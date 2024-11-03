Эксперт: Отношениями между Румынией и Россией руководят США и Брюссель - 03.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: Отношениями между Румынией и Россией руководят США и Брюссель
Эксперт: Отношениями между Румынией и Россией руководят США и Брюссель - 03.11.2024 Украина.ру
Эксперт: Отношениями между Румынией и Россией руководят США и Брюссель
Румыния должна понять, что она прежде всего заинтересована в переговорах, потому что если начнется полномасштабная война, ее дети станут первыми жертвами
2024-11-03T11:00
2024-11-03T11:00
новости
румыния
россия
запад
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал представитель Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и Румынией, участник VIII Всемирного конгресса соотечественников Федор Афанасов.Эксперт начал, что департамент, в котором он состоит, делает все возможное, чтобы между Россией и Румынией не случилась война."И сделаем все, что в наших силах и на политическому уровне, и на культурном, и на экономическом", — прокомментировал Афанасов.Он заявил, что румынское общество не готово пойти на эту войну, не принципиальную для него.Он рассказал, что в 2013 году, когда обсуждаемые страны начали думать о создании своей организации, уже были признаки того, что отношения России и Запада будут ухудшаться."Тогда я возглавлял двустороннюю румыно-российскую торгово-промышленную палату. Когда ситуация стала ухудшаться, нам сообщили, что торгово-промышленная палата должна присоединятся к антироссийским санкциям", — поведал свой опыт Афанасов.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников рассматривал тему отношений между Молдавией и Румынией."Бухарест не хочет втягиваться в войну. Но он связан с Кишиневом рядом соглашений о безопасности. И если Молдова втянется в приднестровский конфликт или в противостояние России, Румынии придется приходить ей на помощь в соответствии с этими союзническими обязательствами", — считает Шорников.Он также упомянул, что Запад с большим удовольствием будет оказывать помощь воюющей с Россией Румынией."В Вашингтоне или в Лондоне очень бы обрадовались такому сценарию. Потому что Румыния – не такая маленькая страна, как Молдова. Она обладает гораздо большим потенциалом, который, с точки зрения Запада, должен быть использован для противодействия России, а Запад бы за это не нес никакой ответственности", — аргументировал Шорников.Подробнее об этом — в интервью Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохоПолный текст интервью — Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО — война между добром и злом, тест на разрушение православия
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новости, румыния, россия, запад, детали
Новости, Румыния, Россия, Запад, детали

Эксперт: Отношениями между Румынией и Россией руководят США и Брюссель

11:00 03.11.2024
 
© Depositphotos Фото: флаги России и Румынии
Фото: флаги России и Румынии
© Depositphotos
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Румыния должна понять, что она прежде всего заинтересована в переговорах, потому что если начнется полномасштабная война, ее дети станут первыми жертвами
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал представитель Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и Румынией, участник VIII Всемирного конгресса соотечественников Федор Афанасов.
Эксперт начал, что департамент, в котором он состоит, делает все возможное, чтобы между Россией и Румынией не случилась война.
"И сделаем все, что в наших силах и на политическому уровне, и на культурном, и на экономическом", — прокомментировал Афанасов.
Он заявил, что румынское общество не готово пойти на эту войну, не принципиальную для него.
"Мы дошли до этой стадии из-за отсутствия прямого диалога между нашими странами. Отношениями между Румынией и Россией руководят США и Брюссель, хотя в Румынии мы могли бы создать нейтральную площадку для переговоров между участниками конфликта. Румыния должна понять, что она прежде всего заинтересована в переговорах, потому что если начнется полномасштабная война, ее дети станут первыми жертвами", — поделился своими мыслями Афанасов.
Он рассказал, что в 2013 году, когда обсуждаемые страны начали думать о создании своей организации, уже были признаки того, что отношения России и Запада будут ухудшаться.
"Тогда я возглавлял двустороннюю румыно-российскую торгово-промышленную палату. Когда ситуация стала ухудшаться, нам сообщили, что торгово-промышленная палата должна присоединятся к антироссийским санкциям", — поведал свой опыт Афанасов.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников рассматривал тему отношений между Молдавией и Румынией.
"Бухарест не хочет втягиваться в войну. Но он связан с Кишиневом рядом соглашений о безопасности. И если Молдова втянется в приднестровский конфликт или в противостояние России, Румынии придется приходить ей на помощь в соответствии с этими союзническими обязательствами", — считает Шорников.
Он также упомянул, что Запад с большим удовольствием будет оказывать помощь воюющей с Россией Румынией.
Вашингтоне или в Лондоне очень бы обрадовались такому сценарию. Потому что Румыния – не такая маленькая страна, как Молдова. Она обладает гораздо большим потенциалом, который, с точки зрения Запада, должен быть использован для противодействия России, а Запад бы за это не нес никакой ответственности", — аргументировал Шорников.
Подробнее об этом — в интервью Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохо
Полный текст интервью — Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО — война между добром и злом, тест на разрушение православия
 
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