Американский миллиардер Баффет замечен в Харькове с фотоаппаратом - 29.10.2024 Украина.ру
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Американский миллиардер Баффет замечен в Харькове с фотоаппаратом
Американский миллиардер Баффет замечен в Харькове с фотоаппаратом - 29.10.2024 Украина.ру
Американский миллиардер Баффет замечен в Харькове с фотоаппаратом
В Харьков из США прибыл миллиардер Говард Баффет – сын известного американского инвестора Уоррена Баффета. Об этом сообщают украинские паблики.
2024-10-29T12:55
2024-10-29T12:55
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Говард Баффет находится в Харькове третий день. Он активно фотографирует разрушения в ходе специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.От внимания журналистов и блогеров американского бизнесмена ограждает вооружённая охрана. С ней он перемещается по Харькову, отказываясь от публичных выступлений и комментариев.Ранее фонд Баффета (Buffett Foundation) оказал помощь в восстановлении ряда объектов, разрушенных в ходе СВО. В частности, финансовая помощь была оказана в восстановлении типографии и оснащении детских кухонь.Кроме того, Баффет оказал финансовую помощь украинской полиции, занятой раскрытием схем уклонения от насильственной мобилизации украинцев на защиту режима Зеленского.Также известно, что Говард Баффет вместе с дочерью третьего украинского президента Виктора Ющенко развивает на Западе англоязычный медиапроект украинской националистической диаспоры "The Ukrainian Review". Подробности в публикации Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита Buffett Foundation также финансировал проект по разминированию Украины. Мины для ВСУ, включая запрещённые в западных странах противопехотные, поставлялись на Украину по линии Пентагона.Подробнее об этом в публикации Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, украина, запад, уоррен баффет, виктор ющенко, пентагон, всу, сво, нацполиция, мобилизация
Новости, Харьков, Украина, Запад, Уоррен Баффет, Виктор Ющенко, Пентагон, ВСУ, СВО, Нацполиция, мобилизация

Американский миллиардер Баффет замечен в Харькове с фотоаппаратом

12:55 29.10.2024
 
Говард Баффет в Харькове (октябрь 2024)
Говард Баффет в Харькове (октябрь 2024)
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В Харьков из США прибыл миллиардер Говард Баффет – сын известного американского инвестора Уоррена Баффета. Об этом сообщают украинские паблики.
Говард Баффет находится в Харькове третий день. Он активно фотографирует разрушения в ходе специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.
От внимания журналистов и блогеров американского бизнесмена ограждает вооружённая охрана. С ней он перемещается по Харькову, отказываясь от публичных выступлений и комментариев.
Ранее фонд Баффета (Buffett Foundation) оказал помощь в восстановлении ряда объектов, разрушенных в ходе СВО. В частности, финансовая помощь была оказана в восстановлении типографии и оснащении детских кухонь.
Кроме того, Баффет оказал финансовую помощь украинской полиции, занятой раскрытием схем уклонения от насильственной мобилизации украинцев на защиту режима Зеленского.
Также известно, что Говард Баффет вместе с дочерью третьего украинского президента Виктора Ющенко развивает на Западе англоязычный медиапроект украинской националистической диаспоры "The Ukrainian Review". Подробности в публикации Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита
Buffett Foundation также финансировал проект по разминированию Украины. Мины для ВСУ, включая запрещённые в западных странах противопехотные, поставлялись на Украину по линии Пентагона.
Подробнее об этом в публикации Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование
 
НовостиХарьковУкраинаЗападУоррен БаффетВиктор ЮщенкоПентагонВСУСВОНацполициямобилизация
 
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