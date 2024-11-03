Будрина: Спор между Румынией и Молдавией — лишь противостояние обещаний
© NewsmakerФото: флаг Молдавии и Румынии
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Разговоры о том, что Румыния хочет присоединения Молдовы к ней, бесконечны. Они безрезультатны. Весь смысл не в реальном присоединении территории, а в противостоянии обещаниями
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина.
Рассуждая на тему отношений между Румынией и Молдавией, эксперт заявила, что ситуация между странами сложная. Она также напомнила, что выборы президента Молдавии еще не закончены, а значит говорить, что Санду победила, рано.
"Разговоры о том, что Румыния хочет присоединения Молдовы к ней, бесконечны. На мой взгляд, они безрезультатны. Весь смысл не в реальном присоединении территории, а в том, чтобы поддерживать противостояние обещаниями, что Молдова когда-нибудь войдет в Евросоюз и станет частью румынского государства. Я лично не верю в такой результат", — объяснила свою точку зрения Будрина.
Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников рассматривал тему отношений между Молдавией и Румынией.
"Бухарест не хочет втягиваться в войну. Но он связан с Кишиневом рядом соглашений о безопасности. И если Молдова втянется в приднестровский конфликт или в противостояние России, Румынии придется приходить ей на помощь в соответствии с этими союзническими обязательствами", — считает Шорников.
Он также упомянул, что Запад с большим удовольствием будет оказывать помощь воюющей с Россией Румынией.
31 октября, 16:00История"Доктрина Горчакова": Парижский мир и создание Румынии31 октября 1870 года правительствами Англии, Франции, Австро-Венгрии и Пруссии был получен циркуляр, подписанный министром иностранных дел России Александром Горчаковым, в котором говорилось, что русский монарх не может в дальнейшем считать себя связанным обязательствами трактата 1856 года, поскольку они ограничивают его права в Чёрном море
"В Вашингтоне или в Лондоне очень бы обрадовались такому сценарию. Потому что Румыния — не такая маленькая страна, как Молдова. Она обладает гораздо большим потенциалом, который, с точки зрения Запада, должен быть использован для противодействия России, а Запад бы за это не нес никакой ответственности", — аргументировал Шорников.
Подробнее об этом — в интервью Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохо
Полный текст интервью — Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии