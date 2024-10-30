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Суд рассмотрит дело группы диверсантов украинской СВР, готовившейся атаковать инфраструктуру АЭС

Суд рассмотрит дело группы диверсантов украинской СВР, готовившейся атаковать инфраструктуру АЭС - 30.10.2024 Украина.ру

Суд рассмотрит дело группы диверсантов украинской СВР, готовившейся атаковать инфраструктуру АЭС

Беспрецедентное уголовное дело о подготовке обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности в отношении инфраструктуры АЭС рассмотрит Первый Западный окружной военный суд. Об этом в своём телеграм-канале сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева

2024-10-30T18:21

2024-10-30T18:21

2024-10-30T18:21

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"Обвинение будет доказывать, что Александр Майструк и Эдуард Усатенко, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, в канун Дня Победы предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций", - сказано в сообщении.Там также отмечено, что члены группы украинской СВР желали добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации.Первое судебное заседание в военном суде состоялось 30 октября. Майструк и Усатенко заявили суду о признании своей вины. Ущерб от их деятельности оценён в 10 856 300 рублей.Также в новостях: "Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭСРане сообщалось, что Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура

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