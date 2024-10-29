Онищенко: Зеленский перестал бороться за Харьков, поэтому пытается убить как можно больше русских - 29.10.2024 Украина.ру
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Онищенко: Зеленский перестал бороться за Харьков, поэтому пытается убить как можно больше русских
Онищенко: Зеленский перестал бороться за Харьков, поэтому пытается убить как можно больше русских - 29.10.2024 Украина.ру
Онищенко: Зеленский перестал бороться за Харьков, поэтому пытается убить как можно больше русских
Сейчас в Харькове страшно выйти на улицу. Кого-то перевозят в багажнике жены. Кто-то выходит на работу в пять утра и возвращается в час ночью, пока ТЦК спят
2024-10-29T05:15
2024-10-29T05:15
новости
харьков
белгород
украина
владимир зеленский
александр онищенко
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел Онищенко.По его словам, ситуация в Харькове серьезно обострилась: в последнюю неделю ТЦК просто взбесились.Он заметил, что мужчинам и раньше было непросто передвигаться по Харькову, а теперь это стало очень тяжело."Кого-то перевозят в багажнике жены. Кто-то выходит на работу в пять утра и возвращается в час ночью, пока ТЦК спят. Если ты пойдешь на работу в 7-8 утра, есть риск попасться", — рассказал Онищенко.Он напомнил, что Харьков, Курск и Белгород — это совсем рядом."А теперь, чтобы добраться из Харькова в Белгород, вам нужно пять дней. Если вы чудом сможете выбраться из Украины. Нам с трудом удалось перевезти к себе 81-летнюю бабушку жены из Харькова. Это просто героическая женщина — ехать в таком возрасте пять дней. Не все это могут сделать", — поделился своим опытом Онищенко.Ранее телеграмм-канал "Страна" опубликовал видео, на котором сотрудники ТЦК (военкомы) в Харькове забрызгали водителя газовым баллончиком, пытаясь заставить его выйти из автомобиля. Выяснилось, что мужчина не обновил данные, так как ранее получил справку о том, что погиб при обстрелеПодробнее о ситуации в Харькове — в материале "Хочешь, справку о смерти покажу?". Сотрудники ТЦК залили водителя перцем за отказ покинуть машинуПолный текст интервью — Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию
https://ukraina.ru/20241026/1058359323.html
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новости, харьков, белгород, украина, владимир зеленский, александр онищенко, детали
Новости, Харьков, Белгород, Украина, Владимир Зеленский, Александр Онищенко, детали

Онищенко: Зеленский перестал бороться за Харьков, поэтому пытается убить как можно больше русских

05:15 29.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / Maximiljan
- РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© commons.wikimedia.org / Maximiljan
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Сейчас в Харькове страшно выйти на улицу. Кого-то перевозят в багажнике жены. Кто-то выходит на работу в пять утра и возвращается в час ночью, пока ТЦК спят
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел Онищенко.
По его словам, ситуация в Харькове серьезно обострилась: в последнюю неделю ТЦК просто взбесились.
"Они резко увеличили количество блокпостов, и в городе, и на окраинах. Наверное, была целенаправленная команда из Киева мобилизовать как можно больше харьковчан. Не знаю, почему это происходит именно сейчас. Наверное, Зеленский понимает, что город скоро отойдет России, поэтому пытается убить как можно больше русских", — предположил Онищенко.
Он заметил, что мужчинам и раньше было непросто передвигаться по Харькову, а теперь это стало очень тяжело.
"Кого-то перевозят в багажнике жены. Кто-то выходит на работу в пять утра и возвращается в час ночью, пока ТЦК спят. Если ты пойдешь на работу в 7-8 утра, есть риск попасться", — рассказал Онищенко.
Он напомнил, что Харьков, Курск и Белгород — это совсем рядом.
"А теперь, чтобы добраться из Харькова в Белгород, вам нужно пять дней. Если вы чудом сможете выбраться из Украины. Нам с трудом удалось перевезти к себе 81-летнюю бабушку жены из Харькова. Это просто героическая женщина — ехать в таком возрасте пять дней. Не все это могут сделать", — поделился своим опытом Онищенко.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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Подробнее о ситуации в Харькове — в материале "Хочешь, справку о смерти покажу?". Сотрудники ТЦК залили водителя перцем за отказ покинуть машину
Полный текст интервью — Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию
 
НовостиХарьковБелгородУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр Онищенкодетали
 
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