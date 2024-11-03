Эксперт: Вопросы украинского конфликта в декларации БРИКС не выходят за рамки ООН
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Но в будущих версиях документа этот вопрос будет описан более подробно — если к тому времени он останется актуальным
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев.
Комментируя распределение пунктов в Казанской декларации БРИКС (Украина упомянута лишь один раз), эксперт предположил, что украинская проблема не до конца проработана в документе на данный момент.
“Видимо это связано с тем, что в декларации четко обозначено: все политические процессы, которые происходят в мире, должны оставаться в рамках уставных и декларативных документов, утвержденных ООН и в какой-то степени согласованных с нею”, — объяснил свою точку зрения Алимусаев.
Однако, он отметил, что в будущих версиях документа этот вопрос будет описан более подробно — если к тому времени он останется актуальным.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун также выразил свою точку зрения по этому вопросу.
Он напомнил, что перед швейцарским "мирным" саммитом, который был проведен по инициативе Зеленского и Америки без участия России, были рассмотрены вопросы российско-украинского конфликта.
Стоит отметить, что перед этим мероприятием Владимир Путин заявил, что готов сесть за стол переговоров с определенными условиями. Акун также упомянул, что после заявлений президента России, Зеленский, Байден и Харрис лишь оскорбляли его, назвав предложение России невыполнимой задачей.
“Они сами не хотят переговоров, о чем еще тут говорить? Я полностью уверен, что, если бы Владимир Зеленский попросил его о переговорах, Россия пошла бы Киеву навстречу. Но глава киевского режима предпочитает воевать, а не искать компромиссы”, — считает Акун.
Подробнее об этом — в интервью Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
Полный текст интервью — Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему