https://ukraina.ru/20241103/1058483915.html

Военный эксперт: Зеленский поставил на кон все, чтобы иметь того самого козыря в рукаве — Курскую область

Военный эксперт: Зеленский поставил на кон все, чтобы иметь того самого козыря в рукаве — Курскую область - 03.11.2024 Украина.ру

Военный эксперт: Зеленский поставил на кон все, чтобы иметь того самого козыря в рукаве — Курскую область

Зеленский поставил на Курскую область практически всё, в том числе и свою карьеру. Он исходит из того, что война перенесена на территорию России. Это для него якобы козырь

2024-11-03T10:10

2024-11-03T10:10

2024-11-03T10:10

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камала харрис

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Он объяснил, какой логикой руководствовался Зеленский:По словам эксперт, ему это необходимо до завершения выборов в США."В зависимости от того, кто победит, Трамп или Камала Харрис, киевский режим будет принимать то или иное решение. К сожалению, вариант эскалации боевых действий рассматривается сейчас все больше и больше", — рассказал Кнутов.Он также напомнил, что по информации агентства "Рейтерс", если подтвердится участие корейских войск в Курской области, то Запад даст разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России."Таким образом получается, что мы при наличии договора с КНДР не имеем права использовать корейские силы на своей же территории, а Запад посылает свои войска и в Курскую, и в Брянскую области", — описал ситуацию Кнутов.Он пришел к выводу, что в этом заключается извращенная логика, присущая блоку НАТО. Он добавил, что сложившиеся обстоятельства склоняют к грядущей эскалации боевых действий, если к власти в США придут демократы и Камала Харрис.Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь

https://ukraina.ru/20241030/1058480262.html

курская область

россия

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, запад, владимир зеленский, камала харрис, нато, детали