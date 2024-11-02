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ПВО сбила за ночь десятки украинских беспилотников над Россией - Минобороны

ПВО сбила за ночь десятки украинских беспилотников над Россией - Минобороны - 02.11.2024 Украина.ру

ПВО сбила за ночь десятки украинских беспилотников над Россией - Минобороны

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ

2024-11-02T08:18

2024-11-02T08:18

2024-11-02T08:28

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Они перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника над Россией.По восемь дронов сбито над территориями Курской и Брянской областей, еще два над Белгородской и три – над Орловской. Также по одному дрону было сбито над Ростовской и Нижегородской областями и над Крымом.Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале написал, что ПВО уничтожили два дрона на территории Жуковского района области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, россия, минобороны, брянская область, вооруженные силы украины, нижегородская область, пво, беспилотники, дроны