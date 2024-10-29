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Американский миллиардер Баффет замечен в Харькове с фотоаппаратом

Американский миллиардер Баффет замечен в Харькове с фотоаппаратом - 29.10.2024 Украина.ру

Американский миллиардер Баффет замечен в Харькове с фотоаппаратом

В Харьков из США прибыл миллиардер Говард Баффет – сын известного американского инвестора Уоррена Баффета. Об этом сообщают украинские паблики.

2024-10-29T12:55

2024-10-29T12:55

2024-10-29T12:55

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Говард Баффет находится в Харькове третий день. Он активно фотографирует разрушения в ходе специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.От внимания журналистов и блогеров американского бизнесмена ограждает вооружённая охрана. С ней он перемещается по Харькову, отказываясь от публичных выступлений и комментариев.Ранее фонд Баффета (Buffett Foundation) оказал помощь в восстановлении ряда объектов, разрушенных в ходе СВО. В частности, финансовая помощь была оказана в восстановлении типографии и оснащении детских кухонь.Кроме того, Баффет оказал финансовую помощь украинской полиции, занятой раскрытием схем уклонения от насильственной мобилизации украинцев на защиту режима Зеленского.Также известно, что Говард Баффет вместе с дочерью третьего украинского президента Виктора Ющенко развивает на Западе англоязычный медиапроект украинской националистической диаспоры "The Ukrainian Review". Подробности в публикации Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита Buffett Foundation также финансировал проект по разминированию Украины. Мины для ВСУ, включая запрещённые в западных странах противопехотные, поставлялись на Украину по линии Пентагона.Подробнее об этом в публикации Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование

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новости, харьков, украина, запад, уоррен баффет, виктор ющенко, пентагон, всу, сво, нацполиция, мобилизация