https://ukraina.ru/20241029/1058424570.html

Германия еще долго не поднимет "лапки кверху". Борисов про конечную точку украинского конфликта

Германия еще долго не поднимет "лапки кверху". Борисов про конечную точку украинского конфликта - 29.10.2024 Украина.ру

Германия еще долго не поднимет "лапки кверху". Борисов про конечную точку украинского конфликта

Пока Украина сопротивляется, пока она генерирует солдат, Германия будет воевать с Россией руками украинцев и готовиться к войне с ней

2024-10-29T05:00

2024-10-29T05:00

2024-10-29T05:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Отвечая на вопрос, почему Германия говорит о мире и одновременно с этим поставляет Украине оружие, эксперт отметил, что не нужно думать, якобы Шольц играет и злого, и доброго полицейского."Тут надо понимать, что тот пакет военной помощи, который сейчас объявлен, формировался еще в январе. Тогда принимался бюджет и выделялись деньги, в том числе, и на военную помощь Украине", — объяснил свою точку зрения Борисов.По его словам, когда подошло время для передачи этого пакета вооружений, ситуация на поле боя изменилась, и Шольц захотел войти в историю как миротворец.Далее эксперт затронул тему завершения украинского конфликта.Поэтому, считает эксперт, они будут накачивать Украину оружием до последнего."Не нужно думать, что они сейчас поднимут лапки кверху и будут предлагать какие-то переговоры. Пока Украина сопротивляется, пока она генерирует солдат, они будут с нами воевать руками украинцев и готовиться к войне с нами", — заключил Борис.Полный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с РоссиейПодробнее об "историческом пакте" между Германией и Британией — в материале НАТО внутри НАТО: Зверев рассказал про подводные камни договора между Британией и Германией

https://ukraina.ru/20241027/1058358871.html

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новости, германия, украина, россия, олаф шольц, нато, детали