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Голливуд за Камалу, рестлеры – за Трапма. В американское выборы-шоу вовлечена вся артистическая рать

Голливуд за Камалу, рестлеры – за Трапма. В американское выборы-шоу вовлечена вся артистическая рать - 03.11.2024 Украина.ру

Голливуд за Камалу, рестлеры – за Трапма. В американское выборы-шоу вовлечена вся артистическая рать

Два дня остаётся до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, в ожидании которых замерли не только сами Штаты, но и многие страны, судьба которых зависит от результатов голосования

2024-11-03T11:54

2024-11-03T11:54

2024-11-03T13:27

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эксклюзив

сша

америка

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мел гибсон

республиканская партия

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ирак

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Такая прямая зависимость, возможно, иллюзия, но она блестяще превращается в национальное и международное шоу и неплохо монетизируется. Американский шоу-бизнес, да и люди "высокого искусства" максимально политизированы и поляризованы.Впрочем, ничего нового: совершенно стандартная ситуация в США: сторонники демократов (их, конечно, всегда больше, среди них больше женщин и более медийных лиц) – за права человека и либерализацию всех общественных процессов, сторонники республиканцев – за консервативные ценности и государство, выступающее в роли мирового жандарма.По крайней мере, предвыборные пламенные призывы музыкантов, актёров, комиков и продюсеров в большинстве своём сводятся именно к этим полюсам.Разрыв в рейтингах кандидатов – вице-президента США Камалой Харрис от демократов и экс-президента США Дональдом Трампом совсем небольшой, в пределах статистической погрешности, аналитические сервисы ежедневно обновляют данные: лидирует то один, то другой кандидат, но с минимальным отрывом.По данным NBC News, ко 2 ноября по всем штатам досрочно проголосовали уже больше 64 606 000 человек, оба кандидата проводят агитационные митинги, призывая своих сторонников голосовать досрочно.Среди публичных людей творческих профессий самый непостоянный комментатор предвыборной кампании – Арнольд Шварцнеггер. Сам он бывший губернатор Калифорнии от Республиканской партии, но к Трампу относится негативно и критикует его с 2020 года, а более всего – за захват Капитолия в 2021-ом.При этом он написал: "Я ненавижу политику больше, чем когда-либо", обе партии – не уважает, но уже вскоре поддержал Харрис. Как будто бы от него это требовалось.Он добавил: при всём негативном отношении, голосует за кандидата от Демократов, потому что "всегда будет в первую очередь американцем, а уже потом – республиканцем"…Кто знает, возможно, действительно такая поддержка оправдана, потому что среди известных и популярных людей мало кто не обозначил свою позицию на этих выборах.За Трампа: "Если мы хотим сделать Америку великой"Одна из самых ярких звёзд среди симпатизантов Трампа – оскароносный актёр, сценарист и режиссёр Мел Гибсон.На вопрос журналистов портала TMZ о выборах он ответил: "Не думаю, что кого-то удивит, за кого я буду голосовать".Голосовать за Трампа для него – очевидное решение, однако, говоря об этом, Гибсон грубо высказался и о Харрис:"Я знаю, что будет, если мы впустим ее, и это нехорошо. Ужасный послужной список - ужасающий послужной список. Ни о какой политике не может быть и речи. А IQ у нее как у столба для забора".Гибсон, не только в жизни, но и в творчестве которого значительную роль играет христианская религия и консервативный взгляд на мир, многократно однозначно высказывался о политической ситуации в стране. В 90-х он критиковал Билла Клинтона, называя его "мелким оппортунистом", в 2000-х – Джорджа Буша-младшего – за Ирак и Ливию.В 2016 он не поддерживал ни Трампа, ни Хилари Клинтон, но теперь сделал выбор в пользу республиканцев. С самим Трампом у него, однако, тоже есть расхождения во мнениях: кандидат в президенты не скрывает своего отношения к Израилю, как к ключевому партнёру, а Гибсон крайне резко высказывался о евреях, вплоть до того, что отрицал Холокост.Еще одна яркая сторонница Трампа – рэп-исполнительница Азилия Бэнкс, которую Лана дель Рей называла лучшим американским рэпером, но ругала за симпатии к республиканцам.Её назвать человеком консервативных взглядов трудно: Бэнкс открыто позиционирует себя, как бисексуалка.Громкие политические заявления она делает периодически. В 2022 году Бэнкс поддержала Россию в украинском конфликте.Другая звезда – актриса телешоу Саванна Крисли, выступая на митинге в поддержку кандидата, заявила:"У Дональда J Трампа есть только одно убеждение, которое имеет значение. И это его убеждение – сделать Америку снова великой".Make America Great Again – лозунг самого Трампа.Наиболее ярко и театрально о своей поддержке Трампа заявили рестлеры и их икона – эпатажный и харизматичный на грани Халк Хоган.