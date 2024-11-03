https://ukraina.ru/20241103/1058593895.html

Посыл учений стратегических сил ядерного сдерживания остается таким же, какой был все 10 лет — Стефанович

Посыл учений стратегических сил ядерного сдерживания остается таким же, какой был все 10 лет — Стефанович - 03.11.2024 Украина.ру

Посыл учений стратегических сил ядерного сдерживания остается таким же, какой был все 10 лет — Стефанович

Нужно помнить, что Россия подчеркивает: удар будет нанесен именно в ответ. Тем самым она в какой-то мере демонстрирует поведение ответственной ядерной державы

2024-11-03T10:45

2024-11-03T10:45

2024-11-03T10:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.По его словам, основной посыл учений стратегических ядерных сил был такой же, как и во время остальных маневров за последние десяток лет.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов отметил, что, проведя эти учения, Россия показала всему миру, что у нее есть ядерное оружие любой мощности, и управление этим оружием у нее находится на высочайшем уровне. Эксперт считает, Россия не просто показывает "мультики"."Мы засекли время полета и зону поражения. А если на конечной траектории идет разделение боевых частей, никакая ПРО ее не собьет. Это же не пуля калибра 7,62 мм. Это бомба весом в 500 килотонн. Мы это делаем упреждающе, чтобы Запад задумался о последствиях ядерной эскалации. Возможно, Запад тоже может поразить Россию. Но ответ будет такой, что жизни не будет", — объяснил Насонов.Он напомнил, что Украина сейчас просит "Томагавки" с дальностью полета в 2,4 тысячи километра."А наши ракеты летают на 12 тысяч километров. Почувствуйте разницу. Получите удовольствие. Личный состав, которому будет поручено выполнение этих задач, точно нажмет на кнопку. Рука не дрогнет. Это все должны понимать", — заключил Насонов.Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Владимир Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью в 2400 километров. Однако, отметил собеседник издания, это "абсолютно невыполнимо".Позже глава киевского режима открыто рассказал об этом: Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по РоссииРанее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников стран НАТО и полетные задания.Глава российского государства предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Подробнее об этом — в материале Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживанияПолный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса

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новости, россия, запад, украина, владимир путин, владимир зеленский, нато, детали, ядерное оружие