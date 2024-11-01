Работали машины "скорой", СБУ оцепили район: Алёхин про удар по штабу ВСУ и казарме с наемниками
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗанятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР
28 октября ВС РФ нанесли удар по зданию бывшей Военной академии имени Говорова, где проходили обучение украинские офицеры ПВО и операторы БПЛА. Потому что там сохранялась учебная база, тренажеры и другое оборудование. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В понедельник, 28 октября, российские военные нанесли несколько крупных ударов по центру Харькова. Главный прилет пришелся по зданию бывшей Военной академии имени маршала Говорова (сейчас это Харьковский военный университет), а не по училищу МВД, как об этом пишут некоторые СМИ, сообщил эксперт.
"В Военной академии Украина готовила офицеров вплоть до начала 2000х годов. Затем академия была передана на баланс Харьковского Национального университета имени Каразина, который расположен там же, в районе Площади Свободы", — уточнил обозреватель.
А между бывшей академией и университетом находится Госпром (Дом Государственной промышленности. — Ред.) – первое высотное здание в СССР, которое построили в конце 1920-х годов, рассказал Алёхин.
Украинские СМИ пишут, что прилет был в районе Госпрома, но это не так. Удар был нанесен исключительно по академии, где совместно с иностранными инструкторами проходили обучение офицеры ПВО и операторы БПЛА , отметил он.
Потому что в академии сохранялась учебная база, тренажеры и другое оборудование. Более того, там же располагался штаб одной бригады ВСУ и казарма, где проживали наемники, подчеркнул полковник запаса.
"Да, там несколько часов работали машины скорой помощи. Да, СБУ оцепила весь район. Но местные власти об этом умалчивают", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру
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