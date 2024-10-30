Время Украины заканчивается: Анпилогов объяснил, почему стремительно выросли темпы операций ВС РФ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
На украинской стороне сейчас накапливается усталость. Но и российская армия накапливает бесценный военный опыт. Все это приводит к тому, что темпы операций, если сравнивать с 2022 годом, непрерывно растут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Темп, который набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Артемовск (Бахмут) российские войска штурмовали восемь месяцев, а пусть даже и в четыре раза меньшее по площади Селидово пало за две недели, рассказал эксперт.
Чтобы понять, что здесь сыграло решающую роль — выросшее тактическое мастерство российской армии или общая усталость противника — нужно комплексно подойти к этому вопросу, отметил он.
"Глупо не принимать в расчет, что на украинской стороне накапливается усталость. Об этом говорят судорожные поиски "замечательных" военных операций, которые могут сразу изменить расклад сил на фронте. У украинской стороны есть ощущение, что их время заканчивается, оно не бесконечно", — подчеркнул Анпилогов.
Но и российская сторона накапливает бесценный военный, логистический опыт. Все это приводит к тому, что темпы операций, если сравнивать с 2022 годом, непрерывно растут. Если сравнивать с первым этапом маневренной войны, который продлился менее полугода, добавил специалист.
Тогда сложился позиционный театр военных действий, на котором произвести какие-то изменения было крайне трудно, причем как для украинской, так и для российской стороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
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