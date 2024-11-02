"Только пленные или мертвые": офицер раскрыл, как бойцы ВС РФ уничтожают врага в Курской области
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
В Курской области бойцы шаг за шагом продвигаются вперед, освобождая святую курскую землю от ненавистного врага. Теперь настроение у ВСУ куда менее бодрое, уж больно лихо они сюда вкатывались. Об этом журналистам издания Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"
Чтобы удержать позиции, противник провел ротацию в Суджанском районе Курской области и завел туда новые подразделения, которые пока еще не "познакомились" достаточно близко с российскими бойцами, сообщил офицер.
"Мы уже поздоровались с ними в той манере, в какой умеем, и, судя по скулежу в радиоэфире, наше приветствие не пришлось им по вкусу. Теперь настроение у них куда менее бодрое, а то уж больно лихо сюда вкатывались, рассчитывая устроить нам что-нибудь нехорошее", — отметил "Боцман".
Военнослужащий рассказал, что бойцы шаг за шагом продвигаются вперед, освобождая святую курскую землю от ненавистного врага, подчеркнув, что "мы никого не тесним и не выдавливаем".
"Потому, что ни одного вражеского солдата здесь остаться не должно. Только пленные или мертвые. Никак иначе. В общем, мы их не выдавливаем, а уничтожаем. И так будет с каждым, кто посягнет на русскую землю", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
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