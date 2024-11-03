Выдрин: Между Израилем и Ираном сейчас геополитический чемпионат по пощечинам
Сгенерировано нейросетью
Надо бы понимать скрытые их мотивы. Персы — нация воинов, которые мечтаю стать торговцами. Евреи — нация торговцев, которые мечтают стать воинами. Соответственно, кулаки больше чешутся у последних. Они и начнут рано или поздно
Такое мнение в интервью изданию высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.
Отвечая на вопрос, что на сегодняшний день происходит между Израилем и Ираном, эксперт заявил, что действия Нетаньяху напоминают ему предварительные ласки.
“Он шарашит из всех калибров по прокси Ирана в Палестине, Ливане, Cирии, но очень осторожен с самими персами. Недавно смотрел в сети чемпионат мира по пощечинам, там здоровяки отвешивают по очереди друг другу многочисленные оплеухи. Хотя могут завалить одним ударом кулака быка. Это очень напоминает геополитический чемпионат по пощечинам между Израилем и Ираном”, — сравнил Выдрин.
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Но рано или поздно кто-то инстинктивно сожмет кулак, добавил эксперт.
“И тут надо бы понимать скрытые их мотивы. Персы — нация воинов, которые мечтаю стать торговцами. Евреи — нация торговцев, которые мечтают стать воинами. Соответственно, кулаки больше чешутся у последних. Они и начнут рано или поздно — не сомневаюсь”, — заключил Выдрин.