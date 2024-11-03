https://ukraina.ru/20241103/1058556238.html

Афанасов: Война на Украине — это не борьба наций, это противостояние между добром и злом

Афанасов: Война на Украине — это не борьба наций, это противостояние между добром и злом - 03.11.2024 Украина.ру

Афанасов: Война на Украине — это не борьба наций, это противостояние между добром и злом

То, что происходит на Украине, это тест на разрушение других православных народов, потому что вся борьба против церкви — это борьба против святости. Возможно, потом это будет в Молдове и в Румынии, и в Грузии

2024-11-03T11:40

2024-11-03T11:40

2024-11-03T11:40

новости

украина

румыния

россия

снг

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058501611_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_ce3e1e1448e0956b53a5b34b6d78afc1.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал представитель Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и Румынией, участник VIII Всемирного конгресса соотечественников Федор Афанасов.Это не борьба между нациями, это борьба между добром и злом, заявил эксперт."То, что происходит на Украине, это тест на разрушение других православных народов, потому что вся борьба против церкви — это борьба против святости. Возможно, потом это будет в Молдове и в Румынии, и в Грузии. Если украинцы и русские сядут за один стол, они смогут договориться", — заключил Афанасов.Ранее в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков высказал свои точку по поводу того, кто с кем или чем борется.“Давайте разберемся, какие цели преследует СВО: денацификация и демилитаризация. Мы можем сколько угодно убивать нацистов и насильно мобилизованных всушников. Но мы должны понимать, что огромное количество украинских граждан за пределами Украины сейчас находятся под этой тоталитарной проукраинской пропагандой Запада. Допустим, нынешнее поколение украинских беженцев не хочет воевать, но вирус этого проукраинского нацизма распространится на их детей”, — объяснил Скориков.По его словам, перепрошить этих людей можно только в том случае, если они будут физически находиться под контролем России.Подробнее о том, каким образом России следует поступать с украинцами — в интервью Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобовПолный текст интервью — Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО — война между добром и злом, тест на разрушение православия

https://ukraina.ru/20241031/1058480813.html

украина

румыния

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, румыния, россия, снг, детали