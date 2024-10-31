Харрис устроила пиар на штурме Капитолия. Как это было - 31.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241031/1058509492.html
Харрис устроила пиар на штурме Капитолия. Как это было
Харрис устроила пиар на штурме Капитолия. Как это было - 31.10.2024 Украина.ру
Харрис устроила пиар на штурме Капитолия. Как это было
Камала Харрис выступила на митинге в Вашингтоне. Локация была выбрана не случайно. Кандидат в президенты США напомнила, как четыре года назад ее соперник Дональд Трамп спровоцировал штурм Капитолия. Про спровоцировал – это версия демократов, республиканцы же уверены, что события 6 января 2021 года стали следствием массовых фальсификаций на выборах
2024-10-31T12:51
2024-10-31T13:35
эксклюзив
сша
дональд трамп
капитолий
штурм
камала харрис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058509213_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_6fb25d7504dfeeb476ae029c41d835bf.jpg
ПредысторияВ ноябре 2020 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп не смог переизбраться на второй срок, проиграв выборы кандидату от демократов Джо Байдену, который баллотировался в паре с Камалой Харрис, которая шла в качестве вице-президента.Ход голосования и его подсчет в ряде штатов вызвал критику со стороны республиканцев и лично Трампа. Недовольство вызвало, в частности, досрочное голосование, махинации со списками избирателей, где проголосовавшими числились давно умершие люди и т.д.Тем не менее, коллегия выборщиков утвердила избрание Байдена, для окончательного утверждения итогов выборов должен был собраться Конгресс, его заседание было намечено на 6 января.На этот день Трамп и его соратники анонсировали митинг протеста против итогов выборов."6 января большой протест в Вашингтоне. Будьте там, будет безумно!" - заявил президент.Как позже писали СМИ, все последующие за выборами месяцы внутри администрации Трампа, а также в рядах Республиканской партии шли дискуссии о плане дальнейших действий. Глава государства предложил своему вице-президенту Майку Пенсу не признавать выборы и не допустить утверждения их итогов, однако тот отказался.По сути, все легальные способы отменить или хотя бы отсрочить инаугурацию Байдена к началу 2021 года были исчерпаны.Митинг Трампа, призывы идти на КапитолийУслышавшая призыв Трампа толпа его сторонников начала собираться еще вечером 5 января. Утверждается, что уже тогда около 10 человек были там арестованы за нарушение оружейного законодательства.Утром следующего дня в парке Эллипс вблизи Белого дома на сцену вышел Трамп, а также его ближайшие соратники."Вы никогда не вернете нашу страну слабостью. Вы должны показать силу и быть сильными. Мы пришли потребовать, чтобы Конгресс поступил правильно и считал только тех избирателей, которые были внесены в списки законно ... Я знаю, что скоро все присутствующие здесь пойдут маршем к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично сделать так, чтобы ваши голоса были услышаны", - заявил Трамп.Эти слова оппонентами республиканца были истолкованы как сигнал к началу штурма Капитолия. Также на митинге в тот день Трамп сказал, обращаясь к сторонникам: "Мы сражаемся изо всех сил. И если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас больше не будет страны". Далее он заявил, что протестующие "пойдут к Капитолию, и мы постараемся дать [республиканцам] такую гордость и смелость, которые им необходимы, чтобы вернуть нашу страну".Споры о том, планировал ли Трамп штурм Капитолия или события в тот день просто вышли из-под контроля, идут до сих пор. Вероятнее всего, что президентская команда планировала все же мирную акцию, массовость которой, по их замыслу, должна была показать силу Трампа и его решимость бороться за свою победу. Тем не менее, еще за долго до мероприятия в интернете стали появляться призывы к более решительным действиям, которые распространяли радикальные группы сторонников Трампа, главным образом из числа ультраправых. В чатах и соцсетях активно обсуждался пронос оружия на митинг и планы по походу на Капитолий.Прорыв в Капитолий, погромПосле завершения митинга сторонники Трампа устроили марш по Пенсильвания-авеню и направились в сторону Капитолия. В этот момент там началось заседание по утверждению решения коллегии выборщиков об избрании президентом Байдена.До сих пор не ясно, сколько правоохранителей в тот день дежурили у Капитолия. Еще 31 декабря мэр Вашингтона Мюриэл Баузер запросила на 6 января подкрепление из Нацгвардии, которое было выделено в количестве 340 человек. Также на месте находились сотрудники полиции.Тем не менее, этих сил не хватило, чтобы сдержать толпу, которая достигла Капитолия и вплотную подошла к зданию. Численность нападавших также разнится. По разным данным, она состояла из нескольких сотен до нескольких тысяч человек.В какой-то момент толпа двинула на оцепление и стала ломиться в закрытые к тому моменту окна и двери Капитолия. Через какое-то время первым сторонникам Трампа удалось проникнуть вовнутрь. Толпа хлынула в здание.Внутри Капитолия к этом моменту началась эвакуация. Кого могли – вывели, кому-то пришлось забаррикадироваться в кабинетах. Заседание конгрессменов было приостановлено, а сами они были эвакуированы, в том числе вице-президент Майк Пенс, который де-факто уже работал против Трампа.Проникнувшие внутрь здания толпы начали взламывать двери в многочисленные кабинеты, бить окна, конфликтовать с полицией, которая засела внутри и не применяла против демонстрантов оружие.В разгар захвата Капитолия Трамп выступил с видеообращением, в котором призвал сторонников вернуться к мирным протестам."Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас. Но вы должны идти домой сейчас, идти с миром", - сказал он.Примечательно, что крупнейшие социальные сети заблокировали это видео, так как там звучала фраза про "украденные выборы", что было расценено как подстрекательство к дальнейшим беспорядкам.Толпа хозяйничала в части здания в течение нескольких часов, после чего на место прибыло подкрепление из полиции и Нацгвардии, началась зачистка с применением спецсредств, в частности слезоточивого газа.К 18 часам остатки протестующих были вытеснены с территории Капитолия, полицейские полностью восстановили контроль над зданием.ПоследствияВсего погибшими в результате событий 6 января считаются 5 человек. Участница протеста, 35-летняя ветеран ВВС США Эшли Бэббит была застрелена сотрудником правоохранительных органов в тот момент, когда она пыталась пролезть в разбитое окно в верхней половине забаррикадированной двери за помещением Палаты представителей.Со стороны протестующих погибли также еще трое, их смерть наступила в результате "проблем со здоровьем": острая дыхательная недостаточность, сердечный приступ и инсульт соответственно.Среди полицейских погиб один человек – 42-летний Брайан Д. Сикник. По официальной версии, он скончался от инсульта в результате травмы головы, полученной в Капитолии. По данным СМИ, его ударили по голове огнетушителем.В результате беспорядков в Капитолии ряд чиновников администрации Трампа, а также членов правительства ушли в отставку. Также были уволены несколько чинов, отвечающие за безопасность Капитолия.Противник президента попытались склонить Майка Пенса применить 25-поправку к Конституции США, которая позволяет вице-президенту путем письменного заявления отстранить главу государства от должности, однако тот отказался. В конечном итоге Трамп мирно передал власть Джо Байдену, но по-прежнему заявлял, что результат выборов был сфальсифицирован.События в Капитолии так и остались локальным эпизодом, хотя попытки аналогичных акций наблюдались в тот же день в нескольких других городах, в частности, сторонники Трампа пытались захватить Капитолий в Джорджии, а также провели еще ряд акций, закончившихся столкновениями с полицией в других регионах США.Демократы до сих пор припоминают Трампу штурм Капитолия, называя эти события попыткой госпереворота и беспрецедентной атакой на демократию, хотя роль самого экс-президента тогда была не столь очевидной.Митинг ХаррисМитинг Харрис в Вашингтоне не имел особого политического смысла, это давняя вотчина демократов. Тем не менее, она не упустила случая лишний раз поставить в вину своему конкуренту события почти четырехлетней давности.По ее словам, Трамп "стоял на этом самом месте почти четыре года назад и отправил вооруженную толпу к Капитолию, чтобы отвергнуть волю народа на свободных и справедливых выборах, зная, что он проиграл их".Она назвала кандидата от республиканцев "нестабильным, одержимым местью, охваченным обидой и жаждущим неограниченной власти" человеком.Поможет ли ей такая апелляция к недавнему прошлому, станет известно уже через считанные дни. Пока по последним опросам Трамп до минимума сократил свое отставание от Харрис в ключевых колеблющихся штатах.О том, кто может возглавить Госдеп в случае победы Камалы Харрис - в материале издания Украина.ру Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис.
https://ukraina.ru/20241031/1058499817.html
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058509213_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_9a6540a7af4bf17b40768579fed38c0f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, дональд трамп, капитолий, штурм, камала харрис
Эксклюзив, США, Дональд Трамп, Капитолий, штурм, Камала Харрис

Харрис устроила пиар на штурме Капитолия. Как это было

12:51 31.10.2024 (обновлено: 13:35 31.10.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Камала Харрис выступила на митинге в Вашингтоне. Локация была выбрана не случайно. Кандидат в президенты США напомнила, как четыре года назад ее соперник Дональд Трамп спровоцировал штурм Капитолия. Про спровоцировал – это версия демократов, республиканцы же уверены, что события 6 января 2021 года стали следствием массовых фальсификаций на выборах
Предыстория
В ноябре 2020 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп не смог переизбраться на второй срок, проиграв выборы кандидату от демократов Джо Байдену, который баллотировался в паре с Камалой Харрис, которая шла в качестве вице-президента.
Ход голосования и его подсчет в ряде штатов вызвал критику со стороны республиканцев и лично Трампа. Недовольство вызвало, в частности, досрочное голосование, махинации со списками избирателей, где проголосовавшими числились давно умершие люди и т.д.
Тем не менее, коллегия выборщиков утвердила избрание Байдена, для окончательного утверждения итогов выборов должен был собраться Конгресс, его заседание было намечено на 6 января.
На этот день Трамп и его соратники анонсировали митинг протеста против итогов выборов.
"6 января большой протест в Вашингтоне. Будьте там, будет безумно!" - заявил президент.
Как позже писали СМИ, все последующие за выборами месяцы внутри администрации Трампа, а также в рядах Республиканской партии шли дискуссии о плане дальнейших действий. Глава государства предложил своему вице-президенту Майку Пенсу не признавать выборы и не допустить утверждения их итогов, однако тот отказался.
По сути, все легальные способы отменить или хотя бы отсрочить инаугурацию Байдена к началу 2021 года были исчерпаны.
Митинг Трампа, призывы идти на Капитолий
Услышавшая призыв Трампа толпа его сторонников начала собираться еще вечером 5 января. Утверждается, что уже тогда около 10 человек были там арестованы за нарушение оружейного законодательства.
Утром следующего дня в парке Эллипс вблизи Белого дома на сцену вышел Трамп, а также его ближайшие соратники.
"Вы никогда не вернете нашу страну слабостью. Вы должны показать силу и быть сильными. Мы пришли потребовать, чтобы Конгресс поступил правильно и считал только тех избирателей, которые были внесены в списки законно ... Я знаю, что скоро все присутствующие здесь пойдут маршем к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично сделать так, чтобы ваши голоса были услышаны", - заявил Трамп.
Эти слова оппонентами республиканца были истолкованы как сигнал к началу штурма Капитолия. Также на митинге в тот день Трамп сказал, обращаясь к сторонникам: "Мы сражаемся изо всех сил. И если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас больше не будет страны". Далее он заявил, что протестующие "пойдут к Капитолию, и мы постараемся дать [республиканцам] такую гордость и смелость, которые им необходимы, чтобы вернуть нашу страну".
08:49
Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборовНезависимо от итогов выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, страну ждет опасная ситуация. Такое мнение в беседе с журналистами агентства РИА новости 31 октября озвучил редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто
Споры о том, планировал ли Трамп штурм Капитолия или события в тот день просто вышли из-под контроля, идут до сих пор. Вероятнее всего, что президентская команда планировала все же мирную акцию, массовость которой, по их замыслу, должна была показать силу Трампа и его решимость бороться за свою победу.
Тем не менее, еще за долго до мероприятия в интернете стали появляться призывы к более решительным действиям, которые распространяли радикальные группы сторонников Трампа, главным образом из числа ультраправых. В чатах и соцсетях активно обсуждался пронос оружия на митинг и планы по походу на Капитолий.
Прорыв в Капитолий, погром
После завершения митинга сторонники Трампа устроили марш по Пенсильвания-авеню и направились в сторону Капитолия. В этот момент там началось заседание по утверждению решения коллегии выборщиков об избрании президентом Байдена.
До сих пор не ясно, сколько правоохранителей в тот день дежурили у Капитолия. Еще 31 декабря мэр Вашингтона Мюриэл Баузер запросила на 6 января подкрепление из Нацгвардии, которое было выделено в количестве 340 человек. Также на месте находились сотрудники полиции.
Тем не менее, этих сил не хватило, чтобы сдержать толпу, которая достигла Капитолия и вплотную подошла к зданию. Численность нападавших также разнится. По разным данным, она состояла из нескольких сотен до нескольких тысяч человек.
В какой-то момент толпа двинула на оцепление и стала ломиться в закрытые к тому моменту окна и двери Капитолия. Через какое-то время первым сторонникам Трампа удалось проникнуть вовнутрь. Толпа хлынула в здание.
Внутри Капитолия к этом моменту началась эвакуация. Кого могли – вывели, кому-то пришлось забаррикадироваться в кабинетах. Заседание конгрессменов было приостановлено, а сами они были эвакуированы, в том числе вице-президент Майк Пенс, который де-факто уже работал против Трампа.
Проникнувшие внутрь здания толпы начали взламывать двери в многочисленные кабинеты, бить окна, конфликтовать с полицией, которая засела внутри и не применяла против демонстрантов оружие.
В разгар захвата Капитолия Трамп выступил с видеообращением, в котором призвал сторонников вернуться к мирным протестам.
"Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас. Но вы должны идти домой сейчас, идти с миром", - сказал он.
