Германия еще долго не поднимет "лапки кверху". Борисов про конечную точку украинского конфликта - 29.10.2024 Украина.ру
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Германия еще долго не поднимет "лапки кверху". Борисов про конечную точку украинского конфликта
Германия еще долго не поднимет "лапки кверху". Борисов про конечную точку украинского конфликта - 29.10.2024 Украина.ру
Германия еще долго не поднимет "лапки кверху". Борисов про конечную точку украинского конфликта
Пока Украина сопротивляется, пока она генерирует солдат, Германия будет воевать с Россией руками украинцев и готовиться к войне с ней
2024-10-29T05:00
2024-10-29T05:00
новости
германия
украина
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олаф шольц
нато
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Отвечая на вопрос, почему Германия говорит о мире и одновременно с этим поставляет Украине оружие, эксперт отметил, что не нужно думать, якобы Шольц играет и злого, и доброго полицейского."Тут надо понимать, что тот пакет военной помощи, который сейчас объявлен, формировался еще в январе. Тогда принимался бюджет и выделялись деньги, в том числе, и на военную помощь Украине", — объяснил свою точку зрения Борисов.По его словам, когда подошло время для передачи этого пакета вооружений, ситуация на поле боя изменилась, и Шольц захотел войти в историю как миротворец.Далее эксперт затронул тему завершения украинского конфликта.Поэтому, считает эксперт, они будут накачивать Украину оружием до последнего."Не нужно думать, что они сейчас поднимут лапки кверху и будут предлагать какие-то переговоры. Пока Украина сопротивляется, пока она генерирует солдат, они будут с нами воевать руками украинцев и готовиться к войне с нами", — заключил Борис.Полный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с РоссиейПодробнее об "историческом пакте" между Германией и Британией — в материале НАТО внутри НАТО: Зверев рассказал про подводные камни договора между Британией и Германией
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452
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новости, германия, украина, россия, олаф шольц, нато, детали
Новости, Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц, НАТО, детали

Германия еще долго не поднимет "лапки кверху". Борисов про конечную точку украинского конфликта

05:00 29.10.2024
 
© NATO Иностранный наемник НАТО
Иностранный наемник НАТО
© NATO
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Пока Украина сопротивляется, пока она генерирует солдат, Германия будет воевать с Россией руками украинцев и готовиться к войне с ней
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
Отвечая на вопрос, почему Германия говорит о мире и одновременно с этим поставляет Украине оружие, эксперт отметил, что не нужно думать, якобы Шольц играет и злого, и доброго полицейского.
"Тут надо понимать, что тот пакет военной помощи, который сейчас объявлен, формировался еще в январе. Тогда принимался бюджет и выделялись деньги, в том числе, и на военную помощь Украине", — объяснил свою точку зрения Борисов.
По его словам, когда подошло время для передачи этого пакета вооружений, ситуация на поле боя изменилась, и Шольц захотел войти в историю как миротворец.
Далее эксперт затронул тему завершения украинского конфликта.
"Немцы рассчитывают, что конфликт продлится еще год или два, но им нужно время для того, чтобы подготовиться самим для отражения, как они считают, атаки России. В интервью Каволи и Бройер проговорились о том, что они боятся России, что им придется отвечать за все те гадости и за все те беды, которые они натворили с поставками оружия", — пояснил Борисов.
Поэтому, считает эксперт, они будут накачивать Украину оружием до последнего.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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"Не нужно думать, что они сейчас поднимут лапки кверху и будут предлагать какие-то переговоры. Пока Украина сопротивляется, пока она генерирует солдат, они будут с нами воевать руками украинцев и готовиться к войне с нами", — заключил Борис.
Полный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией
Подробнее об "историческом пакте" между Германией и Британией — в материале НАТО внутри НАТО: Зверев рассказал про подводные камни договора между Британией и Германией
 
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