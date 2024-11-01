https://ukraina.ru/20241101/1058511536.html

Работали машины "скорой", СБУ оцепили район: Алёхин про удар по штабу ВСУ и казарме с наемниками

Работали машины "скорой", СБУ оцепили район: Алёхин про удар по штабу ВСУ и казарме с наемниками - 01.11.2024 Украина.ру

Работали машины "скорой", СБУ оцепили район: Алёхин про удар по штабу ВСУ и казарме с наемниками

28 октября ВС РФ нанесли удар по зданию бывшей Военной академии имени Говорова, где проходили обучение украинские офицеры ПВО и операторы БПЛА. Потому что там сохранялась учебная база, тренажеры и другое оборудование. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-11-01T05:30

2024-11-01T05:30

2024-11-01T05:30

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геннадий алехин

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всу

иностранные наемники

штаб

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В понедельник, 28 октября, российские военные нанесли несколько крупных ударов по центру Харькова. Главный прилет пришелся по зданию бывшей Военной академии имени маршала Говорова (сейчас это Харьковский военный университет), а не по училищу МВД, как об этом пишут некоторые СМИ, сообщил эксперт.А между бывшей академией и университетом находится Госпром (Дом Государственной промышленности. — Ред.) – первое высотное здание в СССР, которое построили в конце 1920-х годов, рассказал Алёхин.Украинские СМИ пишут, что прилет был в районе Госпрома, но это не так. Удар был нанесен исключительно по академии, где совместно с иностранными инструкторами проходили обучение офицеры ПВО и операторы БПЛА , отметил он.Потому что в академии сохранялась учебная база, тренажеры и другое оборудование. Более того, там же располагался штаб одной бригады ВСУ и казарма, где проживали наемники, подчеркнул полковник запаса."Да, там несколько часов работали машины скорой помощи. Да, СБУ оцепила весь район. Но местные власти об этом умалчивают", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.руО том, почему стремительно выросли темпы операций российской армии — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241031/1058495381.html

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новости, россия, харьков, украина, геннадий алехин, обучение, ракетный удар, всу, иностранные наемники, штаб, сбу, детали, сво, спецоперация