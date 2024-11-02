"Только пленные или мертвые": офицер раскрыл, как бойцы ВС РФ уничтожают врага в Курской области - 02.11.2024 Украина.ру
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"Только пленные или мертвые": офицер раскрыл, как бойцы ВС РФ уничтожают врага в Курской области
"Только пленные или мертвые": офицер раскрыл, как бойцы ВС РФ уничтожают врага в Курской области - 02.11.2024 Украина.ру
"Только пленные или мертвые": офицер раскрыл, как бойцы ВС РФ уничтожают врага в Курской области
В Курской области бойцы шаг за шагом продвигаются вперед, освобождая святую курскую землю от ненавистного врага. Теперь настроение у ВСУ куда менее бодрое, уж больно лихо они сюда вкатывались. Об этом журналистам издания Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"
2024-11-02T05:45
2024-11-02T05:45
новости
курская область
россия
всу
вс рф
чф
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суджа
детали
сво
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Чтобы удержать позиции, противник провел ротацию в Суджанском районе Курской области и завел туда новые подразделения, которые пока еще не "познакомились" достаточно близко с российскими бойцами, сообщил офицер.Военнослужащий рассказал, что бойцы шаг за шагом продвигаются вперед, освобождая святую курскую землю от ненавистного врага, подчеркнув, что "мы никого не тесним и не выдавливаем"."Потому, что ни одного вражеского солдата здесь остаться не должно. Только пленные или мертвые. Никак иначе. В общем, мы их не выдавливаем, а уничтожаем. И так будет с каждым, кто посягнет на русскую землю", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.руО том, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать Купянск — в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, всу, вс рф, чф, черноморский флот вмф россии, суджа, детали, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, ВСУ, ВС РФ, ЧФ, Черноморский флот ВМФ России, Суджа, детали, СВО, Спецоперация

"Только пленные или мертвые": офицер раскрыл, как бойцы ВС РФ уничтожают врага в Курской области

05:45 02.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Курской области бойцы шаг за шагом продвигаются вперед, освобождая святую курскую землю от ненавистного врага. Теперь настроение у ВСУ куда менее бодрое, уж больно лихо они сюда вкатывались. Об этом журналистам издания Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"
Чтобы удержать позиции, противник провел ротацию в Суджанском районе Курской области и завел туда новые подразделения, которые пока еще не "познакомились" достаточно близко с российскими бойцами, сообщил офицер.
"Мы уже поздоровались с ними в той манере, в какой умеем, и, судя по скулежу в радиоэфире, наше приветствие не пришлось им по вкусу. Теперь настроение у них куда менее бодрое, а то уж больно лихо сюда вкатывались, рассчитывая устроить нам что-нибудь нехорошее", — отметил "Боцман".
Военнослужащий рассказал, что бойцы шаг за шагом продвигаются вперед, освобождая святую курскую землю от ненавистного врага, подчеркнув, что "мы никого не тесним и не выдавливаем".
"Потому, что ни одного вражеского солдата здесь остаться не должно. Только пленные или мертвые. Никак иначе. В общем, мы их не выдавливаем, а уничтожаем. И так будет с каждым, кто посягнет на русскую землю", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать Купянск — в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру
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