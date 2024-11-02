https://ukraina.ru/20241102/1058584347.html

Спасти Голливуд: как рушатся столпы культурной гегемонии Запада

Спасти Голливуд: как рушатся столпы культурной гегемонии Запада - 02.11.2024 Украина.ру

Спасти Голливуд: как рушатся столпы культурной гегемонии Запада

Власти Калифорнии срочно выделяют 750 миллионов долларов на спасение всемирно известных киностудий в Голливуде.

2024-11-02T13:34

2024-11-02T13:34

2024-11-02T13:34

эксклюзив

голливуд

сша

запад

джонни депп

камала харрис

netflix

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Как предупреждают специалисты, в противном случае закроются не какие-то отдельные студии. Все гораздо хуже: существование организованной американской киноиндустрии на Восточном Побережье США в принципе окажется под вопросом.Времена, когда голливудские фильмы по большей части приносили серьезную коммерческую прибыль, закончились примерно в нулевые, если не в девяностые годы. А количество снятых шедевров постоянно снижалось. Но у кризиса киностудий есть несколько значимых хронологических вех, про которые нужно будет вспомнить в первую очередь.Во время коронавируса локдаун парализовал съёмочную активность на большей части студий, что привело к закрытию проектов и массовому увольнению работников разных профилей.Затем, в 2023 году, началась масштабная забастовка актёров и сценаристов. Ее причиной стали неудовлетворительные условия труда и оплаты актёров популярных на Западе стриминговых сервисов. Киношники потребовали повышения заработной платы и введения медицинского страхования, которого в Голливуде по большей части вообще никогда не было. Однако большого успеха это не принесло.Дело в том, что постковидная эпоха ознаменовалась бурным развитием интернет-технологий, которые в принципе изменили мировое кино.Огромная массовка актеров и сценаристов вдруг оказалась не слишком нужной. Их мог нарисовать на заднем фоне любой программист. Стандарты актерской игры постоянно падали.На место полномасштабных картин, где трепетно играли голливудские знаменитости, пришли штампованные, как на конвейере, сериалы с участием роботоподобных исполнителей, от которых не требуется ничего, кроме стандартных реплик и таких же стандартных действий.Вдобавок, многих знаменитых актеров, от Кевина Спейси до Джонни Деппа, затравили под разными поводами в рамках так называемой "политики отмены".Изначально сериалы казались прорывом. На заре развития этого жанра среди них можно было найти много знаковых фильмов – достаточно вспомнить "Во все тяжкие" и "Сопрано". Но сейчас они тоже вышли в тираж. И, порывшись в памяти, большинство из нас вряд ли вспомнит, когда мы смотрели что-то интересное из голливудской продукции, которая больше не цепляет аудиторию.Разочарованный зритель реагирует на падение ее качества, поворачиваясь к экрану спиной, а Голливуд явно не в состоянии предложить публике что-то новое, интригующее и свежее.Зрителя пытаются насытить бесконечным продолжением старых сюжетов. Более половины запланированных на 2025 год проектов имеют отношение к старым франшизам и примелькавшимся персонажам. Да и в 2024 года в Голливуде в основном собирали кассу сиквелы, приквелы и ремейки – то есть, хорошо забытое старое.Все это привело киноиндустрию в состояние самого серьезного экономического кризиса в американской истории. По данным Breitbart, съемочная активность в Голливуде в 2024 году рухнула на 40% в сравнению с 2022 годом, когда дела в отрасли уже шли далеко не блестяще. Число посещающих кинотеатры в США до сих пор на треть ниже, чем в 2019 году.Доля безработных в киноиндустрии США достигает 12%, но в реальности она ещё выше. А большинство работников киностудий не имеют постоянной занятости, что становится сегодня новой нормальностью.Warner Brothers в 2021 году снимала 500 проектов, а сейчас их число упало до 260. Количество новых снимаемых фильмов и сериалов Netflix упало почти в два раза – с 200 до 100-150. Причем, многочисленные перспективные проекты часто приходится закрывать или переделывать ради экономии ограниченных средств – инвесторы предпочитают обходить Голливуд стороной.Вдобавок, зрителей явно достали попытки политизировать киноиндустрию – с которыми в основном связаны демократы.Число отказавшихся от подписки на Netflix взлетело в три раза после того, как его основатель пожертвовал семь миллионов долларов Камале Харрис. Потому что американские зрители отныне видят в этом стриминге носитель предвыборной пропаганды Демпартии.Даже премия "Оскар" фактически оказалась в этом году на грани разорения. У американской академии киноискусств накопились сотни миллионов долларов долгов, а финансовые доходы перестали расти – потому что, как уже отмечалось, зрители меньше ходят в кинотеатры.Да и награждение статуэтками тоже вызывает намного меньше энтузиазма.В 90-е годы церемонию награждения кинопремией смотрели около 50 миллионов американцев – это было одним из самых важных событий в жизни США. Но в 2023 году ее аудитория составила ниже 20 миллионов человек.В результате Академия киноискусств выпрашивает донаты для продолжения своего существования, запустив сбор 500 миллионов долларов для спасения "Оскара". А на таких источниках финансирования премии в ее нынешнем виде долго не протянуть.Но самым важным можно считать другое. На фоне кризиса Голливуда резко усилились позиции национального кино в других странах. Мир вдруг начал смотреть индийские или южнокорейские сериалы, современный кинематограф активно развивается в Китае, а российские сериалы завоевали массовую аудиторию в честной борьбе с заокеанскими видео, серьезно улучшив свое качество.Это знаковая тенденция, которая имеет глобальное значение. Все мы помним, что продукция Диснея была одним из символов, с помощью которых утверждалось американское политическое влияние – в том числе, в странах бывшего СССР, где в начале девяностых легкомысленно отказались от богатейшего наследия собственного кино.Ведь тогда казалось, что отечественная продукция никогда не сможет конкурировать с Голливудом.Теперь этот комплекс успешно преодолен. Американские власти вряд ли достигнут больших успехов в спасении находящихся киностудий – вброшенные в них деньги с высокой вероятностью съест безработица.Но хорошие сериалы или фильмы скоро будут снимать повсеместно.Читайте также: Хочу, но не могу. Грег Вайнер о том, что мешает иммиграции с Запада в Россию

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Александр Сокуренко

эксклюзив, голливуд, сша, запад, джонни депп, камала харрис, netflix