С удивительным драматизмом и пафосом, выступая на митинге, он сказал о своих единомышленниках:"Вы, мы – самая мощная сила во Вселенной", – перефразировав таким образом известную фразу Альберта Эйнштейна.Рестлинг – вид театрализованной борьбы, шоу, которое ближе к театру, чем к спорту, в США – настоящий социальный феномен, а Хоган – его ветеран, звезда еще 80-х годов.Рестлинг предполагает не только физическую силу и борцовские навыки исполнителей, но и недюжинный артистизм: в некоторых шоу у участников есть роли – персонажи, они могут быть даже историческими фигурами или представителями стран и народов.Американский рестлинг-промошн холдинг WWE зарабатывает не меньше 1 миллиарда долларов в год, ежегодно увеличивая прибыль, хотя еще несколько лет назад обозреватели писали, что шоу вытеснит с арены MMA, где борцы наносят друг другу настоящие увечья.Тем не менее, рестлинг в США (да и во многих других странах) не теряет популярности, а психолог Джордан Питерсон объясняет это так:"Это мифологическая драма. В нашей религиозной доктрине говорится, что весь мир — это сцена для борьбы между добром и злом".Не только Хоган, но и другие рестлеры выступили за Трампа.В целом, его сторонников больше среди бизнесменов и спортсменов, чем среди артистов, хотя поддержали его и Эмбер Роуз, Закари Ливай, Кид Рок и другие.За Харрис: Во имя Пуэрто-Рико и американской мечтыДженнифер Лопес, может быть, и не стала бы делать громких заявлений (хотя, кто же знает), но сторонник Трампа, стендап-комик Тони Хинчклифф не оставил ей выбора: выступая на митинге, он назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".Пуэрториканка Лопес промолчать не могла."[Трамп] постоянно работает над тем, чтобы разделить нас. В Мэдисон-сквер-гарден он напомнил нам, кто он на самом деле и что он на самом деле чувствует. В тот день были оскорблены не только пуэрториканцы — это был каждый латиноамериканец в этой стране, это было оскорбительно для всего человечества, любого порядочного человека.Я американка. Я дочь Гваделупе Родригес и Дэвида Лопеса, гордых дочери и сына Пуэрто-Рико. Я пуэрториканка. Вы даже не можете написать слово “американец“ без “риканца“. Это и наша страна тоже", — сказала она на митинге в Лас-Вегасе.Интернет облетели кадры объятий и улыбок между Лопес и Харрис, актриса заверила: кандидат от демократов будет бороться за "свободу иммигрантов и семей иммигрантов следовать за американской мечтой, свободу трудящихся позволить себе жилье, образование, еду и предметы первой необходимости, а также свободу женщин выбирать, что делать со своим телом".И это довольно показательно.Среди тех, кто ярко и чётко высказался в пользу Харрис многие успешные женщины, включая самую богатую певицу мира Тейлор Свифт и настоящую икону мировой музыкальной поп-сцены – Beyonse.Выступили за неё артистки, культовые для разных поколений – от 66-летней Мадонны (Чикконе) до 22-летней трендовой Билли Айлиш."Старый золотой Голливуд" тоже поддержал Харрис – как минимум, в лице Роберта де Ниро и Джорджа Клуни. Поддержка кандидата стоила платформе Netflix денег: от неё стали второе чаще отписываться после пожертвования на предвыборную кампанию демократов.Де Ниро выступал на одном митинге с Леонардом ДиКаприо. Второй был не очень красноречив, но корректен, а вот де Ниро, почему-то, высказался в адрес Трампа крайне резко:"Меня чертовски бесит, что мы тут обсуждаем такой [оскорбление], как Дональд Трамп".Хип-хоп-исполнительница Карди Би, которая критиковала Джо Байдена, заявила, что поддержит Харрис, несмотря на нынешнего президента: "республиканкой я точно никогда не стану", объяснила она.Вызвавшее неоднозначные реакции в сети видео записали коллективно Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Дон Чидл, Данай Гурира и Пол Беттани – команда "Мстителей".В шутливом видео они "придумывали" Харрис лозунг, и почему-то выбрали "её крылатую фразу "Долой демократию!". И, хотя то, какую сторону они поддержали, было очевидно, не все их поклонники поняли, что же именно имели в виду актёры.Других же, поддержавших Камалу Харрис артистов, так много, что всех и не перечислить.Mumford & Sons, Рики Мартин, Нил Янг, Джессика Альба, Джулия Робертс, Мэтт Дэймон, Миша Коллинз, Вупи Голдберг – все они, и многие-многие другие, поддерживая Харрис, говорили примерно одни и те же слова – за свободу, демократию и права человека, против расизма, шовинизма и тоталитарных ограничений.Ну, а кто победит в этом поистине голливудском (не только по географии, но и масштабу) противостоянии, мы узнаем уже очень скоро.Также о ситуации в американском кино и шоу-бизнесе - в материале Александра Сокуренко Спасти Голливуд: как рушатся столпы культурной гегемонии Запада на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241102/1058592022.html

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эксклюзив, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, мел гибсон, республиканская партия, netflix, ирак, украина.ру