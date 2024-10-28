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Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДР
Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДР - 28.10.2024 Украина.ру
Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДР
Республика Корея и США в четверг проведут в Вашингтоне переговоры в формате "два плюс два" на уровне министров иностранных дел и обороны. Об этом сообщило 28 октября агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД
2024-10-28T11:45
2024-10-28T11:45
2024-10-28T11:45
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ллойд остин
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С южнокорейской стороны в мероприятии примут участие глава МИД Чо Тхэ Ель и министр обороны Ким Ен Хен, с американской - госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.В ходе встречи состоятся "широкие обсуждения по Корейскому полуострову, двустороннему альянсу и другим региональным и глобальным проблемам", перечислили в министерстве.Как пишет агентство, встреча пройдет на фоне предполагаемой отправки северокорейских солдат в Россию, возможно, для участия в конфликте на Украине."Южная Корея и Соединенные Штаты подтвердили отправку многотысячного контингента Северной Кореи на восток России", - сказано в публикации.В ходе встречи стороны могут также затронуть вопросы поддержки Украины, "включая направление группы сотрудников южнокорейской разведки и других должностных лиц в Киев для наблюдения за северокорейскими войсками".Темой переговоров также могут стать варианты поддержки Сеулом Киева, в том числе вопрос "о переходе от политики <...> нелетальной помощи к поставкам оружия".Минувшим летом Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.Однако Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".При этом Национальная разведслужба Южной Кореи заверяет, что КНДР якобы отправляет в Россию военных для участия в боевых действиях на Украине.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в РФ "вбросами и шумихой".Подробнее - в материале Кто видел военных из КНДР на СВО, какие страны нужны в БРИКС и зачем всё это сегодня – Ищенко на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кндр, южная корея, владимир путин, энтони блинкен, ллойд остин, мид, пентагон
Новости, Россия, КНДР, Южная Корея, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, МИД, Пентагон
Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДР
Республика Корея и США в четверг проведут в Вашингтоне переговоры в формате "два плюс два" на уровне министров иностранных дел и обороны. Об этом сообщило 28 октября агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД
С южнокорейской стороны в мероприятии примут участие глава МИД Чо Тхэ Ель и министр обороны Ким Ен Хен, с американской - госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.
В ходе встречи состоятся "широкие обсуждения по Корейскому полуострову, двустороннему альянсу и другим региональным и глобальным проблемам", перечислили в министерстве.
Как пишет агентство, встреча пройдет на фоне предполагаемой отправки северокорейских солдат в Россию, возможно, для участия в конфликте на Украине
.
"Южная Корея и Соединенные Штаты подтвердили отправку многотысячного контингента Северной Кореи на восток России", -
сказано в публикации.
В ходе встречи стороны могут также затронуть вопросы поддержки Украины, "включая направление группы сотрудников южнокорейской разведки и других должностных лиц в Киев
для наблюдения за северокорейскими войсками".
Темой переговоров также могут стать варианты поддержки Сеулом
Киева, в том числе вопрос "о переходе от политики <...> нелетальной помощи к поставкам оружия".
Минувшим летом Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина
в Пхеньян заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
Однако Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
При этом Национальная разведслужба Южной Кореи заверяет, что КНДР якобы отправляет в Россию военных для участия в боевых действиях на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в РФ "вбросами и шумихой".