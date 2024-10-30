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Байден обозвал сторонников Трампа мусором и попытался взять слова назад

Байден обозвал сторонников Трампа мусором и попытался взять слова назад - 30.10.2024 Украина.ру

Байден обозвал сторонников Трампа мусором и попытался взять слова назад

Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа являются мусором, заявил американский лидер Джо Байден во время видеоконференции в Zoom, организованной правозащитной группой Voto Latino

2024-10-30T10:43

2024-10-30T10:43

2024-10-30T12:00

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Байден комментировал слова Трампа о том, что США стали свалкой для мира из-за миграционной политики демократической администрации.Видео быстро стало вирусным, вызвав волну негодования не только у сторонников Трампа, но и у американцев в целом.После этого Байден попытался исправить ситуацию, написав пост в соцсети X и опровергнув сказанные слова. Он отметил, что под мусором имел в виду звучавшую на одном из митингов Трампа риторику ненависти.Некоторые СМИ полагают, что Байден пытался сослаться на высказывания комика, ведущего подкаста "Убить Тони" Тони Хинчклиффа. Он был первым оратором на митинге в поддержку Трампа в Мэдисон-сквер-Гарден в воскресенье вечером. Его расистские высказывания вызвали широкое осуждение, в том числе со стороны республиканцев, и даже были опровергнуты кампанией Трампа, отмечает The Guardian.“Прямо сейчас посреди океана в буквальном смысле слова находится плавучий остров из мусора. Да. По-моему, это называется Пуэрто-Рико”, - сказал Хинчклифф. Об особенностях работы штаба Трампа - в материале Анастасии Градинаровой Эксперт о "перевороте Байдена": громкими заявлениями Трамп хочет повлиять на сознание американцев на сайте Украина.ру.

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новости, сша, дональд трамп, джо байден, президент, мусор