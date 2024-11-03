https://ukraina.ru/20241103/1058535847.html

Выдрин: Между Израилем и Ираном сейчас геополитический чемпионат по пощечинам

Выдрин: Между Израилем и Ираном сейчас геополитический чемпионат по пощечинам - 03.11.2024 Украина.ру

Выдрин: Между Израилем и Ираном сейчас геополитический чемпионат по пощечинам

Надо бы понимать скрытые их мотивы. Персы — нация воинов, которые мечтаю стать торговцами. Евреи — нация торговцев, которые мечтают стать воинами. Соответственно, кулаки больше чешутся у последних. Они и начнут рано или поздно

2024-11-03T13:00

2024-11-03T13:00

2024-11-03T13:00

новости

израиль

иран

палестина

биньямин нетаньяху

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054605002_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e34223e671a0019d22dc7282f0209409.jpg

Такое мнение в интервью изданию высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.Отвечая на вопрос, что на сегодняшний день происходит между Израилем и Ираном, эксперт заявил, что действия Нетаньяху напоминают ему предварительные ласки.“Он шарашит из всех калибров по прокси Ирана в Палестине, Ливане, Cирии, но очень осторожен с самими персами. Недавно смотрел в сети чемпионат мира по пощечинам, там здоровяки отвешивают по очереди друг другу многочисленные оплеухи. Хотя могут завалить одним ударом кулака быка. Это очень напоминает геополитический чемпионат по пощечинам между Израилем и Ираном”, — сравнил Выдрин.Но рано или поздно кто-то инстинктивно сожмет кулак, добавил эксперт.“И тут надо бы понимать скрытые их мотивы. Персы — нация воинов, которые мечтаю стать торговцами. Евреи — нация торговцев, которые мечтают стать воинами. Соответственно, кулаки больше чешутся у последних. Они и начнут рано или поздно — не сомневаюсь”, — заключил Выдрин.Полный текст интервью — Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну

https://ukraina.ru/20241029/1058459344.html

израиль

иран

палестина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, иран, палестина, биньямин нетаньяху, детали