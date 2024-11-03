Украину нет смысла упоминать на БРИКС, потому что Зеленский хочет только воевать — эксперт
Зеленский предупреждает
Если бы Зеленский попросил Путина о переговорах, Россия пошла бы Украине навстречу. Но глава киевского режима не желает даже слышать о мирном варианте разрешения конфликта, сколько бы не бросала пыль в глаза
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун.
Комментируя кризис на Украине, о котором есть пункт в Казанской декларации БРИКС, эксперт напомнил, что перед швейцарским "мирным" саммитом, который был проведен по инициативе Зеленского и Америки без участия России, были рассмотрены вопросы российско-украинского конфликта.
“Они сами не хотят переговоров, о чем еще тут говорить? Я полностью уверен, что, если бы Владимир Зеленский попросил его о переговорах, Россия пошла бы Киеву навстречу. Но глава киевского режима предпочитает воевать, а не искать компромиссы”, — считает Акун.
В интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев заявил, что украинская проблема может быть не до конца проработана в документе на данный момент.
“Видимо это связано с тем, что в декларации четко обозначено: все политические процессы, которые происходят в мире, должны оставаться в рамках уставных и декларативных документов, утвержденных ООН и в какой-то степени согласованных с нею”, — предположил Алимусаев.
Однако, он отметил, что в будущих версиях документа этот вопрос будет описан более подробно — если к тому времени он останется актуальным.
Более подробно об итогах БРИКС — в интервью Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему
Полный текст интервью — Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС