Работали машины "скорой", СБУ оцепили район: Алёхин про удар по штабу ВСУ и казарме с наемниками - 01.11.2024 Украина.ру
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Работали машины "скорой", СБУ оцепили район: Алёхин про удар по штабу ВСУ и казарме с наемниками
Работали машины "скорой", СБУ оцепили район: Алёхин про удар по штабу ВСУ и казарме с наемниками - 01.11.2024 Украина.ру
Работали машины "скорой", СБУ оцепили район: Алёхин про удар по штабу ВСУ и казарме с наемниками
28 октября ВС РФ нанесли удар по зданию бывшей Военной академии имени Говорова, где проходили обучение украинские офицеры ПВО и операторы БПЛА. Потому что там сохранялась учебная база, тренажеры и другое оборудование. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-11-01T05:30
2024-11-01T05:30
новости
россия
харьков
украина
геннадий алехин
обучение
ракетный удар
всу
иностранные наемники
штаб
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В понедельник, 28 октября, российские военные нанесли несколько крупных ударов по центру Харькова. Главный прилет пришелся по зданию бывшей Военной академии имени маршала Говорова (сейчас это Харьковский военный университет), а не по училищу МВД, как об этом пишут некоторые СМИ, сообщил эксперт.А между бывшей академией и университетом находится Госпром (Дом Государственной промышленности. — Ред.) – первое высотное здание в СССР, которое построили в конце 1920-х годов, рассказал Алёхин.Украинские СМИ пишут, что прилет был в районе Госпрома, но это не так. Удар был нанесен исключительно по академии, где совместно с иностранными инструкторами проходили обучение офицеры ПВО и операторы БПЛА , отметил он.Потому что в академии сохранялась учебная база, тренажеры и другое оборудование. Более того, там же располагался штаб одной бригады ВСУ и казарма, где проживали наемники, подчеркнул полковник запаса."Да, там несколько часов работали машины скорой помощи. Да, СБУ оцепила весь район. Но местные власти об этом умалчивают", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.руО том, почему стремительно выросли темпы операций российской армии — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
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новости, россия, харьков, украина, геннадий алехин, обучение, ракетный удар, всу, иностранные наемники, штаб, сбу, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Харьков, Украина, Геннадий Алехин, обучение, ракетный удар, ВСУ, иностранные наемники, штаб, СБУ, детали, СВО, Спецоперация

Работали машины "скорой", СБУ оцепили район: Алёхин про удар по штабу ВСУ и казарме с наемниками

05:30 01.11.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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28 октября ВС РФ нанесли удар по зданию бывшей Военной академии имени Говорова, где проходили обучение украинские офицеры ПВО и операторы БПЛА. Потому что там сохранялась учебная база, тренажеры и другое оборудование. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В понедельник, 28 октября, российские военные нанесли несколько крупных ударов по центру Харькова. Главный прилет пришелся по зданию бывшей Военной академии имени маршала Говорова (сейчас это Харьковский военный университет), а не по училищу МВД, как об этом пишут некоторые СМИ, сообщил эксперт.
"В Военной академии Украина готовила офицеров вплоть до начала 2000х годов. Затем академия была передана на баланс Харьковского Национального университета имени Каразина, который расположен там же, в районе Площади Свободы", — уточнил обозреватель.
А между бывшей академией и университетом находится Госпром (Дом Государственной промышленности. — Ред.) – первое высотное здание в СССР, которое построили в конце 1920-х годов, рассказал Алёхин.
Украинские СМИ пишут, что прилет был в районе Госпрома, но это не так. Удар был нанесен исключительно по академии, где совместно с иностранными инструкторами проходили обучение офицеры ПВО и операторы БПЛА , отметил он.
Потому что в академии сохранялась учебная база, тренажеры и другое оборудование. Более того, там же располагался штаб одной бригады ВСУ и казарма, где проживали наемники, подчеркнул полковник запаса.
"Да, там несколько часов работали машины скорой помощи. Да, СБУ оцепила весь район. Но местные власти об этом умалчивают", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру
О том, почему стремительно выросли темпы операций российской армии — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
Алексей Кочетков интервью
Вчера, 06:07
Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину" У Северной Кореи есть ядерное оружие. Именно поэтому конфликт между Кимом и Трампом ни к чему не привел. А что они им сделают? Оккупировать КНДР почти невозможно, потому что там выстроена мощная система обороны. А если Штаты решать сжечь Северную Корею, то и Пхеньян успеет сжечь Южную Корею вместе со всеми американскими базами
 
НовостиРоссияХарьковУкраинаГеннадий Алехинобучениеракетный ударВСУиностранные наемникиштабСБУдеталиСВОСпецоперация
 
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