Эксперт: Отношениями между Румынией и Россией руководят США и Брюссель
© Depositphotos Фото: флаги России и Румынии
© Depositphotos
Румыния должна понять, что она прежде всего заинтересована в переговорах, потому что если начнется полномасштабная война, ее дети станут первыми жертвами
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал представитель Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и Румынией, участник VIII Всемирного конгресса соотечественников Федор Афанасов.
Эксперт начал, что департамент, в котором он состоит, делает все возможное, чтобы между Россией и Румынией не случилась война.
"И сделаем все, что в наших силах и на политическому уровне, и на культурном, и на экономическом", — прокомментировал Афанасов.
Он заявил, что румынское общество не готово пойти на эту войну, не принципиальную для него.
"Мы дошли до этой стадии из-за отсутствия прямого диалога между нашими странами. Отношениями между Румынией и Россией руководят США и Брюссель, хотя в Румынии мы могли бы создать нейтральную площадку для переговоров между участниками конфликта. Румыния должна понять, что она прежде всего заинтересована в переговорах, потому что если начнется полномасштабная война, ее дети станут первыми жертвами", — поделился своими мыслями Афанасов.
Он рассказал, что в 2013 году, когда обсуждаемые страны начали думать о создании своей организации, уже были признаки того, что отношения России и Запада будут ухудшаться.
"Тогда я возглавлял двустороннюю румыно-российскую торгово-промышленную палату. Когда ситуация стала ухудшаться, нам сообщили, что торгово-промышленная палата должна присоединятся к антироссийским санкциям", — поведал свой опыт Афанасов.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников рассматривал тему отношений между Молдавией и Румынией.
"Бухарест не хочет втягиваться в войну. Но он связан с Кишиневом рядом соглашений о безопасности. И если Молдова втянется в приднестровский конфликт или в противостояние России, Румынии придется приходить ей на помощь в соответствии с этими союзническими обязательствами", — считает Шорников.
Он также упомянул, что Запад с большим удовольствием будет оказывать помощь воюющей с Россией Румынией.
"В Вашингтоне или в Лондоне очень бы обрадовались такому сценарию. Потому что Румыния – не такая маленькая страна, как Молдова. Она обладает гораздо большим потенциалом, который, с точки зрения Запада, должен быть использован для противодействия России, а Запад бы за это не нес никакой ответственности", — аргументировал Шорников.
Подробнее об этом — в интервью Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохо