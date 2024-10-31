Харрис устроила пиар на штурме Капитолия. Как это было
12:51 31.10.2024 (обновлено: 13:35 31.10.2024)
Камала Харрис выступила на митинге в Вашингтоне. Локация была выбрана не случайно. Кандидат в президенты США напомнила, как четыре года назад ее соперник Дональд Трамп спровоцировал штурм Капитолия. Про спровоцировал – это версия демократов, республиканцы же уверены, что события 6 января 2021 года стали следствием массовых фальсификаций на выборах
Предыстория
В ноябре 2020 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп не смог переизбраться на второй срок, проиграв выборы кандидату от демократов Джо Байдену, который баллотировался в паре с Камалой Харрис, которая шла в качестве вице-президента.
Ход голосования и его подсчет в ряде штатов вызвал критику со стороны республиканцев и лично Трампа. Недовольство вызвало, в частности, досрочное голосование, махинации со списками избирателей, где проголосовавшими числились давно умершие люди и т.д.
Тем не менее, коллегия выборщиков утвердила избрание Байдена, для окончательного утверждения итогов выборов должен был собраться Конгресс, его заседание было намечено на 6 января.
На этот день Трамп и его соратники анонсировали митинг протеста против итогов выборов.
"6 января большой протест в Вашингтоне. Будьте там, будет безумно!" - заявил президент.
Как позже писали СМИ, все последующие за выборами месяцы внутри администрации Трампа, а также в рядах Республиканской партии шли дискуссии о плане дальнейших действий. Глава государства предложил своему вице-президенту Майку Пенсу не признавать выборы и не допустить утверждения их итогов, однако тот отказался.
По сути, все легальные способы отменить или хотя бы отсрочить инаугурацию Байдена к началу 2021 года были исчерпаны.
Митинг Трампа, призывы идти на Капитолий
Услышавшая призыв Трампа толпа его сторонников начала собираться еще вечером 5 января. Утверждается, что уже тогда около 10 человек были там арестованы за нарушение оружейного законодательства.
Утром следующего дня в парке Эллипс вблизи Белого дома на сцену вышел Трамп, а также его ближайшие соратники.
"Вы никогда не вернете нашу страну слабостью. Вы должны показать силу и быть сильными. Мы пришли потребовать, чтобы Конгресс поступил правильно и считал только тех избирателей, которые были внесены в списки законно ... Я знаю, что скоро все присутствующие здесь пойдут маршем к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично сделать так, чтобы ваши голоса были услышаны", - заявил Трамп.
Эти слова оппонентами республиканца были истолкованы как сигнал к началу штурма Капитолия. Также на митинге в тот день Трамп сказал, обращаясь к сторонникам: "Мы сражаемся изо всех сил. И если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас больше не будет страны". Далее он заявил, что протестующие "пойдут к Капитолию, и мы постараемся дать [республиканцам] такую гордость и смелость, которые им необходимы, чтобы вернуть нашу страну".
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Споры о том, планировал ли Трамп штурм Капитолия или события в тот день просто вышли из-под контроля, идут до сих пор. Вероятнее всего, что президентская команда планировала все же мирную акцию, массовость которой, по их замыслу, должна была показать силу Трампа и его решимость бороться за свою победу.
Тем не менее, еще за долго до мероприятия в интернете стали появляться призывы к более решительным действиям, которые распространяли радикальные группы сторонников Трампа, главным образом из числа ультраправых. В чатах и соцсетях активно обсуждался пронос оружия на митинг и планы по походу на Капитолий.
Прорыв в Капитолий, погром
После завершения митинга сторонники Трампа устроили марш по Пенсильвания-авеню и направились в сторону Капитолия. В этот момент там началось заседание по утверждению решения коллегии выборщиков об избрании президентом Байдена.
До сих пор не ясно, сколько правоохранителей в тот день дежурили у Капитолия. Еще 31 декабря мэр Вашингтона Мюриэл Баузер запросила на 6 января подкрепление из Нацгвардии, которое было выделено в количестве 340 человек. Также на месте находились сотрудники полиции.
Тем не менее, этих сил не хватило, чтобы сдержать толпу, которая достигла Капитолия и вплотную подошла к зданию. Численность нападавших также разнится. По разным данным, она состояла из нескольких сотен до нескольких тысяч человек.
В какой-то момент толпа двинула на оцепление и стала ломиться в закрытые к тому моменту окна и двери Капитолия. Через какое-то время первым сторонникам Трампа удалось проникнуть вовнутрь. Толпа хлынула в здание.
Внутри Капитолия к этом моменту началась эвакуация. Кого могли – вывели, кому-то пришлось забаррикадироваться в кабинетах. Заседание конгрессменов было приостановлено, а сами они были эвакуированы, в том числе вице-президент Майк Пенс, который де-факто уже работал против Трампа.
Проникнувшие внутрь здания толпы начали взламывать двери в многочисленные кабинеты, бить окна, конфликтовать с полицией, которая засела внутри и не применяла против демонстрантов оружие.
В разгар захвата Капитолия Трамп выступил с видеообращением, в котором призвал сторонников вернуться к мирным протестам.
"Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас. Но вы должны идти домой сейчас, идти с миром", - сказал он.
Примечательно, что крупнейшие социальные сети заблокировали это видео, так как там звучала фраза про "украденные выборы", что было расценено как подстрекательство к дальнейшим беспорядкам.
Толпа хозяйничала в части здания в течение нескольких часов, после чего на место прибыло подкрепление из полиции и Нацгвардии, началась зачистка с применением спецсредств, в частности слезоточивого газа.
К 18 часам остатки протестующих были вытеснены с территории Капитолия, полицейские полностью восстановили контроль над зданием.
Последствия
Всего погибшими в результате событий 6 января считаются 5 человек. Участница протеста, 35-летняя ветеран ВВС США Эшли Бэббит была застрелена сотрудником правоохранительных органов в тот момент, когда она пыталась пролезть в разбитое окно в верхней половине забаррикадированной двери за помещением Палаты представителей.
Со стороны протестующих погибли также еще трое, их смерть наступила в результате "проблем со здоровьем": острая дыхательная недостаточность, сердечный приступ и инсульт соответственно.
Среди полицейских погиб один человек – 42-летний Брайан Д. Сикник. По официальной версии, он скончался от инсульта в результате травмы головы, полученной в Капитолии. По данным СМИ, его ударили по голове огнетушителем.
В результате беспорядков в Капитолии ряд чиновников администрации Трампа, а также членов правительства ушли в отставку. Также были уволены несколько чинов, отвечающие за безопасность Капитолия.
Противник президента попытались склонить Майка Пенса применить 25-поправку к Конституции США, которая позволяет вице-президенту путем письменного заявления отстранить главу государства от должности, однако тот отказался. В конечном итоге Трамп мирно передал власть Джо Байдену, но по-прежнему заявлял, что результат выборов был сфальсифицирован.
События в Капитолии так и остались локальным эпизодом, хотя попытки аналогичных акций наблюдались в тот же день в нескольких других городах, в частности, сторонники Трампа пытались захватить Капитолий в Джорджии, а также провели еще ряд акций, закончившихся столкновениями с полицией в других регионах США.
Демократы до сих пор припоминают Трампу штурм Капитолия, называя эти события попыткой госпереворота и беспрецедентной атакой на демократию, хотя роль самого экс-президента тогда была не столь очевидной.
Митинг Харрис
Митинг Харрис в Вашингтоне не имел особого политического смысла, это давняя вотчина демократов. Тем не менее, она не упустила случая лишний раз поставить в вину своему конкуренту события почти четырехлетней давности.
По ее словам, Трамп "стоял на этом самом месте почти четыре года назад и отправил вооруженную толпу к Капитолию, чтобы отвергнуть волю народа на свободных и справедливых выборах, зная, что он проиграл их".
Она назвала кандидата от республиканцев "нестабильным, одержимым местью, охваченным обидой и жаждущим неограниченной власти" человеком.
Поможет ли ей такая апелляция к недавнему прошлому, станет известно уже через считанные дни. Пока по последним опросам Трамп до минимума сократил свое отставание от Харрис в ключевых колеблющихся штатах.
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