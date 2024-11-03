Южная Корея загнала себя в угол, так как начала вести в непосильную игру — Кочетков - 03.11.2024 Украина.ру
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Южная Корея загнала себя в угол, так как начала вести в непосильную игру — Кочетков
Южная Корея загнала себя в угол, так как начала вести в непосильную игру — Кочетков - 03.11.2024 Украина.ру
Южная Корея загнала себя в угол, так как начала вести в непосильную игру — Кочетков
Даже если Сеул попытается втянуть США в прямой конфликт с Россией, то они станут первыми жертвами этого конфликта. А второй жертвой будет Япония, которой Китай и КНДР могут предъявить такой гамбургский счет, что Токио его не оплатит уже никогда
2024-11-03T10:50
2024-11-03T10:50
новости
южная корея
россия
кндр
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.Он считает, что Южная Корея, распуская слухи про отправку северокорейских добровольцев на СВО, сама загоняет себя в угол.Он заметил, что если Южная Корея откажется от продажи танков и снарядов Польше, за которые уже заплачены огромные деньги, она окажется страной, которая не выполняет свои коммерческие обязательства. А если она станет это делать, то КНДР найдет еще один обломок БПЛА под Пхеньяном, и южанам от этого уже не отвертеться, добавил эксперт.“Южная Корея сейчас не в том положении, чтобы вести свою собственную игру и наращивать эскалацию в регионе. Более того, даже если Сеул попытается втянуть США в прямой конфликт с Россией, то они станут первыми жертвами этого конфликта”, — поделился своими рассуждениями Кочетков.По его словам, второй жертвой будет Япония, которой Китай и КНДР могут предъявить такой гамбургский счет, что Токио его не оплатит уже никогда.Ранее в новостях: Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДРПолный текст интервью — Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"
https://ukraina.ru/20241029/1058422340.html
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новости, южная корея, россия, кндр, детали
Новости, Южная Корея, Россия, КНДР, детали

Южная Корея загнала себя в угол, так как начала вести в непосильную игру — Кочетков

10:50 03.11.2024
 
Фото: kz.mir24.tv, флаг Южной Кореи
Фото: kz.mir24.tv, флаг Южной Кореи
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Даже если Сеул попытается втянуть США в прямой конфликт с Россией, то они станут первыми жертвами этого конфликта. А второй жертвой будет Япония, которой Китай и КНДР могут предъявить такой гамбургский счет, что Токио его не оплатит уже никогда
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.
Он считает, что Южная Корея, распуская слухи про отправку северокорейских добровольцев на СВО, сама загоняет себя в угол.
“Сеул надумал поставлять танки в ситуации, когда он сам может вступить в вооруженный конфликт с серьезным противником, и эта техника может понадобится ему самому”, — объяснил Кочетков.
Он заметил, что если Южная Корея откажется от продажи танков и снарядов Польше, за которые уже заплачены огромные деньги, она окажется страной, которая не выполняет свои коммерческие обязательства. А если она станет это делать, то КНДР найдет еще один обломок БПЛА под Пхеньяном, и южанам от этого уже не отвертеться, добавил эксперт.
“Южная Корея сейчас не в том положении, чтобы вести свою собственную игру и наращивать эскалацию в регионе. Более того, даже если Сеул попытается втянуть США в прямой конфликт с Россией, то они станут первыми жертвами этого конфликта”, — поделился своими рассуждениями Кочетков.
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По его словам, второй жертвой будет Япония, которой Китай и КНДР могут предъявить такой гамбургский счет, что Токио его не оплатит уже никогда.
Ранее в новостях: Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДР
Полный текст интервью — Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"
 
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