Американский журналист: Сейчас в США почти все перестали верить в сказки, что Россия напала на Украину - 04.11.2024 Украина.ру
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Американский журналист: Сейчас в США почти все перестали верить в сказки, что Россия напала на Украину
Американский журналист: Сейчас в США почти все перестали верить в сказки, что Россия напала на Украину - 04.11.2024 Украина.ру
Американский журналист: Сейчас в США почти все перестали верить в сказки, что Россия напала на Украину
Два года назад все говорили, что Россия напала на Украину. Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом
2024-11-04T05:50
2024-11-04T05:50
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.Он считает ошибкой для мира то, что сегодня США и Россия не работают вместе как две крупные державы.Затрагивая тему украинского конфликта, журналист объяснил, что в США в отношении Украины есть разные точки зрения."Помню, два года назад все говорили, что Россия напала на Украину, но я знал, что это не факт. Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом.Я не против этого, но почему говорят, что Израиль может защищать себя, а Россия не имеет права встать на защиту Донбасса, русских людей, которые провели референдум о вхождении в состав РФ и которых Зеленский хочет истребить", — поделился мыслями Трэпп.Сейчас Зеленский нелегитимен, и если закончится война, то на Украине сразу должны быть выборы, подчеркнул журналист."В противном случае, как сказал Владимир Путин, кто будет подписывать мирное соглашение. Это решение должны принять сами украинцы", — описал Трэпп.По его словам, ему жаль, что так много людей погибло с обеих сторон. При том, что все знали с самого начала, что Украина не сможет победить Россию — особенно без Америки и НАТО, указал журналист."Если дальше так и будет продолжаться, это плохо для всего мира. Я лично надеюсь, что Трамп станет следующим президентом и как-то повлияет на ситуацию в отношениях с Россией, сможет найти путь к переговорам и приостановить украинский конфликт. Если к власти придет Харрис, она продолжит накачивать Украину деньгами и оружием", — заключил Трэпп.Полный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь
https://ukraina.ru/20241027/1058375347.html
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, брикс, нато, детали
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, БРИКС, НАТО, детали

Американский журналист: Сейчас в США почти все перестали верить в сказки, что Россия напала на Украину

05:50 04.11.2024
 
© фото из открытых источников Фото: американский флаг, американцы
Фото: американский флаг, американцы
© фото из открытых источников
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Два года назад все говорили, что Россия напала на Украину. Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.
Он считает ошибкой для мира то, что сегодня США и Россия не работают вместе как две крупные державы.
"Америка хочет заставить мир думать, как она. Я, наоборот, считаю, что разность мнений и различия между нами (при том, что у РФ и США есть и общие истории) — это нормально", — прокомментировал Трэпп.
Затрагивая тему украинского конфликта, журналист объяснил, что в США в отношении Украины есть разные точки зрения.
"Помню, два года назад все говорили, что Россия напала на Украину, но я знал, что это не факт. Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом.
Я не против этого, но почему говорят, что Израиль может защищать себя, а Россия не имеет права встать на защиту Донбасса, русских людей, которые провели референдум о вхождении в состав РФ и которых Зеленский хочет истребить", — поделился мыслями Трэпп.
Сейчас Зеленский нелегитимен, и если закончится война, то на Украине сразу должны быть выборы, подчеркнул журналист.
"В противном случае, как сказал Владимир Путин, кто будет подписывать мирное соглашение. Это решение должны принять сами украинцы", — описал Трэпп.
По его словам, ему жаль, что так много людей погибло с обеих сторон. При том, что все знали с самого начала, что Украина не сможет победить Россию — особенно без Америки и НАТО, указал журналист.
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"Если дальше так и будет продолжаться, это плохо для всего мира. Я лично надеюсь, что Трамп станет следующим президентом и как-то повлияет на ситуацию в отношениях с Россией, сможет найти путь к переговорам и приостановить украинский конфликт. Если к власти придет Харрис, она продолжит накачивать Украину деньгами и оружием", — заключил Трэпп.
Полный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинБРИКСНАТОдетали
 
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