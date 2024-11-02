https://ukraina.ru/20241102/1058569069.html

Мы выстроили оборонную промышленность и теперь Россия делает дроны, которых нет у противника — Насонов

Мы выстроили оборонную промышленность и теперь Россия делает дроны, которых нет у противника — Насонов - 02.11.2024 Украина.ру

Мы выстроили оборонную промышленность и теперь Россия делает дроны, которых нет у противника — Насонов

У отечественных БПЛА уже более высокая скорость, бесшумные двигатели, более серьезная боевая нагрузка. Если раньше бойцы двумя-тремя дронами могли решить одну тактическую задачу, то теперь хватает одного дрона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-11-02T03:45

2024-11-02T03:45

2024-11-02T03:45

новости

россия

украина

бпла

дроны

беспилотники

производство

всу

детали

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057696130_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_1f90e383f89c2521d1b6b3f607cf7a87.jpg

В настоящее время Россия доминирует по дронам. Когда в свое время Украина вводила непонятную должность замначальника по БПЛА и выделяла дроноводов в особый род войск, мы от них отставали, отметил эксперт.За сутки российские бойцы уничтожают сотни вражеских беспилотников самолетного типа. У отечественных БПЛА уже более высокая скорость, бесшумные двигатели, более серьезная боевая нагрузка, подчеркнул полковник запаса.Если раньше бойцы двумя-тремя дронами могли решить одну тактическую задачу, то теперь для ее выполнения хватает одного, добавил он."Отдельно хочу сказать, что каждый наш военный округ сформировал свою школу по подготовке операторов БПЛА. Один округ уже подготовил 1500 профессиональных дроноводов, и их число растет", — указал эксперт.Российские военные научились не только выполнять эти задачи, но и масштабировать их. А если мы что-то масштабируем, никто не может этому противостоять, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.руО других аспектах СВО — в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241101/1058511254.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, бпла, дроны, беспилотники, производство, всу, детали, сво, спецоперация