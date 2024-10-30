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Байден обозвал сторонников Трампа мусором и попытался взять слова назад
Байден обозвал сторонников Трампа мусором и попытался взять слова назад - 30.10.2024 Украина.ру
Байден обозвал сторонников Трампа мусором и попытался взять слова назад
Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа являются мусором, заявил американский лидер Джо Байден во время видеоконференции в Zoom, организованной правозащитной группой Voto Latino
2024-10-30T10:43
2024-10-30T10:43
2024-10-30T12:00
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Байден комментировал слова Трампа о том, что США стали свалкой для мира из-за миграционной политики демократической администрации.Видео быстро стало вирусным, вызвав волну негодования не только у сторонников Трампа, но и у американцев в целом.После этого Байден попытался исправить ситуацию, написав пост в соцсети X и опровергнув сказанные слова. Он отметил, что под мусором имел в виду звучавшую на одном из митингов Трампа риторику ненависти.Некоторые СМИ полагают, что Байден пытался сослаться на высказывания комика, ведущего подкаста "Убить Тони" Тони Хинчклиффа. Он был первым оратором на митинге в поддержку Трампа в Мэдисон-сквер-Гарден в воскресенье вечером. Его расистские высказывания вызвали широкое осуждение, в том числе со стороны республиканцев, и даже были опровергнуты кампанией Трампа, отмечает The Guardian.“Прямо сейчас посреди океана в буквальном смысле слова находится плавучий остров из мусора. Да. По-моему, это называется Пуэрто-Рико”, - сказал Хинчклифф. Об особенностях работы штаба Трампа - в материале Анастасии Градинаровой Эксперт о "перевороте Байдена": громкими заявлениями Трамп хочет повлиять на сознание американцев на сайте Украина.ру.
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новости, сша, дональд трамп, джо байден, президент, мусор
Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден, президент, мусор
Байден обозвал сторонников Трампа мусором и попытался взять слова назад
10:43 30.10.2024 (обновлено: 12:00 30.10.2024)
Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа являются мусором, заявил американский лидер Джо Байден во время видеоконференции в Zoom, организованной правозащитной группой Voto Latino
Байден комментировал слова Трампа о том, что США стали свалкой для мира из-за миграционной политики демократической администрации.
"Единственный мусор, который я вижу, - это его сторонники", - бросил Байден.
Видео быстро стало вирусным, вызвав волну негодования не только у сторонников Трампа, но и у американцев в целом.
После этого Байден попытался исправить ситуацию, написав пост в соцсети X и опровергнув сказанные слова. Он отметил, что под мусором имел в виду звучавшую на одном из митингов Трампа риторику ненависти.
Некоторые СМИ полагают, что Байден пытался сослаться на высказывания комика, ведущего подкаста "Убить Тони" Тони Хинчклиффа. Он был первым оратором на митинге в поддержку Трампа в Мэдисон-сквер-Гарден в воскресенье вечером. Его расистские высказывания вызвали широкое осуждение, в том числе со стороны республиканцев, и даже были опровергнуты кампанией Трампа, отмечает The Guardian
.
“Прямо сейчас посреди океана в буквальном смысле слова находится плавучий остров из мусора. Да. По-моему, это называется Пуэрто-Рико”, - сказал Хинчклифф.