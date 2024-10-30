https://ukraina.ru/20241030/1058487080.html

Украинская РСЗО ударила по дому в Запорожской области: есть жертвы

Украинская РСЗО ударила по дому в Запорожской области: есть жертвы - 30.10.2024 Украина.ру

Украинская РСЗО ударила по дому в Запорожской области: есть жертвы

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "M270 MLRS" ВСУ прицельно ударила в частное домовладение Михайловки Запорожской области, об этом 30 октября сообщил губернатор региона Балицкий Евгений в своем Телеграм-канале

2024-10-30T16:59

2024-10-30T16:59

2024-10-30T16:59

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Ранее жительница поселка Теткино в Курской области погибла при обстреле жилого дома со стороны ВСУ. Перед смертью она закрыла собой дочь. Об этом журналистам 30 октября рассказала мать подруги погибшей.Более подробно об этом — Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской областиВ понедельник, 29 октября, ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа, об этом сообщает правительство ЛНР в своем Телеграм-канале.Сообщается, что силами ПВО атака была отражена. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. Оперативные службы работают на месте происшествия. Жителей просят соблюдать осторожность.Подробнее об этом — Инструкция к британским танкам, флаги Канады, обстрелы, налеты. Главное на Украине на 13:00 29 октября

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