https://ukraina.ru/20241103/1058595487.html

Будрина: Спор между Румынией и Молдавией — лишь противостояние обещаний

Будрина: Спор между Румынией и Молдавией — лишь противостояние обещаний - 03.11.2024 Украина.ру

Будрина: Спор между Румынией и Молдавией — лишь противостояние обещаний

Разговоры о том, что Румыния хочет присоединения Молдовы к ней, бесконечны. Они безрезультатны. Весь смысл не в реальном присоединении территории, а в противостоянии обещаниями

2024-11-03T12:00

2024-11-03T12:00

2024-11-03T12:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина.Рассуждая на тему отношений между Румынией и Молдавией, эксперт заявила, что ситуация между странами сложная. Она также напомнила, что выборы президента Молдавии еще не закончены, а значит говорить, что Санду победила, рано.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников рассматривал тему отношений между Молдавией и Румынией."Бухарест не хочет втягиваться в войну. Но он связан с Кишиневом рядом соглашений о безопасности. И если Молдова втянется в приднестровский конфликт или в противостояние России, Румынии придется приходить ей на помощь в соответствии с этими союзническими обязательствами", — считает Шорников.Он также упомянул, что Запад с большим удовольствием будет оказывать помощь воюющей с Россией Румынией."В Вашингтоне или в Лондоне очень бы обрадовались такому сценарию. Потому что Румыния — не такая маленькая страна, как Молдова. Она обладает гораздо большим потенциалом, который, с точки зрения Запада, должен быть использован для противодействия России, а Запад бы за это не нес никакой ответственности", — аргументировал Шорников.Подробнее об этом — в интервью Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохоПолный текст интервью — Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии

https://ukraina.ru/20241031/1058507195.html

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новости, румыния, молдавия, россия, ес, запад, детали