Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДР - 28.10.2024 Украина.ру
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Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДР
Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДР - 28.10.2024 Украина.ру
Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДР
Республика Корея и США в четверг проведут в Вашингтоне переговоры в формате "два плюс два" на уровне министров иностранных дел и обороны. Об этом сообщило 28 октября агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД
2024-10-28T11:45
2024-10-28T11:45
новости
россия
кндр
южная корея
владимир путин
энтони блинкен
ллойд остин
мид
пентагон
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С южнокорейской стороны в мероприятии примут участие глава МИД Чо Тхэ Ель и министр обороны Ким Ен Хен, с американской - госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.В ходе встречи состоятся "широкие обсуждения по Корейскому полуострову, двустороннему альянсу и другим региональным и глобальным проблемам", перечислили в министерстве.Как пишет агентство, встреча пройдет на фоне предполагаемой отправки северокорейских солдат в Россию, возможно, для участия в конфликте на Украине."Южная Корея и Соединенные Штаты подтвердили отправку многотысячного контингента Северной Кореи на восток России", - сказано в публикации.В ходе встречи стороны могут также затронуть вопросы поддержки Украины, "включая направление группы сотрудников южнокорейской разведки и других должностных лиц в Киев для наблюдения за северокорейскими войсками".Темой переговоров также могут стать варианты поддержки Сеулом Киева, в том числе вопрос "о переходе от политики &lt;...&gt; нелетальной помощи к поставкам оружия".Минувшим летом Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.Однако Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".При этом Национальная разведслужба Южной Кореи заверяет, что КНДР якобы отправляет в Россию военных для участия в боевых действиях на Украине.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в РФ "вбросами и шумихой".Подробнее - в материале Кто видел военных из КНДР на СВО, какие страны нужны в БРИКС и зачем всё это сегодня – Ищенко на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, кндр, южная корея, владимир путин, энтони блинкен, ллойд остин, мид, пентагон
Новости, Россия, КНДР, Южная Корея, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, МИД, Пентагон

Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДР

11:45 28.10.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Республика Корея и США в четверг проведут в Вашингтоне переговоры в формате "два плюс два" на уровне министров иностранных дел и обороны. Об этом сообщило 28 октября агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД
С южнокорейской стороны в мероприятии примут участие глава МИД Чо Тхэ Ель и министр обороны Ким Ен Хен, с американской - госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.
В ходе встречи состоятся "широкие обсуждения по Корейскому полуострову, двустороннему альянсу и другим региональным и глобальным проблемам", перечислили в министерстве.
Как пишет агентство, встреча пройдет на фоне предполагаемой отправки северокорейских солдат в Россию, возможно, для участия в конфликте на Украине.
"Южная Корея и Соединенные Штаты подтвердили отправку многотысячного контингента Северной Кореи на восток России", - сказано в публикации.
В ходе встречи стороны могут также затронуть вопросы поддержки Украины, "включая направление группы сотрудников южнокорейской разведки и других должностных лиц в Киев для наблюдения за северокорейскими войсками".
Темой переговоров также могут стать варианты поддержки Сеулом Киева, в том числе вопрос "о переходе от политики <...> нелетальной помощи к поставкам оружия".
Минувшим летом Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
Однако Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
При этом Национальная разведслужба Южной Кореи заверяет, что КНДР якобы отправляет в Россию военных для участия в боевых действиях на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в РФ "вбросами и шумихой".
Подробнее - в материале Кто видел военных из КНДР на СВО, какие страны нужны в БРИКС и зачем всё это сегодня – Ищенко на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКНДРЮжная КореяВладимир ПутинЭнтони БлинкенЛлойд ОстинМИДПентагон
 
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