Примечательно, что крупнейшие социальные сети заблокировали это видео, так как там звучала фраза про "украденные выборы", что было расценено как подстрекательство к дальнейшим беспорядкам.
Толпа хозяйничала в части здания в течение нескольких часов, после чего на место прибыло подкрепление из полиции и Нацгвардии, началась зачистка с применением спецсредств, в частности слезоточивого газа.
К 18 часам остатки протестующих были вытеснены с территории Капитолия, полицейские полностью восстановили контроль над зданием.
Последствия
Всего погибшими в результате событий 6 января считаются 5 человек. Участница протеста, 35-летняя ветеран ВВС США Эшли Бэббит была застрелена сотрудником правоохранительных органов в тот момент, когда она пыталась пролезть в разбитое окно в верхней половине забаррикадированной двери за помещением Палаты представителей.
Со стороны протестующих погибли также еще трое, их смерть наступила в результате "проблем со здоровьем": острая дыхательная недостаточность, сердечный приступ и инсульт соответственно.
Среди полицейских погиб один человек – 42-летний Брайан Д. Сикник. По официальной версии, он скончался от инсульта в результате травмы головы, полученной в Капитолии. По данным СМИ, его ударили по голове огнетушителем.
В результате беспорядков в Капитолии ряд чиновников администрации Трампа, а также членов правительства ушли в отставку. Также были уволены несколько чинов, отвечающие за безопасность Капитолия.
Противник президента попытались склонить Майка Пенса применить 25-поправку к Конституции США, которая позволяет вице-президенту путем письменного заявления отстранить главу государства от должности, однако тот отказался. В конечном итоге Трамп мирно передал власть Джо Байдену, но по-прежнему заявлял, что результат выборов был сфальсифицирован.
События в Капитолии так и остались локальным эпизодом, хотя попытки аналогичных акций наблюдались в тот же день в нескольких других городах, в частности, сторонники Трампа пытались захватить Капитолий в Джорджии, а также провели еще ряд акций, закончившихся столкновениями с полицией в других регионах США.
Демократы до сих пор припоминают Трампу штурм Капитолия, называя эти события попыткой госпереворота и беспрецедентной атакой на демократию, хотя роль самого экс-президента тогда была не столь очевидной.
Митинг Харрис
Митинг Харрис в Вашингтоне не имел особого политического смысла, это давняя вотчина демократов. Тем не менее, она не упустила случая лишний раз поставить в вину своему конкуренту события почти четырехлетней давности.
По ее словам, Трамп "стоял на этом самом месте почти четыре года назад и отправил вооруженную толпу к Капитолию, чтобы отвергнуть волю народа на свободных и справедливых выборах, зная, что он проиграл их".
Она назвала кандидата от республиканцев "нестабильным, одержимым местью, охваченным обидой и жаждущим неограниченной власти" человеком.
Поможет ли ей такая апелляция к недавнему прошлому, станет известно уже через считанные дни. Пока по последним опросам Трамп до минимума сократил свое отставание от Харрис в ключевых колеблющихся штатах.
О том, кто может возглавить Госдеп в случае победы Камалы Харрис - в материале издания Украина.ру Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис.
 
ЭксклюзивСШАДональд ТрампКапитолийштурмКамала Харрис
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:47Тайна "Вовиной тысячи". Как раздача денег и "Национальный кэшбек" стали на Украине инструментом выборов
15:34При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у Днепропетровска
15:26"Они будут бить его по рукам": Лавров оценил реакцию США на требование Зеленского
15:21Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски
15:13ВСУ готовы проиграть Северной Корее? О ситуации на фронте и провокациях со стороны Украины - Шаландин
15:07Грустный курьез: пока киевлянка примеряла одежду в секонд-хенде, ее пальто продали
15:04Зеленский плохо говорит по-английски. Поэтому Украине не дали "Томагавки"? Или он специально так сделал
14:55Зеленский просит Венгрию не блокировать вступление Украины в НАТО и его "план победы"
14:44В Нацгвардии Украины объяснили, зачем нужна мобилизация 160 тысяч граждан
14:35Напомнил им, что написано на долларах: Лукашенко рассказал об угрозах из США
14:07Европа ищет способы заставить украинцев вернуться на родину - Зеленский
13:54Неадекватное управление войсками и дезертирство: с чем связаны фронтовые неудачи Украины
13:48Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" Зеленского
13:28Мир содрогнется, когда вскроется реальная деятельность биолабораторий США - Лукашенко
13:27В столице Латвии ночью снесли памятник полководцу Барклаю-де-Толли
13:16Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО
13:00Отступают или заманивают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 октября
12:51Харрис устроила пиар на штурме Капитолия. Как это было
12:49Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт
12:44Обезжирить и поделить. Зеленский и Ко готовятся к "окончательному решению" вопроса по Ринату Ахметову
Лента новостейМолния