https://ukraina.ru/20241029/1058424269.html

Онищенко: Даже если человек кричал "Слава Украине", он не обязательно бандеровец

Онищенко: Даже если человек кричал "Слава Украине", он не обязательно бандеровец - 29.10.2024 Украина.ру

Онищенко: Даже если человек кричал "Слава Украине", он не обязательно бандеровец

С такими людьми надо работать. Денацификация состоит не в том, чтобы мы их "денацифицировали" на фронте, убив или взяв в плен, а в том, чтобы они добровольно поменяли свои взгляды

2024-10-29T04:45

2024-10-29T04:45

2024-10-29T04:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел Онищенко.Рассуждая на тему фильтрации украинских граждан, которые желают переехать в Россию, он отметил, что вычислить в человеке диверсанта возможно. В этом серьезно помогают специализированные программы, которые определяют, какие следы человек оставлял в интернете, добавил Онищенко.С такими людьми надо работать, заметил эксперт. По его мнению, денацификация состоит не в том, чтобы мы их "денацифицировали" на фронте, убив или взяв в плен, а в том, чтобы они добровольно поменяли свои взгляды."Потому я и объясняю людям: "Если вы где-то написали про Россию гадости, во время фильтрации лучше сразу об этом сказать", — поделился Онищенко.В заключении он сказал, что Зеленский продал Украину американцам. Поэтому если сейчас произойдет заморозка конфликта, Запад все равно будет использовать украинцев по всему миру для борьбы против России."Украинцам надо это понять и переходить на нашу сторону", — подвел итог Онищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил, что сейчас единственный шанс для украинца попасть в Россию – пойти в армию, попасть на фронт, добежать до наших позиций, набрать "Волгу" и сдаться в плен, потому что в Шереметьево их разворачивают.“Давайте разберемся, какие цели преследует СВО: денацификация и демилитаризация. Мы можем сколько угодно убивать нацистов и насильно мобилизованных всушников. Но мы должны понимать, что огромное количество украинских граждан за пределами Украины сейчас находятся под этой тоталитарной проукраинской пропагандой Запада. Допустим, нынешнее поколение украинских беженцев не хочет воевать, но вирус этого проукраинского нацизма распространится на их детей”, — объяснил Скориков.По его словам, перепрошить этих людей можно только в том случае, если они будут физически находиться под контролем России. Он также назвал причину, из-за которой в данный момент это невозможно:“Дело в том, что с осени 2023 года наши люди, которые по тем или иным причинам остались в Европе, бьют в набат. Они пытаются приехать в Россию, но их разворачивают в Шереметьево. Потому что у силовиков есть распоряжение, что лучше их не пускать, потому что под видом украинских беженцев к нам могут попасть террористы и диверсанты”.Подробнее об этом — в интервью Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобовПолный текст интервью — Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию

https://ukraina.ru/20241026/1058372515.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, снг, детали