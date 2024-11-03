https://ukraina.ru/20241103/1058536551.html

Южная Корея загнала себя в угол, так как начала вести в непосильную игру — Кочетков

Южная Корея загнала себя в угол, так как начала вести в непосильную игру — Кочетков - 03.11.2024 Украина.ру

Южная Корея загнала себя в угол, так как начала вести в непосильную игру — Кочетков

Даже если Сеул попытается втянуть США в прямой конфликт с Россией, то они станут первыми жертвами этого конфликта. А второй жертвой будет Япония, которой Китай и КНДР могут предъявить такой гамбургский счет, что Токио его не оплатит уже никогда

2024-11-03T10:50

2024-11-03T10:50

2024-11-03T10:50

новости

южная корея

россия

кндр

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058536894_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_acc63fe875afd68f0282433da5f849e2.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.Он считает, что Южная Корея, распуская слухи про отправку северокорейских добровольцев на СВО, сама загоняет себя в угол.Он заметил, что если Южная Корея откажется от продажи танков и снарядов Польше, за которые уже заплачены огромные деньги, она окажется страной, которая не выполняет свои коммерческие обязательства. А если она станет это делать, то КНДР найдет еще один обломок БПЛА под Пхеньяном, и южанам от этого уже не отвертеться, добавил эксперт.“Южная Корея сейчас не в том положении, чтобы вести свою собственную игру и наращивать эскалацию в регионе. Более того, даже если Сеул попытается втянуть США в прямой конфликт с Россией, то они станут первыми жертвами этого конфликта”, — поделился своими рассуждениями Кочетков.По его словам, второй жертвой будет Япония, которой Китай и КНДР могут предъявить такой гамбургский счет, что Токио его не оплатит уже никогда.Ранее в новостях: Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДРПолный текст интервью — Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"

https://ukraina.ru/20241029/1058422340.html

южная корея

россия

кндр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, южная корея, россия, кндр, детали