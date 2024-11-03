Военный эксперт: Зеленский поставил на кон все, чтобы иметь того самого козыря в рукаве — Курскую область
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
Зеленский поставил на Курскую область практически всё, в том числе и свою карьеру. Он исходит из того, что война перенесена на территорию России. Это для него якобы козырь
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Он объяснил, какой логикой руководствовался Зеленский:
"Можно будет вести переговоры по обмену небольшой части Курской области на районы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому Зеленский постарается удерживать позиции в Курской области максимально возможное время".
По словам эксперт, ему это необходимо до завершения выборов в США.
"В зависимости от того, кто победит, Трамп или Камала Харрис, киевский режим будет принимать то или иное решение. К сожалению, вариант эскалации боевых действий рассматривается сейчас все больше и больше", — рассказал Кнутов.
Он также напомнил, что по информации агентства "Рейтерс", если подтвердится участие корейских войск в Курской области, то Запад даст разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России.
"Таким образом получается, что мы при наличии договора с КНДР не имеем права использовать корейские силы на своей же территории, а Запад посылает свои войска и в Курскую, и в Брянскую области", — описал ситуацию Кнутов.
Он пришел к выводу, что в этом заключается извращенная логика, присущая блоку НАТО. Он добавил, что сложившиеся обстоятельства склоняют к грядущей эскалации боевых действий, если к власти в США придут демократы и Камала Харрис.