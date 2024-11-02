https://ukraina.ru/20241102/1058569245.html

Враг его не видит и не слышит: Насонов рассказал про уникальный российский беспилотник "Иноходец"

Враг его не видит и не слышит: Насонов рассказал про уникальный российский беспилотник "Иноходец" - 02.11.2024 Украина.ру

Враг его не видит и не слышит: Насонов рассказал про уникальный российский беспилотник "Иноходец"

У российских дронов уже более высокая скорость, бесшумные двигатели, более серьезная боевая нагрузка. Особенно эффективно показал себя тяжелый беспилотник "Иноходец". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-11-02T03:00

2024-11-02T03:00

2024-11-02T03:00

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В настоящее время Россия доминирует по дронам. Мы профессионально выстроили свою оборонную промышленность, и теперь она делает дроны, которых у противника нет, сообщил эксперт.У российских дронов уже более высокая скорость, бесшумные двигатели, более серьезная боевая нагрузка. Особенно эффективно показал себя тяжелый беспилотник "Иноходец", подчеркнул специалист. "Он способен подниматься на высоту в 7,5 километра и выполнять оперативно-стратегические задачи. Украина их не может сбить. Она их не видит и не слышит", — сказал эксперт."Иноходец" передает данные по скоплению войск, движению эшелонов с техникой и даже по передвижению судов, которые из-за границы пытаются привести вооружение для украинской армии. У противника нет и близко подобных БПЛА, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.руО других аспектах СВО — в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241101/1058525665.html

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новости, россия, украина, орион, бпла, беспилотники, дроны, сво, спецоперация, детали