ПВО сбила за ночь десятки украинских беспилотников над Россией - Минобороны
08:18 02.11.2024 (обновлено: 08:28 02.11.2024)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ
Они перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника над Россией.
По восемь дронов сбито над территориями Курской и Брянской областей, еще два над Белгородской и три – над Орловской. Также по одному дрону было сбито над Ростовской и Нижегородской областями и над Крымом.
Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале написал, что ПВО уничтожили два дрона на территории Жуковского района области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.