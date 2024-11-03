Южная Корея загнала себя в угол, так как начала вести в непосильную игру — Кочетков
Фото: kz.mir24.tv, флаг Южной Кореи
Даже если Сеул попытается втянуть США в прямой конфликт с Россией, то они станут первыми жертвами этого конфликта. А второй жертвой будет Япония, которой Китай и КНДР могут предъявить такой гамбургский счет, что Токио его не оплатит уже никогда
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.
Он считает, что Южная Корея, распуская слухи про отправку северокорейских добровольцев на СВО, сама загоняет себя в угол.
“Сеул надумал поставлять танки в ситуации, когда он сам может вступить в вооруженный конфликт с серьезным противником, и эта техника может понадобится ему самому”, — объяснил Кочетков.
Он заметил, что если Южная Корея откажется от продажи танков и снарядов Польше, за которые уже заплачены огромные деньги, она окажется страной, которая не выполняет свои коммерческие обязательства. А если она станет это делать, то КНДР найдет еще один обломок БПЛА под Пхеньяном, и южанам от этого уже не отвертеться, добавил эксперт.
“Южная Корея сейчас не в том положении, чтобы вести свою собственную игру и наращивать эскалацию в регионе. Более того, даже если Сеул попытается втянуть США в прямой конфликт с Россией, то они станут первыми жертвами этого конфликта”, — поделился своими рассуждениями Кочетков.
По его словам, второй жертвой будет Япония, которой Китай и КНДР могут предъявить такой гамбургский счет, что Токио его не оплатит уже никогда.
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