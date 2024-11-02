Враг его не видит и не слышит: Насонов рассказал про уникальный российский беспилотник "Иноходец"
У российских дронов уже более высокая скорость, бесшумные двигатели, более серьезная боевая нагрузка. Особенно эффективно показал себя тяжелый беспилотник "Иноходец". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
В настоящее время Россия доминирует по дронам. Мы профессионально выстроили свою оборонную промышленность, и теперь она делает дроны, которых у противника нет, сообщил эксперт.
"Тут недавно Украина радостно рассказывала, что сбила какой-то наш дрон во время испытаний. Они в международных журналах пишут, какие они великие герои. Ну и что, что сбили? Мы за сутки сбиваем сотни вражеских беспилотников самолетного типа", — отметил Насонов.
У российских дронов уже более высокая скорость, бесшумные двигатели, более серьезная боевая нагрузка. Особенно эффективно показал себя тяжелый беспилотник "Иноходец", подчеркнул специалист.
"Он способен подниматься на высоту в 7,5 километра и выполнять оперативно-стратегические задачи. Украина их не может сбить. Она их не видит и не слышит", — сказал эксперт.
"Иноходец" передает данные по скоплению войск, движению эшелонов с техникой и даже по передвижению судов, которые из-за границы пытаются привести вооружение для украинской армии. У противника нет и близко подобных БПЛА, резюмировал собеседник издания.
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