https://ukraina.ru/20241029/1058424709.html

Онищенко: Зеленский перестал бороться за Харьков, поэтому пытается убить как можно больше русских

Онищенко: Зеленский перестал бороться за Харьков, поэтому пытается убить как можно больше русских - 29.10.2024 Украина.ру

Онищенко: Зеленский перестал бороться за Харьков, поэтому пытается убить как можно больше русских

Сейчас в Харькове страшно выйти на улицу. Кого-то перевозят в багажнике жены. Кто-то выходит на работу в пять утра и возвращается в час ночью, пока ТЦК спят

2024-10-29T05:15

2024-10-29T05:15

2024-10-29T05:15

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белгород

украина

владимир зеленский

александр онищенко

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел Онищенко.По его словам, ситуация в Харькове серьезно обострилась: в последнюю неделю ТЦК просто взбесились.Он заметил, что мужчинам и раньше было непросто передвигаться по Харькову, а теперь это стало очень тяжело."Кого-то перевозят в багажнике жены. Кто-то выходит на работу в пять утра и возвращается в час ночью, пока ТЦК спят. Если ты пойдешь на работу в 7-8 утра, есть риск попасться", — рассказал Онищенко.Он напомнил, что Харьков, Курск и Белгород — это совсем рядом."А теперь, чтобы добраться из Харькова в Белгород, вам нужно пять дней. Если вы чудом сможете выбраться из Украины. Нам с трудом удалось перевезти к себе 81-летнюю бабушку жены из Харькова. Это просто героическая женщина — ехать в таком возрасте пять дней. Не все это могут сделать", — поделился своим опытом Онищенко.Ранее телеграмм-канал "Страна" опубликовал видео, на котором сотрудники ТЦК (военкомы) в Харькове забрызгали водителя газовым баллончиком, пытаясь заставить его выйти из автомобиля. Выяснилось, что мужчина не обновил данные, так как ранее получил справку о том, что погиб при обстрелеПодробнее о ситуации в Харькове — в материале "Хочешь, справку о смерти покажу?". Сотрудники ТЦК залили водителя перцем за отказ покинуть машинуПолный текст интервью — Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию

https://ukraina.ru/20241026/1058359323.html

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новости, харьков, белгород, украина, владимир зеленский, александр онищенко, детали