Украинская РСЗО ударила по дому в Запорожской области: есть жертвы
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "M270 MLRS" ВСУ прицельно ударила в частное домовладение Михайловки Запорожской области, об этом 30 октября сообщил губернатор региона Балицкий Евгений в своем Телеграм-канале
Ранее жительница поселка Теткино в Курской области погибла при обстреле жилого дома со стороны ВСУ. Перед смертью она закрыла собой дочь. Об этом журналистам 30 октября рассказала мать подруги погибшей.
Более подробно об этом — Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области
В понедельник, 29 октября, ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа, об этом сообщает правительство ЛНР в своем Телеграм-канале.
Сообщается, что силами ПВО атака была отражена. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. Оперативные службы работают на месте происшествия. Жителей просят соблюдать осторожность.