Я не против этого, но почему говорят, что Израиль может защищать себя, а Россия не имеет права встать на защиту Донбасса, русских людей, которые провели референдум о вхождении в состав РФ и которых Зеленский хочет истребить", — поделился мыслями Трэпп.Сейчас Зеленский нелегитимен, и если закончится война, то на Украине сразу должны быть выборы, подчеркнул журналист."В противном случае, как сказал Владимир Путин, кто будет подписывать мирное соглашение. Это решение должны принять сами украинцы", — описал Трэпп.По его словам, ему жаль, что так много людей погибло с обеих сторон. При том, что все знали с самого начала, что Украина не сможет победить Россию — особенно без Америки и НАТО, указал журналист."Если дальше так и будет продолжаться, это плохо для всего мира. Я лично надеюсь, что Трамп станет следующим президентом и как-то повлияет на ситуацию в отношениях с Россией, сможет найти путь к переговорам и приостановить украинский конфликт. Если к власти придет Харрис, она продолжит накачивать Украину деньгами и оружием", — заключил Трэпп.Полный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь

https://ukraina.ru/20241027/1058375347.html

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, брикс, нато, детали