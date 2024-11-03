Украину нет смысла упоминать на БРИКС, потому что Зеленский хочет только воевать — эксперт - 03.11.2024 Украина.ру
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Украину нет смысла упоминать на БРИКС, потому что Зеленский хочет только воевать — эксперт
Украину нет смысла упоминать на БРИКС, потому что Зеленский хочет только воевать — эксперт - 03.11.2024 Украина.ру
Украину нет смысла упоминать на БРИКС, потому что Зеленский хочет только воевать — эксперт
Если бы Зеленский попросил Путина о переговорах, Россия пошла бы Украине навстречу. Но глава киевского режима не желает даже слышать о мирном варианте разрешения конфликта, сколько бы не бросала пыль в глаза
2024-11-03T11:50
2024-11-03T11:50
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун.Комментируя кризис на Украине, о котором есть пункт в Казанской декларации БРИКС, эксперт напомнил, что перед швейцарским "мирным" саммитом, который был проведен по инициативе Зеленского и Америки без участия России, были рассмотрены вопросы российско-украинского конфликта.Стоит отметить, что перед этим мероприятием Владимир Путин заявил, что готов сесть за стол переговоров с определенными условиями. Акун также упомянул, что после заявлений президента России, Зеленский, Байден и Харрис лишь оскорбляли его, назвав предложение России невыполнимой задачей.В интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев заявил, что украинская проблема может быть не до конца проработана в документе на данный момент.“Видимо это связано с тем, что в декларации четко обозначено: все политические процессы, которые происходят в мире, должны оставаться в рамках уставных и декларативных документов, утвержденных ООН и в какой-то степени согласованных с нею”, — предположил Алимусаев.Однако, он отметил, что в будущих версиях документа этот вопрос будет описан более подробно — если к тому времени он останется актуальным.Более подробно об итогах БРИКС — в интервью Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую системуПолный текст интервью — Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
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новости, россия, украина, америка, владимир зеленский, джо байден, брикс, оон, владимир путин, детали
Новости, Россия, Украина, Америка, Владимир Зеленский, Джо Байден, БРИКС, ООН, Владимир Путин, детали

Украину нет смысла упоминать на БРИКС, потому что Зеленский хочет только воевать — эксперт

11:50 03.11.2024
 
Зеленский предупреждает
Зеленский предупреждает
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Если бы Зеленский попросил Путина о переговорах, Россия пошла бы Украине навстречу. Но глава киевского режима не желает даже слышать о мирном варианте разрешения конфликта, сколько бы не бросала пыль в глаза
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун.
Комментируя кризис на Украине, о котором есть пункт в Казанской декларации БРИКС, эксперт напомнил, что перед швейцарским "мирным" саммитом, который был проведен по инициативе Зеленского и Америки без участия России, были рассмотрены вопросы российско-украинского конфликта.
Стоит отметить, что перед этим мероприятием Владимир Путин заявил, что готов сесть за стол переговоров с определенными условиями. Акун также упомянул, что после заявлений президента России, Зеленский, Байден и Харрис лишь оскорбляли его, назвав предложение России невыполнимой задачей.
“Они сами не хотят переговоров, о чем еще тут говорить? Я полностью уверен, что, если бы Владимир Зеленский попросил его о переговорах, Россия пошла бы Киеву навстречу. Но глава киевского режима предпочитает воевать, а не искать компромиссы”, — считает Акун.
В интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев заявил, что украинская проблема может быть не до конца проработана в документе на данный момент.
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“Видимо это связано с тем, что в декларации четко обозначено: все политические процессы, которые происходят в мире, должны оставаться в рамках уставных и декларативных документов, утвержденных ООН и в какой-то степени согласованных с нею”, — предположил Алимусаев.
Однако, он отметил, что в будущих версиях документа этот вопрос будет описан более подробно — если к тому времени он останется актуальным.
Более подробно об итогах БРИКС — в интервью Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему
Полный текст интервью — Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
 
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