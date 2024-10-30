Время Украины заканчивается: Анпилогов объяснил, почему стремительно выросли темпы операций ВС РФ - 30.10.2024 Украина.ру
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Время Украины заканчивается: Анпилогов объяснил, почему стремительно выросли темпы операций ВС РФ
Время Украины заканчивается: Анпилогов объяснил, почему стремительно выросли темпы операций ВС РФ - 30.10.2024 Украина.ру
Время Украины заканчивается: Анпилогов объяснил, почему стремительно выросли темпы операций ВС РФ
На украинской стороне сейчас накапливается усталость. Но и российская армия накапливает бесценный военный опыт. Все это приводит к тому, что темпы операций, если сравнивать с 2022 годом, непрерывно растут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-10-30T05:30
2024-10-30T05:30
новости
украина
россия
селидово
алексей анпилогов
наступление
оборона
бои
операция
вс рф
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Темп, который набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Артемовск (Бахмут) российские войска штурмовали восемь месяцев, а пусть даже и в четыре раза меньшее по площади Селидово пало за две недели, рассказал эксперт.Чтобы понять, что здесь сыграло решающую роль — выросшее тактическое мастерство российской армии или общая усталость противника — нужно комплексно подойти к этому вопросу, отметил он.Но и российская сторона накапливает бесценный военный, логистический опыт. Все это приводит к тому, что темпы операций, если сравнивать с 2022 годом, непрерывно растут. Если сравнивать с первым этапом маневренной войны, который продлился менее полугода, добавил специалист.Тогда сложился позиционный театр военных действий, на котором произвести какие-то изменения было крайне трудно, причем как для украинской, так и для российской стороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.руО том, что собой представляет нынешняя версия плана Трампа по Украине — в материале Павла Котова Трамп нашел решение конфликта на Украине в недавнем прошлом. Почему это не сработает на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, селидово, алексей анпилогов, наступление, оборона, бои, операция, вс рф, детали, донбасс, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Селидово, Алексей Анпилогов, наступление, оборона, бои, операция, ВС РФ, детали, Донбасс, СВО, Спецоперация

Время Украины заканчивается: Анпилогов объяснил, почему стремительно выросли темпы операций ВС РФ

05:30 30.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На украинской стороне сейчас накапливается усталость. Но и российская армия накапливает бесценный военный опыт. Все это приводит к тому, что темпы операций, если сравнивать с 2022 годом, непрерывно растут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Темп, который набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Артемовск (Бахмут) российские войска штурмовали восемь месяцев, а пусть даже и в четыре раза меньшее по площади Селидово пало за две недели, рассказал эксперт.
Чтобы понять, что здесь сыграло решающую роль — выросшее тактическое мастерство российской армии или общая усталость противника — нужно комплексно подойти к этому вопросу, отметил он.
"Глупо не принимать в расчет, что на украинской стороне накапливается усталость. Об этом говорят судорожные поиски "замечательных" военных операций, которые могут сразу изменить расклад сил на фронте. У украинской стороны есть ощущение, что их время заканчивается, оно не бесконечно", — подчеркнул Анпилогов.
Но и российская сторона накапливает бесценный военный, логистический опыт. Все это приводит к тому, что темпы операций, если сравнивать с 2022 годом, непрерывно растут. Если сравнивать с первым этапом маневренной войны, который продлился менее полугода, добавил специалист.
Тогда сложился позиционный театр военных действий, на котором произвести какие-то изменения было крайне трудно, причем как для украинской, так и для российской стороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
О том, что собой представляет нынешняя версия плана Трампа по Украине — в материале Павла Котова Трамп нашел решение конфликта на Украине в недавнем прошлом. Почему это не сработает на сайте Украина.ру
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