Суд рассмотрит дело группы диверсантов украинской СВР, готовившейся атаковать инфраструктуру АЭС - 30.10.2024 Украина.ру
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Суд рассмотрит дело группы диверсантов украинской СВР, готовившейся атаковать инфраструктуру АЭС
Суд рассмотрит дело группы диверсантов украинской СВР, готовившейся атаковать инфраструктуру АЭС - 30.10.2024 Украина.ру
Суд рассмотрит дело группы диверсантов украинской СВР, готовившейся атаковать инфраструктуру АЭС
Беспрецедентное уголовное дело о подготовке обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности в отношении инфраструктуры АЭС рассмотрит Первый Западный окружной военный суд. Об этом в своём телеграм-канале сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева
2024-10-30T18:21
2024-10-30T18:21
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"Обвинение будет доказывать, что Александр Майструк и Эдуард Усатенко, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, в канун Дня Победы предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций", - сказано в сообщении.Там также отмечено, что члены группы украинской СВР желали добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации.Первое судебное заседание в военном суде состоялось 30 октября. Майструк и Усатенко заявили суду о признании своей вины. Ущерб от их деятельности оценён в 10 856 300 рублей.Также в новостях: "Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭСРане сообщалось, что Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура
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новости, санкт-петербург, украина, илья лебедев, вооруженные силы украины, свр украины, всу, минобороны украины, терроризм, диверсия, суд, уголовное дело, сво, аэс, атомная энергетика, атомные электростанции, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика, инфраструктура
Новости, Санкт-Петербург, Украина, Илья Лебедев, Вооруженные силы Украины, СВР Украины, ВСУ, Минобороны Украины, терроризм, диверсия, Суд, уголовное дело, СВО, АЭС, атомная энергетика, атомные электростанции, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерная энергетика, инфраструктура

Суд рассмотрит дело группы диверсантов украинской СВР, готовившейся атаковать инфраструктуру АЭС

18:21 30.10.2024
 
© CC0, PixabayСуд фемида правосудие весы
Суд фемида правосудие весы
© CC0, Pixabay
Читать в
Беспрецедентное уголовное дело о подготовке обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности в отношении инфраструктуры АЭС рассмотрит Первый Западный окружной военный суд. Об этом в своём телеграм-канале сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева
"Обвинение будет доказывать, что Александр Майструк и Эдуард Усатенко, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, в канун Дня Победы предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций", - сказано в сообщении.
Там также отмечено, что члены группы украинской СВР желали добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации.
"Майструку и Усатенко удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС", - отметила Лебедева.
Первое судебное заседание в военном суде состоялось 30 октября. Майструк и Усатенко заявили суду о признании своей вины. Ущерб от их деятельности оценён в 10 856 300 рублей.
Также в новостях: "Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС
Ране сообщалось, что Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура
 
НовостиСанкт-ПетербургУкраинаИлья ЛебедевВооруженные силы УкраиныСВР УкраиныВСУМинобороны УкраинытерроризмдиверсияСудуголовное делоСВОАЭСатомная энергетикаатомные электростанцииядерная безопасностьядерная угрозаЯдерная энергетикаинфраструктура
 
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