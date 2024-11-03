https://ukraina.ru/20241103/1058554929.html

Кочетков: России нужно определиться, СВО — это полицейская операция или освободительный поход

Кочетков: России нужно определиться, СВО — это полицейская операция или освободительный поход - 03.11.2024 Украина.ру

Кочетков: России нужно определиться, СВО — это полицейская операция или освободительный поход

В России присутствует идеологическая раздвоенность. Большая часть русского народа воспринимает СВО как освободительный поход с целью избавления русских земель и русского народа от оккупации политических украинцев, но значительная часть российского чиновничества постоянно поднимает вопросы о "дружественной Украине"

2024-11-03T11:45

2024-11-03T11:45

2024-11-03T11:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.Он упомянул, что помимо разговоров про "дружественную Украину", некоторые россияне за восстановление памятников Ленину, который создавал Украину даже вопреки мнению своих единомышленников.Кочетков напомнил, что даже Роза Люксембург протестовала против ленинской политики. Она не понимала, зачем Ленин создает все эти искусственные Украины, тем самым раскалывая и ослабляя русский пролетариат, рассказал политолог.Он также вспомнил, что в 2022 году российские военные долго не решались снимать украинские флаги в освобожденных городах. А сейчас Москва не решается оставить русские названия городов (Бахмут, Торецк, Покровск) только потому, что Украина сменила советские названия."В этом случае ни о какой Украине вообще не должно идти речи. Это русские земли, искусственные отторгнутые от тела русского государства людьми, которые не питали к нашему народу никаких теплых чувств.Нам надо восстановить историческую перспективу, и забыв про всяких Лениных и других террористов, мечтавших уничтожить нашу государственность ради своих фантастических идей", — заключил Кочетков.Ранее в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков также высказал свою точку зрения по поводу целей специальной военной операции, но он рассмотрел этот вопрос с другой перспективы.“Давайте разберемся, какие цели преследует СВО: денацификация и демилитаризация. Мы можем сколько угодно убивать нацистов и насильно мобилизованных всушников. Но мы должны понимать, что огромное количество украинских граждан за пределами Украины сейчас находятся под этой тоталитарной проукраинской пропагандой Запада. Допустим, нынешнее поколение украинских беженцев не хочет воевать, но вирус этого проукраинского нацизма распространится на их детей”, — объяснил Скориков.По его словам, перепрошить этих людей можно только в том случае, если они будут физически находиться под контролем России.Подробнее о том, каким образом России следует поступать с украинцами — в интервью Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобовПолный текст интервью — Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"

https://ukraina.ru/20241029/1058425076.html

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новости, украина, россия, люксембург, ленин, снг