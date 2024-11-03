Военный эксперт: Зеленский поставил на кон все, чтобы иметь того самого козыря в рукаве — Курскую область - 03.11.2024 Украина.ру
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Военный эксперт: Зеленский поставил на кон все, чтобы иметь того самого козыря в рукаве — Курскую область
Военный эксперт: Зеленский поставил на кон все, чтобы иметь того самого козыря в рукаве — Курскую область - 03.11.2024 Украина.ру
Военный эксперт: Зеленский поставил на кон все, чтобы иметь того самого козыря в рукаве — Курскую область
Зеленский поставил на Курскую область практически всё, в том числе и свою карьеру. Он исходит из того, что война перенесена на территорию России. Это для него якобы козырь
2024-11-03T10:10
2024-11-03T10:10
новости
курская область
россия
запад
владимир зеленский
камала харрис
нато
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Он объяснил, какой логикой руководствовался Зеленский:По словам эксперт, ему это необходимо до завершения выборов в США."В зависимости от того, кто победит, Трамп или Камала Харрис, киевский режим будет принимать то или иное решение. К сожалению, вариант эскалации боевых действий рассматривается сейчас все больше и больше", — рассказал Кнутов.Он также напомнил, что по информации агентства "Рейтерс", если подтвердится участие корейских войск в Курской области, то Запад даст разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России."Таким образом получается, что мы при наличии договора с КНДР не имеем права использовать корейские силы на своей же территории, а Запад посылает свои войска и в Курскую, и в Брянскую области", — описал ситуацию Кнутов.Он пришел к выводу, что в этом заключается извращенная логика, присущая блоку НАТО. Он добавил, что сложившиеся обстоятельства склоняют к грядущей эскалации боевых действий, если к власти в США придут демократы и Камала Харрис.Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
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россия
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новости, курская область, россия, запад, владимир зеленский, камала харрис, нато, детали
Новости, Курская область, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Камала Харрис, НАТО, детали

Военный эксперт: Зеленский поставил на кон все, чтобы иметь того самого козыря в рукаве — Курскую область

10:10 03.11.2024
 
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
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Зеленский поставил на Курскую область практически всё, в том числе и свою карьеру. Он исходит из того, что война перенесена на территорию России. Это для него якобы козырь
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Он объяснил, какой логикой руководствовался Зеленский:
"Можно будет вести переговоры по обмену небольшой части Курской области на районы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому Зеленский постарается удерживать позиции в Курской области максимально возможное время".
По словам эксперт, ему это необходимо до завершения выборов в США.
"В зависимости от того, кто победит, Трамп или Камала Харрис, киевский режим будет принимать то или иное решение. К сожалению, вариант эскалации боевых действий рассматривается сейчас все больше и больше", — рассказал Кнутов.
Он также напомнил, что по информации агентства "Рейтерс", если подтвердится участие корейских войск в Курской области, то Запад даст разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России.
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"Таким образом получается, что мы при наличии договора с КНДР не имеем права использовать корейские силы на своей же территории, а Запад посылает свои войска и в Курскую, и в Брянскую области", — описал ситуацию Кнутов.
Он пришел к выводу, что в этом заключается извращенная логика, присущая блоку НАТО. Он добавил, что сложившиеся обстоятельства склоняют к грядущей эскалации боевых действий, если к власти в США придут демократы и Камала Харрис.
Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
 
НовостиКурская областьРоссияЗападВладимир ЗеленскийКамала ХаррисНАТОдетали
 
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