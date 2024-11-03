Афанасов: Война на Украине — это не борьба наций, это противостояние между добром и злом - 03.11.2024 Украина.ру
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Афанасов: Война на Украине — это не борьба наций, это противостояние между добром и злом
Афанасов: Война на Украине — это не борьба наций, это противостояние между добром и злом - 03.11.2024 Украина.ру
Афанасов: Война на Украине — это не борьба наций, это противостояние между добром и злом
То, что происходит на Украине, это тест на разрушение других православных народов, потому что вся борьба против церкви — это борьба против святости. Возможно, потом это будет в Молдове и в Румынии, и в Грузии
2024-11-03T11:40
2024-11-03T11:40
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал представитель Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и Румынией, участник VIII Всемирного конгресса соотечественников Федор Афанасов.Это не борьба между нациями, это борьба между добром и злом, заявил эксперт."То, что происходит на Украине, это тест на разрушение других православных народов, потому что вся борьба против церкви — это борьба против святости. Возможно, потом это будет в Молдове и в Румынии, и в Грузии. Если украинцы и русские сядут за один стол, они смогут договориться", — заключил Афанасов.Ранее в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков высказал свои точку по поводу того, кто с кем или чем борется.“Давайте разберемся, какие цели преследует СВО: денацификация и демилитаризация. Мы можем сколько угодно убивать нацистов и насильно мобилизованных всушников. Но мы должны понимать, что огромное количество украинских граждан за пределами Украины сейчас находятся под этой тоталитарной проукраинской пропагандой Запада. Допустим, нынешнее поколение украинских беженцев не хочет воевать, но вирус этого проукраинского нацизма распространится на их детей”, — объяснил Скориков.По его словам, перепрошить этих людей можно только в том случае, если они будут физически находиться под контролем России.Подробнее о том, каким образом России следует поступать с украинцами — в интервью Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобовПолный текст интервью — Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО — война между добром и злом, тест на разрушение православия
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новости, украина, румыния, россия, снг, детали
Новости, Украина, Румыния, Россия, СНГ, детали

Афанасов: Война на Украине — это не борьба наций, это противостояние между добром и злом

11:40 03.11.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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То, что происходит на Украине, это тест на разрушение других православных народов, потому что вся борьба против церкви — это борьба против святости. Возможно, потом это будет в Молдове и в Румынии, и в Грузии
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал представитель Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и Румынией, участник VIII Всемирного конгресса соотечественников Федор Афанасов.
"Когда наши прадеды покидали родину, тогда Украины не было. Была Святая Русь. А столицей наших предков была Киевская Русь. Для нас это Мекка, поэтому очень больно наблюдать за нынешней ситуацией. Когда меня спрашивали про СВО, я задавал встречный вопрос: почему все молчали до 2022 года, когда в Донбассе гибли дети?", — поделился своими рассуждениями Афанасов.
Это не борьба между нациями, это борьба между добром и злом, заявил эксперт.
"То, что происходит на Украине, это тест на разрушение других православных народов, потому что вся борьба против церкви — это борьба против святости. Возможно, потом это будет в Молдове и в Румынии, и в Грузии. Если украинцы и русские сядут за один стол, они смогут договориться", — заключил Афанасов.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков высказал свои точку по поводу того, кто с кем или чем борется.
“Давайте разберемся, какие цели преследует СВО: денацификация и демилитаризация. Мы можем сколько угодно убивать нацистов и насильно мобилизованных всушников. Но мы должны понимать, что огромное количество украинских граждан за пределами Украины сейчас находятся под этой тоталитарной проукраинской пропагандой Запада. Допустим, нынешнее поколение украинских беженцев не хочет воевать, но вирус этого проукраинского нацизма распространится на их детей”, — объяснил Скориков.
По его словам, перепрошить этих людей можно только в том случае, если они будут физически находиться под контролем России.
Подробнее о том, каким образом России следует поступать с украинцами — в интервью Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобов
Полный текст интервью — Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО — война между добром и злом, тест на разрушение православия
 
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