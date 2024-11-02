Мы выстроили оборонную промышленность и теперь Россия делает дроны, которых нет у противника — Насонов
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка подразделения FPV-разведроты 291-го полка ВС РФ к боевым задачам
У отечественных БПЛА уже более высокая скорость, бесшумные двигатели, более серьезная боевая нагрузка. Если раньше бойцы двумя-тремя дронами могли решить одну тактическую задачу, то теперь хватает одного дрона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
В настоящее время Россия доминирует по дронам. Когда в свое время Украина вводила непонятную должность замначальника по БПЛА и выделяла дроноводов в особый род войск, мы от них отставали, отметил эксперт.
"А сейчас мы их догнали. Мы профессионально выстроили свою оборонную промышленность, и теперь она делает дроны, которых у противника нет", — сообщил Насонов.
За сутки российские бойцы уничтожают сотни вражеских беспилотников самолетного типа. У отечественных БПЛА уже более высокая скорость, бесшумные двигатели, более серьезная боевая нагрузка, подчеркнул полковник запаса.
Если раньше бойцы двумя-тремя дронами могли решить одну тактическую задачу, то теперь для ее выполнения хватает одного, добавил он.
"Отдельно хочу сказать, что каждый наш военный округ сформировал свою школу по подготовке операторов БПЛА. Один округ уже подготовил 1500 профессиональных дроноводов, и их число растет", — указал эксперт.
Российские военные научились не только выполнять эти задачи, но и масштабировать их. А если мы что-то масштабируем, никто не может этому противостоять, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
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