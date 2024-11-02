ПВО сбила за ночь десятки украинских беспилотников над Россией - Минобороны - 02.11.2024 Украина.ру
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ПВО сбила за ночь десятки украинских беспилотников над Россией - Минобороны
ПВО сбила за ночь десятки украинских беспилотников над Россией - Минобороны - 02.11.2024 Украина.ру
ПВО сбила за ночь десятки украинских беспилотников над Россией - Минобороны
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ
2024-11-02T08:18
2024-11-02T08:28
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Они перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника над Россией.По восемь дронов сбито над территориями Курской и Брянской областей, еще два над Белгородской и три – над Орловской. Также по одному дрону было сбито над Ростовской и Нижегородской областями и над Крымом.Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале написал, что ПВО уничтожили два дрона на территории Жуковского района области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, россия, минобороны, брянская область, вооруженные силы украины, нижегородская область, пво, беспилотники, дроны
Новости, Россия, Минобороны, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Нижегородская область, ПВО, беспилотники, дроны

ПВО сбила за ночь десятки украинских беспилотников над Россией - Минобороны

08:18 02.11.2024 (обновлено: 08:28 02.11.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ
Они перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника над Россией.
По восемь дронов сбито над территориями Курской и Брянской областей, еще два над Белгородской и три – над Орловской. Также по одному дрону было сбито над Ростовской и Нижегородской областями и над Крымом.
Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале написал, что ПВО уничтожили два дрона на территории Жуковского района области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
 
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