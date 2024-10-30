Украинская РСЗО ударила по дому в Запорожской области: есть жертвы - 30.10.2024 Украина.ру
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Украинская РСЗО ударила по дому в Запорожской области: есть жертвы
Украинская РСЗО ударила по дому в Запорожской области: есть жертвы - 30.10.2024 Украина.ру
Украинская РСЗО ударила по дому в Запорожской области: есть жертвы
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "M270 MLRS" ВСУ прицельно ударила в частное домовладение Михайловки Запорожской области, об этом 30 октября сообщил губернатор региона Балицкий Евгений в своем Телеграм-канале
2024-10-30T16:59
2024-10-30T16:59
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Ранее жительница поселка Теткино в Курской области погибла при обстреле жилого дома со стороны ВСУ. Перед смертью она закрыла собой дочь. Об этом журналистам 30 октября рассказала мать подруги погибшей.Более подробно об этом — Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской областиВ понедельник, 29 октября, ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа, об этом сообщает правительство ЛНР в своем Телеграм-канале.Сообщается, что силами ПВО атака была отражена. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. Оперативные службы работают на месте происшествия. Жителей просят соблюдать осторожность.Подробнее об этом — Инструкция к британским танкам, флаги Канады, обстрелы, налеты. Главное на Украине на 13:00 29 октября
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новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Украинская РСЗО ударила по дому в Запорожской области: есть жертвы

16:59 30.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "M270 MLRS" ВСУ прицельно ударила в частное домовладение Михайловки Запорожской области, об этом 30 октября сообщил губернатор региона Балицкий Евгений в своем Телеграм-канале
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
14:11
Песков призвал ВСУ оставить российские территорииУкраинские войска должны оставить российские территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Ранее жительница поселка Теткино в Курской области погибла при обстреле жилого дома со стороны ВСУ. Перед смертью она закрыла собой дочь. Об этом журналистам 30 октября рассказала мать подруги погибшей.
Более подробно об этом — Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области
В понедельник, 29 октября, ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа, об этом сообщает правительство ЛНР в своем Телеграм-канале.
Сообщается, что силами ПВО атака была отражена. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. Оперативные службы работают на месте происшествия. Жителей просят соблюдать осторожность.
Подробнее об этом — Инструкция к британским танкам, флаги Канады, обстрелы, налеты. Главное на Украине на 13:00 29 октября
 
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