https://ukraina.ru/20241102/1058550387.html

"Только пленные или мертвые": офицер раскрыл, как бойцы ВС РФ уничтожают врага в Курской области

"Только пленные или мертвые": офицер раскрыл, как бойцы ВС РФ уничтожают врага в Курской области - 02.11.2024 Украина.ру

"Только пленные или мертвые": офицер раскрыл, как бойцы ВС РФ уничтожают врага в Курской области

В Курской области бойцы шаг за шагом продвигаются вперед, освобождая святую курскую землю от ненавистного врага. Теперь настроение у ВСУ куда менее бодрое, уж больно лихо они сюда вкатывались. Об этом журналистам издания Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"

2024-11-02T05:45

2024-11-02T05:45

2024-11-02T05:45

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Чтобы удержать позиции, противник провел ротацию в Суджанском районе Курской области и завел туда новые подразделения, которые пока еще не "познакомились" достаточно близко с российскими бойцами, сообщил офицер.Военнослужащий рассказал, что бойцы шаг за шагом продвигаются вперед, освобождая святую курскую землю от ненавистного врага, подчеркнув, что "мы никого не тесним и не выдавливаем"."Потому, что ни одного вражеского солдата здесь остаться не должно. Только пленные или мертвые. Никак иначе. В общем, мы их не выдавливаем, а уничтожаем. И так будет с каждым, кто посягнет на русскую землю", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.руО том, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать Купянск — в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241101/1058527713.html

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новости, курская область, россия, всу, вс рф, чф, черноморский флот вмф россии, суджа, детали, сво, спецоперация