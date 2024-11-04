Американский журналист: Сейчас в США почти все перестали верить в сказки, что Россия напала на Украину
© фото из открытых источников Фото: американский флаг, американцы
© фото из открытых источников
Два года назад все говорили, что Россия напала на Украину. Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.
Он считает ошибкой для мира то, что сегодня США и Россия не работают вместе как две крупные державы.
"Америка хочет заставить мир думать, как она. Я, наоборот, считаю, что разность мнений и различия между нами (при том, что у РФ и США есть и общие истории) — это нормально", — прокомментировал Трэпп.
Затрагивая тему украинского конфликта, журналист объяснил, что в США в отношении Украины есть разные точки зрения.
"Помню, два года назад все говорили, что Россия напала на Украину, но я знал, что это не факт. Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом.
Сейчас Зеленский нелегитимен, и если закончится война, то на Украине сразу должны быть выборы, подчеркнул журналист.
"В противном случае, как сказал Владимир Путин, кто будет подписывать мирное соглашение. Это решение должны принять сами украинцы", — описал Трэпп.
"Если дальше так и будет продолжаться, это плохо для всего мира. Я лично надеюсь, что Трамп станет следующим президентом и как-то повлияет на ситуацию в отношениях с Россией, сможет найти путь к переговорам и приостановить украинский конфликт. Если к власти придет Харрис, она продолжит накачивать Украину деньгами и оружием", — заключил Трэпп.
Полный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь